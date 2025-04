INTERVIEW: SIX llega a Barcelona y hablamos con sus reinas

Enter Your Email to Unlock This Article



SIX, el musical que ha reescrito la historia (literal y musicalmente) de las seis esposas de Enrique VIII, ha llegado al Teatro Coliseum de Barcelona en una parada exclusiva de su gira europea. La obra, que ya ha conquistado países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o Corea del Sur, estará en cartel durante tres semanas, trayendo consigo el espectáculo original del West End londinense.

Con más de 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, 3,5 millones de espectadores al año y 35 premios internacionales, entre ellos dos premios Tony, SIX no es un musical más. Es un fenómeno cultural que mezcla historia, música pop y una reivindicación moderna del papel de las mujeres.

Julia Gómez Cora, una de las responsables de traer SIX a España, lo define como “una de esas joyitas que rara vez aparecen y reinventan el género”. En sus palabras, SIX es “moderno, cautivador, y con una narrativa que conecta directamente con las audiencias de hoy. Es el tipo de historias que hoy me interesa contar y acercar al público”.

Y es que SIX nació como un proyecto estudiantil de Toby Marlow y Lucy Moss en la Universidad de Cambridge. Se estrenó en 2017 en el Fringe de Edimburgo y su éxito viral lo catapultó al West End, a Broadway y ahora, a Barcelona.

Conversamos con Milly Willows, Loren Santo-Quinn y Erin Summerayes, alternantes de la producción que están visiblemente emocionadas por actuar por primera vez en la ciudad condal. Santo-Quinn lo resume como “un sueño hecho realidad venir con un espectáculo que me apasiona tanto. La ciudad, la cultura… todo es tan bonito. Tenemos muchísimas ganas de que el público también lo experimente”.

Willows, alternante de Catalina de Aragón, destaca la carga simbólica de actuar en un lugar tan conectado con la historia real de su personaje: “Creo que Catalina estaría muy orgullosa de saber que su legado sigue vivo y que lo contamos en un lugar que tiene tanta relevancia para ella”.

El musical convierte a cada una de las esposas en una estrella del pop, con canciones inspiradas en divas como Adele, Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande o Avril Lavigne. “Cada canción refleja la personalidad de la reina que la canta”, explica Summerhayes. “Por ejemplo, la canción de Jane Seymour está inspirada en Adele: una balada que muestra su carácter maternal y emocional”.

Lo que hace de SIX una experiencia única es su mezcla de humor, descaro y actualidad. “Aunque estas historias se originaron hace siglos, siguen siendo relevantes hoy en día para muchas mujeres en muchas partes del mundo”, apunta Santo-Quinn. La audiencia no solo recibe una clase magistral de historia, sino que celebra con las protagonistas su resiliencia, su rabia y su poder.

El espectáculo no escatima en energía. “No hay nada como esto”, añade Santo-Quinn. “Nunca olvidaré la primera vez que vi el show. Me enamoré como espectadora. Y espero que el público de Barcelona sienta lo mismo”. Willows coincide: “Saldrás del teatro con todas las canciones en la cabeza. No te lo puedes perder. Es literalmente el mejor musical del mundo”.

SIX ha roto con los cánones del teatro musical tradicional. Las seis reinas —divorciadas, decapitadas, fallecidas, supervivientes— toman el escenario para reclamar su espacio en la historia. En sus voces hay empoderamiento, rabia, ironía y esperanza. Y lo hacen con ritmos pegadizos que combinan pop, hip hop, electrónica e incluso reggae.

Desde hoy hasta el 11 de mayo, el Teatro Coliseum de Barcelona se convierte en la corte más moderna de Europa. Las reinas han vuelto, y vienen con micrófono en mano.

