GODSPELL, crónica de una revolución escénica que vuelve a Madrid

A menos de una semana de que GODSPELL regrese a la cartelera madrileña en el Gran Teatro Pavón, resulta inevitable analizar la profunda huella cultural que este título ha dejado desde su creación. Aunque la producción que se presenta hoy en España llega avalada por la dirección de Antonio Banderas, la obra cuenta con un extenso historial de reposiciones en nuestro país que justifica un recorrido por su evolución y su capacidad para conectar con distintas generaciones.

GODSPELL no nació en los grandes despachos de Broadway, sino en las aulas de la Carnegie Mellon University como un proyecto de fin de máster de John-Michael Tebelak. Tras una etapa de experimentación en el East Village neoyorquino, su estreno en el circuito Off-Broadway en 1971 marcó el inicio de un fenómeno que desafiaba las convenciones de la época.

Surgido en pleno auge de la contracultura, la segunda ola del feminismo y la revolución sexual, Tebelak propuso una relectura del Evangelio de San Mateo bajo una estructura de sketches y parábolas. La obra presentaba a un grupo de jóvenes que, a través de la palabra de un Jesús humanizado, experimentaban una transformación colectiva basada en la libertad y la empatía. La esencia de esta obra reside en cómo Tebelak abrazó la creación colectiva, permitiendo que los personajes fueran moldeados por los propios actores originales, lo que otorgó al musical una frescura y una capacidad de adaptación inigualables.

La profesionalización del espectáculo llegó de la mano de Stephen Schwartz, quien compuso una partitura ecléctica que fusionaba pop-rock, folk y vaudeville. El éxito fue resplandeciente: el tema "Day by Day" alcanzó el puesto 13 en el Billboard Hot 100, un hito insólito para el género.

España fue uno de los epicentros internacionales de la obra. El 2 de octubre de 1974, GODSPELL debutó en el Teatro Marquina de Madrid con una relevancia histórica excepcional: el montaje fue dirigido por el propio John-Michael Tebelak. Bajo la producción de Manuel Collado, el elenco —con nombres como Juan Ribó, Nicolás Dueñas, Mara Goyanes y Pep Munné— protagonizó un fenómeno social que llevó a tres compañías a representar la obra simultáneamente por todo el país. Pese a lo sensible de la temática religiosa en aquel contexto, su enfoque desenfadado y vitalista fue abrazado de forma unánime.

La propuesta que aterriza ahora en Madrid tiene su origen en el Teatro del Soho de Málaga (2022). Concebida originalmente por Emilio Aragón, esta versión apuesta por el metateatro: la acción se traslada a un almacén de teatro donde una joven compañía redescubre el mensaje del Evangelo de San Mateo.

Tras una exitosa gira nacional que culminó en 2025, el espectáculo regresa renovado bajo la dirección de Antonio Banderas a partir de la adaptación realizada por Emilio Aragón. Con un elenco coral de 14 intérpretes y música en directo, la puesta en escena despliega un lenguaje multidisciplinar.

El interés por esta temporada es máximo, como se ha podido comprobar recientemente en la promoción del espectáculo; de hecho, si deseas ver un adelanto de la energía de este elenco, puedes recuperar la actuación que realizaron ayer en el programa 'El Hormiguero', donde interpretaron parte del repertorio que ahora llega al Pavón.

Más allá de su trasfondo bíblico, la persistencia de GODSPELL reside en su defensa de valores universales: la justicia, la solidaridad y la resiliencia ante la oscuridad. Al traducir las parábolas a una óptica laica y contemporánea, el musical sigue funcionando en 2026 como una invitación a construir una "ciudad bella" y a recordar que el camino de la vida solo cobra sentido cuando se recorre de la mano del otro.

