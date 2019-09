FLASHDANCE da la bienvenida a su nuevo elenco

A poco más de una semana de volver al Teatre Tívoli de Barcelona, el musical FLASHDANCE presenta a los nuevos miembros del elenco.

Se trata de Sandra Cervera (40 EL MUSICAL, PAQUITA SALAS), que interpretará a Gloria; Amparo Salazar (CABARET, SISTER ACT), que asumirá el papel de Hanna, y Pablo Raya (HIGH SCHOOL MUSICAL, MAMMA MIA!), que dará vida a Jimmy.

FLASHDANCE adapta el icónico guion de Tom Hedley y Joe Eszterhas a los escenarios, y cuenta la historia de Alex, una joven de 18 años que lleva una doble vida como soldadora de día y bailarina de noche y sueña con entrar en la prestigiosa escuela Shipley Dance Academy para poder convertirse en profesional de la danza.

El equipo creativo está liderado por JC Storm, como adaptador y director, junto a Guillermo González (HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, WE WILL ROCK YOU) como director musical y Vicky Gómez (Operación Triunfo) como coreógrafa.

FLASHDANCEes la primera producción de Selladoor Spain, la división española de Selladoor Worldwide, responsable de musicales de éxito como JERSEY BOYS, FOOTLOOSE, AVENUE Q, FAME y además, recientemente, ha participado en la financiación del afamado musical MOULIN ROUGE. En 2019 estrenará varios musicales originales, como ROXETTE EL MUSICAL.

Las entradas para la gira, Barcelona y Madrid están disponibles en este enlace.

