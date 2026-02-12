JANA Producciones hace balance de su trayectoria en una rueda de prensa por su 25 aniversario

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Tras la reciente gala conmemorativa en el Teatro Gran Vía, JANA Producciones ha celebrado una rueda de prensa en su sede en Madrid para analizar su trayectoria y sus próximos objetivos estratégicos. Lo que nació en Valladolid como una apuesta pionera por el teatro musical original en España se ha transformado, un cuarto de siglo después, en una institución académica de referencia con más de 20 sedes nacionales y una creciente presencia en mercados como México, Ecuador e Italia.

La dirección de la compañía destacó durante el encuentro su modelo de formación integral, donde la figura del artista se sitúa en el centro de todo proyecto a través de una metodología que integra la psicología aplicada a las artes escénicas. Esta labor, liderada por la actriz y psicóloga Miriam Madrid, busca garantizar el equilibrio emocional del intérprete en paralelo a su excelencia técnica. La ubicación elegida para el acto, núcleo de sus audiciones y expansión exterior, sirvió además de escenario para una muestra de talento en vivo a cargo de un grupo de 12 alumnos que presentaron un proyecto musical de creación propia.

El encuentro se desarrolló en un ambiente cercano que sirvió para recordar los mejores momentos de la gala celebrada hace dos semanas, un evento que marcó el punto álgido de este cuarto de siglo de historia. Los responsables de la productora aprovecharon esta reunión informativa para poner en valor el camino recorrido desde sus inicios, subrayando que el éxito de sus grandes producciones es el resultado directo de la pasión y el el trabajo en grupo que se respira en el día a día de la escuela.

Con más de 50 premios nacionales y la reciente incorporación del Grado Oficial en Arte Dramático a su oferta académica, JANA Producciones reafirma en este encuentro su liderazgo en el sector. La sesión, que contó también con la participación de Jacobo Muñoz, sirvió para subrayar la ambición de la productora de seguir exportando su sello original y su sistema educativo, consolidando así un cuarto de siglo de historia dedicado a la profesionalización del teatro musical.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.