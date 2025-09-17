Hablamos con Lorena Santiago, protagonista de RAFFAELLA, EL MUSICAL

Enter Your Email to Unlock This Article



El Teatro Capitol de Madrid acogerá desde el 3 de octubre RAFFAELLA, EL MUSICAL: una historia vibrante y colorida sobre la vida de Raffaella Carrà. A través de un gran elenco, coreografías y muchas canciones conocidas, el público se adentrará en las luces y sombras de la estrella de pop. Así, Lorena Santiago se meterá en la piel de Raffaella y en BroadwayWorld Spain hemos podido hablar con ella sobre el personaje y el proceso del musical.

BroadwayWorld: Buenos días, Lorena. RAFFAELLA, EL MUSICAL llega a Madrid, ¿qué vamos a poder esperar de este musical?

Lorena Santiago: Yo creo que va a ser un espectáculo que pasa por toda la trayectoria de Raffaella, desde sus inicios hasta que llegó a España en Televisión Española. Además, va pasando por muchos matices, y al final no solamente va a ver esa explosión de las canciones, a través de las canciones se va pasando por su vida. También vamos a saber más sobre la vida de ella a nivel afectivo, a nivel de su familia, a nivel de sus amigos, de lo que ella transmitía, de cómo vivió su vida. Animo muchísimo a que la gente venga a emocionarse, porque yo creo que la gente tiene que venir abierta a sentir.

BWW: Es decir, ¿va a ser un viaje de emociones?

LS: Sí, yo pienso que sí, que va a ser un viaje de emociones o al menos se siente así. Sobre todo, porque predomina esa positividad, ese optimismo que ella tenía. Pero también como actriz hay momentos que ella saca su genio, momentos que ella ha tenido que ser muy valiente también y tomar decisiones. Raffaella era una persona que tenía las cosas muy claras y está siendo todo un reto y un desafío, y lo afronto con mucho respeto también a este personaje tan importante, aparte que es mi primer personaje protagonista.

BWW: ¿Y cómo es para una actriz con años de experiencia meterse en la piel de Raffaella Carrá, una de las personas más icónicas y conocidas?¿Entendemos que también haya un poco de presión porque es un personaje muy conocido?

LS: Pues es lo que comentaban también otros compañeros, que hay cosas de su personalidad que creo que también hay en Lorena, y eso me está ayudando. Por ejemplo, ella se crió con la figura materna y yo también me he criado con mi madre, he tenido siempre mucho esa relación. Además, hay como muchas cosas de esa espontaneidad, yo también soy muy espontánea, muy natural. Hay cosas que me ayudan a la hora de hacer el musical o cuando hacemos los ensayos, que me ayudan al hecho de que yo también tenga algunos rasgos parecidos.

Y también tengo muchísimos nervios, muchísima presión, pero a la vez también quiero disfrutarlo.

BWW: ¿Conectas mucho con el personaje entonces?

LS: Sí, pero no voy a hacer una imitación de Raffaella, o sea, voy a intentar encarnarla de alguna forma, que la gente cuando venga sientan eso que ella transmitía. Al final no quiero intentar imitarla, es como más ser, tratar de sentir lo que ella sentía, de lo que ella transmitía. Es un reto, muchas horas de ver muchas actuaciones, muchos vídeos, muchas entrevistas que ella hacía. Ella era muy icónica y la verdad que sí, o sea, creo que es de los personajes que he hecho hasta ahora que más conecto, ya que Raffaella es géminis como yo y se crió con la figura materna. El padre la abandonó a ella y yo me he criado sin padre, mi padre falleció cuando yo era muy pequeña, más o menos también la misma edad que ella.

BWW: Por otro lado, ¿cómo van los ensayos?

LS: Genial. Pero bueno, sobre todo el tema de cantar y bailar a la vez está siendo complicado para encontrar momentos para respirar, porque al final, tengo que bailar mucho, se va a tener que ir adaptando un poco, porque claro, es complicado. Es muy exigente, sí.

BWW: Y precisamente la música es la protagonista de este musical.

LS: Totalmente, son canciones que yo creo que todos hemos cantado, bailado, disfrutado, y el público lo va a hacer también. Y yo tengo muchísimas ganas ya de sentir el público, sentir el calor de la vibra. Escuchar a la gente con las canciones va a ser un subidón increible, así que espero que poder transmitirlo y pasarlo bien.

BWW: Además, ¿cómo queréis llegar a ese público más joven que quizá no conoce tanto la figura de Raffaella?

LS: Ella era una figura muy reivindicativa, muy explosiva, y yo para llegar a las nuevas generaciones lo haremos a través de las canciones que al final, todos las hemos bailado alguna vez de fiesta. Y es que son canciones que son muy reivindicativas, muy sexys, muy picantes y muy disfrutonas. También llegaremos a través de su color, su explosividad, y de su alegría.

BWW: Y finalmente, si alguien viene a Madrid, ¿por qué tiene que ir a ver RAFFAELLA, EL MUSICAL?

LS: Pues porque es para todas las edades, y aparte es guay de ver en familia también para pasar un buen rato, disfrutar, bailar, cantar las canciones. Luego hay momentos también emotivos, que quizá los padres pueden conectar con la madre o con los hijos. Además, con las coreografías es un musical para venir a ver y disfrutar en familia, o con amigos, o con tu pareja. Así que, por supuesto, que vengan a verlo y vivirlo.