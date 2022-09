INTERVIEWS: Jordi Bosch nos habla de GOLFUS DE ROMA

Después de triunfar en Mérida y Madrid, la producción dirigida por Daniel Anglès de GOLFUS DE ROMA aterriza en el Paral·lel esta temporada con un nuevo Pseudolus, Jordi Bosch, al que hace más de una década que no veíamos en Teatro Musical, desde su Rey Arturo en SPAMALOT y Narrador en CANDIDE. Hemos hablado con el actor sobre su papel en el musical de Stephen Sondheim que ya se puede disfrutar en el Teatre Condal de Barcelona y esto es lo que nos ha contado.

BroadwayWorld Spain: Bienvenido de vuelta al Teatro Musical. La última vez que te vimos con un papel en un musical fue en 2011 con CANDIDE. ¿Qué se siente al regresar?

Jordi Bosch: Siempre es muy agradable regresar a un musical. Para un actor al que le gusta el canto, y que le gustan los musicales, y sobre todo cuando es un musical, como el caso de GOLFUS, que no tiene una gran exigencia vocal, sino simplemente que sea un actor que más o menos, como digo yo, afine y cuente una historia.

GOLFUS DE ROMA me ha perseguido toda la vida, siempre he querido hacerlo, y por fin, este Pseudolus ha aparecido y estoy muy feliz de poder estar en la producción.

BWWS: ¿Cómo ha sido la preparación de tu Pseudolus con una compañía como la de este GOLFUS DE ROMA?

JB: Entras ya dentro, ya venía de Mérida y Madrid rodado. Habían ya descubierto qué funcionaba, la producción, con la idea del circo, del payaso. O sea, es simplemente recoger todo este trabajo que ellos ya habían hecho en la compañía y, simplemente, incluirme.

La compañía de Barcelona de GOLFUS DE ROMA

BWWS: ¿Qué destacarías de esta versión de Daniel Anglès del clásico de Sondheim?

JB: Esta versión del circo y los payasos le da un plus añadido. Han pasado más de 60 años de su estreno y si se hiciera tal cual se hacía en la primera versión, bueno, es una astracanada igualmente y las ganas de divertir siguen siendo las mismas, pero hay un punto que notas en cómo está escrito que es antiguo, con sus bromitas y sus cositas, que en la época, bien, y que ahora en a día de hoy dirías "esto ya no, ¿eh?". Pero está actualizado un poquito y le da más sentido a la producción.

BWWS: ¿Cómo esperas que reaccione el público de Barcelona, al que conoces muy bien, ante esta comedia?

JB: Que se lo pase muy bien, que ría, y que salga bien agusto. De eso se trata, era lo que quería el autor, que la gente se lo pase muy bien. Es curioso, que empieza el espectáculo, y durante todo el opening está diciendo "no hay tragedia, todo es comedia". Y a reír y a pasarlo bien, por favor. Todo es muy simple y muy divertido.

BWWS: Musicalmente, ¿qué es lo que más has disfrutado ensayando GOLFUS?

El musical tiene que cuando entra la música aparece un mundo muy diferente al del teatro de texto, te lleva a otro lado y es fantástico. Y sobre todo la música de Sondheim, que es espectacular. Es tan teatral. Yo, realmente, cuando me lo decían pensaba, pero ahora lo he podido comprobar, porque no pone una melodía, sino que él cuenta la historia a partir de su partitura, y es fantástico.

BWWS: ¿Por qué dirías a la gente que no se puede perder GOLFUS DE ROMA?

No, no se pueden perder GOLFUS DE ROMA ni se pueden perder nada del teatro. Tienen que ir al teatro. Todas las obras de teatro se tienen que ver, todos los musicales se tienen que ver. Se tiene que ver todo. Tienen la obligación de verlo, y si no les gusta que lo digan, no pasa nada, pero que vengan.