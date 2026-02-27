FOTOS: JUGAR CON FUEGO comienza sus ensayos para su estreno en el Teatro de la Zarzuela

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro de la Zarzuela ha revolucionado las redes sociales con la publicación de las primeras imágenes de los ensayos de JUGAR CON FUEGO, que han comenzado con una energía desbordante en la emblemática Sala Bristol. Bajo la batuta escénica de Marina Bollaín, esta nueva producción de la obra de Francisco Asenjo Barbieri promete devolvernos todo el esplendor del género con un enfoque visual y emocionalmente vibrante.

Esta pieza fundamental, que cuenta con el libreto de Ventura de la Vega, no es solo una zarzuela más; es la obra que marcó un antes y un después en la lírica española. Las fotografías filtradas de los ensayos permiten vislumbrar la intensidad de un reparto que se prepara para dar vida a una trama de amor, enredos y pasión. La dirección musical corre a cargo de José Miguel Pérez-Sierra, con la colaboración de Lara Diloy en funciones seleccionadas, liderando a la Orquesta de la Comunidad de Madrid y al Coro Titular del Teatro de la Zarzuela.

Las funciones se extenderán desde finales de marzo hasta mediados de abril de 2026. En concreto, el público podrá disfrutar de esta obra los días 25, 26, 27, 28, 29 y 31 de marzo, así como el 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de abril. El horario habitual será a las 19:30 h, con la excepción de los domingos, que adelantarán su inicio a las 18:00 h.

La producción cuenta con un doble elenco de primer nivel que garantiza una experiencia vocal sublime. Voces reconocidas como las de Ruth Iniesta, Berna Perles, Alejandro del Cerro, Antonio Gandía, José Antonio López y Luis Cansino se turnarán para dar vida a los complejos personajes de esta partitura. El equipo creativo se completa con la escenografía de Blanca Añón, el vestuario de Teresa Mora, la iluminación de Marc Gonzalo y el diseño de vídeo de Félix Bollaín.

