ENTREVISTA: Hablamos con Juan Carlos Parejo del éxito del Festival de Teatro Musical

La cuarta edición del Festival de Teatro Musical comenzó el pasado viernes, convirtiendo de nuevo a Don Benito y Villanueva de la Serena en el 'Broadway extremeño'. Del 27 de febrero al 21 de marzo, el Palacio de Congresos de Villanueva y el Teatro Imperial de Don Benito se convierten en el epicentro del género musical en España.

Durante casi un mes, las Vegas Altas acogerán ocho grandes producciones nacionales de primer nivel. La programación promete emociones de todo tipo: la inauguración arrancó por todo lo alto con DULCINEA, protagonizada por la incombustible Paloma San Basilio, pasará por la intensidad dramática de obras como BERNARDA ALBA, EL MUSICAL o GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA, y pondrá su gran broche de oro con EL OTRO LADO DE LA CAMA.

Con motivo de este inminente y variado despliegue cultural, charlamos con Juan Carlos Parejo, el impulsor de este consolidado Festival de Teatro Musical, para descubrir los retos, los éxitos y el futuro de llevar la magia de los grandes escenarios directamente a Extremadura.

ENTREVISTA CON Juan Carlos PAREJO |

BroadwayWorld Spain: Juan Carlos, en 2024, en una entrevista con nosotros también, hablabas de "sembrar una semilla". Hoy, llegando a la cuarta edición, ¿crees que el público de las Vegas Altas empieza a adoptar el festival como algo propio de su identidad cultural?

Juan Carlos Parejo: Sí, yo creo que ahora mismo, si el próximo año no hiciésemos una quinta edición, el público echaría en falta algo. Necesitaría esa posibilidad de poder ver teatro musical. Creo que la semilla que sembramos hace ya cuatro años se está asentando, se está consolidando, y hemos creado un público que no es solamente amante del teatro, sino amante del teatro musical específicamente.

BWW: ¿Cómo ha cambiado la logística de traer producciones de diferentes formatos desde que empezaste con la primera edición hasta hoy?

J.C.P: Lógicamente ha habido una evolución. El primer año apostamos por una programación muy fuerte para ver si la gente tenía interés en la calidad. El haber puesto el listón tan alto desde la primera edición nos ha llevado a ser muy exigentes. No podíamos bajar el nivel. Procuramos traer las mejores producciones que se hacen en España. [...] Nos marcamos desde la primera edición hacer una programación de mucha calidad y eso nos impide bajar el nivel; estamos obligados, porque la gente ya se ha acostumbrado a ver cosas buenas.

BWW: ¿Cuál es ese obstáculo o desafío que, tras cuatro ediciones, sigue siendo el más difícil de superar cada año para que el telón pueda levantarse durante un mes en Don Benito y Villanueva?

J.C.P: La verdad es que como "difícil" no encuentro nada, porque como te mencionaba, ya hemos creado un público. La verdadera dificultad es encontrar obras al mismo nivel que hemos tenido en ediciones anteriores. Intentamos dar cobertura y traer todo tipo de espectáculos (pequeños, medianos y grandes), aunque me encantaría traer un gran formato enorme de Madrid, pero a veces no tenemos un escenario que pueda acondicionar ese tipo de espectáculo. Aun así, no lo descarto para el futuro. Por lo menos acercamos a la gente el teatro musical en toda su vertiente, desde un solo actor hasta producciones más grandes.

BWW: Este año el festival da un paso de gigante con el estreno de EL OTRO LADO DE LA CAMA. ¿Qué significa para ti que el festival pase de ser un escaparate de éxitos a convertirse en un centro de estreno nacional? ? ¿Es este el camino que busca el festival?

J.C.P: Sería muy interesante que ese fuera el camino. Lo fácil es traer algo que ya está funcionando, porque es garantía al 100%, pero aquí no nos mueve solamente la rentabilidad. Apostar por obras que se estrenan aquí resulta muy interesante. Me gustaría poder tener un estreno absoluto en cada edición, o si fuesen dos, mejor. Sería maravilloso que tomen el festival como punto de partida o de salida hacia su gira por el resto de España y tener aquí su teatro residente para preparar y estrenar el espectáculo.

BWW: ¿Ves viable en el futuro que el festival incorpore una vertiente pedagógica, quizá con 'masterclasses' o talleres, para que el talento joven de Extremadura vea en el musical una salida profesional real?

J.C.P: Sí que me gustaría. En poblaciones que no son grandes capitales a veces es difícil reunir a mucha gente para un taller, pero me lo he planteado. Igual en la próxima edición podemos hacer una masterclass, charlas o encuentros. Este año, por ejemplo, vamos a tener un día especial para la presentación de la primera enciclopedia de teatro musical creada por Ricard Reguant. Nos gustaría que el próximo año salgan más cosas de este tipo aparte de la pura programación.

BWW: ¿Qué feedback te dan los productores y actores cuando descubren que aquí, fuera de la capital, en villas más pequeñas, se apoya tanto el teatro musical?

J.C.P: Quedan maravillados. Cuando ven el cartel y cómo se trabaja, sienten que parece un festival hecho en Londres o Nueva York por lo potente que es. Quedan encantados con esta programación tan variada y concentrada en un mes intenso. Esto enriquece y crea futuros espectadores, lo cual es vital para sostener y hacer crecer la industria. Es una rueda que beneficia a todo el mundo: al público y a los propios artistas, que así tienen más trabajo.

BWW: ¿Cuál es el próximo gran hito que te gustaría conquistar con este festival en las próximas ediciones?

J.C.P: Aunque ya traemos grandes espectáculos —este año tenemos a GOYA, que es una gran producción—, me gustaría poder traer alguna de las superproducciones verdaderamente grandes, de las que se mueven en la máxima liga, y dedicarles un fin de semana completo, manteniendo el resto de la programación habitual.

BWW: ¿Qué palabras le dedicarías al público, tanto al extremeño como al que viene de fuera, para que no se pierda esta cuarta edición?

J.C.P: Les diría que no van a encontrar mejor cultura de entretenimiento. Elijan la obra que elijan, van a encontrar algo que les va a satisfacer, que les hará pensar, emocionarse y divertirse. No hay mejor alternativa que ir al teatro durante una hora y media para disfrutar de grandes artistas en un género que fusiona el teatro, la música y la danza. Van a salir muy felices con cada una de nuestras propuestas.

