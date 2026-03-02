El fenómeno FOREVER TANGO llega al Teatre Coliseum en 12 exclusivas funciones

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatre Coliseum de Barcelona se prepara para acoger uno de los espectáculos de danza latina más internacionales y reconocidos de las últimas décadas: FOREVER TANGO. Creado y dirigido por el violonchelista internacional Luis Bravo, este aclamado montaje aterrizará en la ciudad condal del 16 de abril al 3 de mayo. Se trata de una ocasión única para los amantes de las artes escénicas, ya que la producción contará con una estancia muy limitada de únicamente 12 funciones antes de continuar su gira.

Sobre el escenario, el montaje despliega un imponente talento en vivo. El elenco está compuesto por catorce bailarines de tango de talla mundial, un vocalista y una orquesta de once músicos en directo. Destaca la presencia de cuatro bandoneones, el instrumento que conforma el alma misma del género.

Más allá del despliegue técnico, la obra propone un viaje histórico y narrativo que reseña el nacimiento del tango en la Argentina del siglo XIX. El público descubrirá cómo esta danza surgió en la existencia solitaria de los arrabales, mataderos y burdeles porteños, habitados por emigrantes europeos. Tras ser inicialmente rechazado por la sociedad argentina por considerarse indecente, el tango dio el salto a París gracias a intelectuales viajeros, desatando una locura nocturna en la clase alta europea que terminó por convertirlo en un sofisticado y sensual producto de exportación.

El prestigio de FOREVER TANGO viene avalado por un sólido éxito de crítica y público internacional. Desde su histórico debut en Broadway en 1997 —donde una temporada prevista de ocho semanas se prolongó durante 14 meses—, el show ha sido aplaudido por más de 10.000.000 de espectadores en distintos continentes. Su brillante trayectoria cuenta además con nominaciones a los prestigiosos premios Tony, galardones Drama Desk al Mejor Musical y Mejor Coreografía, y el premio al Mejor Musical de Gira otorgado por la crítica de San Francisco.

