Interview: Hablamos con Daniel Diges sobre EL FANTASMA DE LA ÓPERA

El actor protagoniza el legendario musical de Andrew Lloyd Webber que llega por primera vez a Barcelona
Tras conquistar Madrid y Bilbao, EL FANTASMA DE LA ÓPERA llega por primera vez a Barcelona dentro de su gira nacional de la mano de LETSGO y Amigos Para Siempre, la productora impulsada por Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas. En esta nueva producción, dirigida por Federico Bellone y con dirección musical de Julio Awad (Premio Talía 2024), Daniel Diges se pone bajo la máscara del Fantasma acompañado por Ana San Martín (Christine Daaé) y Guido Balzaretti (Raoul).
BroadwayWorld ha podido charlar con Daniel Diges sobre su acercamiento al icónico personaje de el Fantasma antes de instalarse en el Teatre Tívoli de Barcelona del 25 de septiembre de 2025 al 1 de febrero de 2026.
BroadwayWorld Spain: EL FANTASMA DE LA ÓPERA ha sido visto por más de 160 millones de espectadores en todo el mundo y esta versión ya ha sido premiada en España. ¿Qué la hace diferente a otros montajes que conocemos?
Daniel Diges: Creo que es una propuesta un poco más cercana. No quiero desmerecer la otra versión, que es impresionante y de la que todos hemos aprendido, pero esta tiene una magia distinta. No diría que es mejor ni peor, en esta todo está metido en el mismo lugar y pasan muchísimas cosas a la vez. Hay momentos que sorprenden, que no te esperas, y eso le da un punto especial.
BWW: ¿Cómo vives las giras, a nivel personal y profesional? ¿Te gusta este ritmo o echas de menos la estabilidad de una larga temporada?
DD: A mí las giras me gustan mucho. Me encanta viajar, conocer gente, descubrir lugares y sentir cómo reacciona el público en cada ciudad, que siempre es diferente. Es verdad que son cansadas porque no duermes en tu casa, pero con los años me he acostumbrado y las disfruto. En Barcelona ya hice LOS MISERABLES y he dado conciertos, siento que me cuidan y quieren mucho, e incluso siento a veces que soy un poquito catalán.
BWW: Ya has interpretado al Fantasma a otras ciudades como Cuenca y próximamente Valladolid. ¿Qué te ha aportado este rodaje antes de llegar a Barcelona?
DD: Sí, me ha aportado muchísimo. La verdad es que me ha venido muy bien hacer al menos un par de ciudades, para ver por dónde iba el personaje y no llegar con el susto. Ha sido maravilloso: he hecho seis funciones seguidas, con dos dobletes, y las aguanté muy bien vocalmente. Interpretativamente, cada función era algo nuevo: soy un actor muy visceral, nunca hago dos funciones iguales. Siempre digo que soy un actor que se “suicida” en el escenario, y ha sido muy bonito comprobar que podía hacerlo y darlo todo en cada función: llorar, reír, meterme en el personaje… y al mismo tiempo aguantarlo bien.
BWW: ¿Te da tranquilidad saber que tienes un alternante que te puede cubrir?
DD: Yo no pienso en la función del día siguiente, vivo la que estoy haciendo, aunque obviamente me cuido porque quiero hacerlas todas. En mi caso hago seis funciones y el resto las cubre Manu Pilas, así que también ha sido muy positivo medirme y comprobar que podía hacer esas seis al cien por cien. Además, saber que tienes a un compañero que puede asumir el papel al mismo nivel y que puede salir si tú te pones malo, mentalmente, te da una libertad emocional importante.
BWW: Has protagonizado musicales tan diferentes como LOS MISERABLES, KINKY BOOTS o CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE. ¿Qué tiene de especial ponerte ahora debajo de la máscara del Fantasma?
DD: Tengo el bagaje y la experiencia de 20 años haciendo personajes importantes, la mayoría protagonistas titulares. Eso me hace sentir preparado para afrontar este tipo de retos. Cuando me lo ofrecen, lo encaro con ganas, como el delantero titular en un partido de fútbol que sabe que puede marcar goles. Con el Fantasma me ha pasado justo eso: desde el primer día de ensayos ya me sentía cómodo con el personaje.
BWW: ¿Qué papel crees que te ha preparado más para interpretar el Fantasma?
DD: Jean Valjean. Aunque no lo parezca , tiene una energía bastante parecida. El resto de personajes que he hecho han sido más modernos: KINKY BOOTS, CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE… muy distintos vocalmente. En mi carrera, nunca he hecho personajes del mismo estilo de voz, y eso me ha preparado para llegar aquí. Pero creo que LOS MISERABLES ha sido lo que más me ha ayudado a conocer y prepararme para afrontar al Fantasma.
BWW: El Fantasma es uno de los personajes más icónicos del teatro musical y actores como Géronimo Rauch ya lo han interpretado en esta misma producción. ¿Te has inspirado en versiones anteriores, en la novela, o has buscado un camino propio?
DD: En este caso no he querido fijarme ni hacerlo como nadie, lo he hecho a mi manera, como yo lo entiendo. Sí he visto todas las películas y he leído la novela para meterme de lleno en el personaje, pero luego busqué mi propia visión. Siempre sigo un proceso parecido: si hago un musical de ópera, escucho mucha ópera y muchos tenores dramáticos. Incluso voy en el coche copiando voces y quedándome con lo que me gusta. Soy un actor muy intuitivo; el trabajo en escenarios durante todos estos años ha sido mi escuela, y tengo mis propias fórmulas para preparar los personajes.
BWW: ¿Cuál es el mayor reto de ponerte en su piel cada noche?
DD: Lo difícil del Fantasma es que siempre tienes que estar arriba, no hay margen para relajarte en ningún momento. Vocalmente es exigente porque casi no tiene momentos suaves. Ahora disfruto muchísimo de estar metido en el Fantasma, aunque requiera esa intensidad constante.
BWW: ¿Hay algún rasgo de su personalidad que remarques especialmente en tu versión del personaje?
DD: Sí, hay un rasgo muy cercano a mí que prefiero no desvelar directamente; prefiero que el público lo descubra viéndome en escena.Creo que eso me ha ayudado a hacer muy especial mi personaje y entenderlo desde un lugar más psicológico.
BWW: La partitura de Andrew Lloyd Webber tiene temas tan emblemáticos como “La música de la oscuridad”. ¿Cuál es tu canción favorita de cantar todas las noches?
DD: La verdad que todo, pero es cierto que me está gustando mucho el tango, porque era de las que menos conocía y ahora la disfruto muchísimo. Y, por supuesto, “La música de la oscuridad” es una pasada: ahí sí que tienes que estar súper relajado para que la voz no se vaya a un vibrato diferente.
BWW: ¿Y la escena que más disfrutas interpretando?
DD: La escena final es muy poderosa, ahí está toda la resolución del personaje. Tienes que llegar muy caliente a esa escena, sentirla mucho y estar muy concentrado para vivir lo que está pasando, aunque con tener el personaje, sentirlo, vivirlo, moverte y cantar como él, ya te metes en esa escena y llegas solo a las emociones.
BWW: Entre los fans se encuentra el famoso debate: Team Phantom o Team Raoul. ¿Tú con quién te quedas?
DD: Raoul es un personaje maravilloso, pero yo lo tenía claro desde hace años. De hecho, me llamaron desde París para hacer el casting de Fantasma. Hice la prueba, me dijeron que mi voz era perfecta, pero que el francés no estaba a la altura. Entonces me ofrecieron preparar a Raoul, que era un papel más pequeño, pero respondí directamente que el personaje que me apetecía realmente era el Fantasma. Raoul es bonito, pero por mi tipo de actor y de energía me siento mucho más cercano a personajes como el Fantasma o Enjolras, y no a Raoul o Marius, de LOS MISERABLES. Yo no soy un actor tan romántico; a mí me atraen más los personajes con fuerza y personalidad. En HIGH SCHOOL MUSICAL hice un papel romántico y era bonito, sí, pero disfruto más interpretando personajes intensos, que se entregan completamente cada noche.
