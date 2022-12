Interview: Hablamos con Christophe Barratier, autor de LOS CHICOS DEL CORO

La semana pasada se estrenó oficialmente LOS CHICOS DEL CORO en el Teatro de La Latina de Madrid, basado en el film de 2004 y con motivo de esta premier, Christophe Barratier, el director y autor de la película original, visitó España.

Barratier es productor de cine, cineasta, guionista, director de teatro, actor, guitarrista y letrista, y después de dar al mundo la versión cinematográfica, se puso manos a la obra con el musical.

"Rápidamente después de estrenar la película, pensé que podría ser un espectáculo muy impresionante para el teatro. El problema es que no encontraba productores que se arriesgaran a hacer una producción con niños," nos contó el músico y compositor. "Por suerte, 15 años después encontré a unos productores que quisieron llevarlo a los escenarios. Esto me hizo muy feliz y yo personalmente trabajé en la adaptación de LES CHORISTES."

En esta versión dirigida por Juan Luis Iborra, adaptada al castellano por Pedro Víllora y producida por KAK group, hay cambios en el argumento y en los personajes que todo el mundo que ya disfrutó de la película podrá encontrar, pero una de las principales variaciones es que los adultos también tienen canciones. "Sobre todo me gustó la idea de hacer un musical, porque en la película solo cantan los niños, y aquí he decidido escribir también para actores y comediantes, que cantan con personalidad. Así, las canciones de los adultos no entran en competición con el magnífico nivel de canto de los niños."