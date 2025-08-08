Gema Castaño llevará su homenaje al teatro musical a Madrid el 25 de octubre

La artista presentará en el Teatro Soho GEMA, UNA JOYA DEL MUSICAL, un recorrido por clásicos del género y su propia trayectoria
Madrid acogerá el próximo 25 de octubre el concierto GEMA, UNA JOYA DEL MUSICAL, protagonizado por la cantante y actriz Gema Castaño. La cita tendrá lugar en el Teatro Soho y propone un viaje por algunas de las melodías más reconocidas del teatro y el cine musical.
La intérprete, conocida por su trabajo en las canciones de la película POCAHONTAS de Disney, rendirá tributo al género con un repertorio que incluirá temas de producciones como LOS MISERABLES, JESUCRISTO SUPERSTAR O CABARET.
Además de recorrer grandes títulos del género, el concierto incorporará un relato personal en el que Gema Castaño compartirá, con humor, cercanía y sinceridad, momentos clave desde su infancia hasta la actualidad. Será una propuesta emotiva e inspiradora que combina interpretación vocal, puesta en escena y vivencias, pensada para los amantes del musical y para quienes quieran descubrir la historia y el talento de una artista que ha hecho soñar a generaciones
