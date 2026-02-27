TV: LOS MISERABLES celebra sus primeras 100 funciones en el Teatro Nuevo Apolo

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El musical LOS MISERABLES está de doble celebración en Madrid. Ayer, 26 de febrero, la actual producción alcanzó sus primeras 100 funciones sobre las tablas del Teatro Nuevo Apolo, una fecha muy especial que coincidió exactamente con el 224º aniversario del nacimiento de Víctor Hugo, autor de la inmortal novela original.

Para conmemorar este primer centenario de representaciones, antes de que se alzara el telón, se organizó una celebración especial. Durante este encuentro previo a la función, pudimos compartir unos minutos con el equipo de trabajo que hace posible el musical cada día.

El momento central del festejo estuvo protagonizado por una tarta conmemorativa, en torno a la cual posaron los nueve protagonistas del elenco. Los actores, que acudieron a la cita completamente caracterizados con el vestuario de sus respectivos personajes, compartieron su alegría por llegar a la centena de representaciones en la capital.

Esta celebración reafirma el éxito de la nueva superproducción de ATG Entertainment. Desde su estreno el pasado mes de noviembre, el musical ha colgado prácticamente a diario el cartel de "no hay localidades", acumulando más de 150.000 entradas vendidas hasta la fecha.

Además del aniversario del icónico autor francés y el centenario de funciones, esta temporada supone un regreso muy emotivo, ya que trae de vuelta la historia de Jean Valjean al mismo escenario donde LOS MISERABLES conquistó España por primera vez en 1992, rompiendo así con quince años de ausencia del título en Madrid.

Un merecido reconocimiento al esfuerzo de la compañía que demuestra día a día, al igual que sus cifras a nivel global —presente en 57 países y aplaudido por más de 150 millones de personas—, que este fenómeno sigue más vivo que nunca.

