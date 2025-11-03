Ela Ruiz se incorpora a MAMMA MIA! como Tanya

Get Access To Every Broadway Story



Ela Ruiz (CHICAGO, GHOST) se incorpora a la gira de MAMMA MIA! metiéndose en el papel de Tanya, una de las integrantes del trío Donna y las Dynamos.

Graduada de la Escuela Nacional de Artes de La Habana, Cuba. Ela Ruiz formó parte de Danza Contemporánea de Cuba tras acabar sus estudios, donde consolidó su formación escénica antes de trasladarse a España. Desde entonces ha desarrollado su carrera en el teatro musical participando en producciones de gran formato como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, JESUCRISTO SUPERSTAR, FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE, GHOST, LÍO IBIZA o CHICAGO. Actualmente combina su labor artística con su formación en el ámbito tecnológico, explorando nuevas formas de creación y expresión.

MAMMA MIA! llegó a Madrid en 2022 sorprendiendo a la audiencia con una nueva versión que cuenta con una espectacular escenografía, vestuario y coreografías originales, además de letras y arreglos musicales renovados. Sobre el escenario, Donna, Tania, Rosie, Sophie, Sky, los “tres posibles padres” y los 27 integrantes del elenco nos cuentan la historia más divertida y entrañable de los musicales de todos los tiempos. Basado en los grandes éxitos de ABBA, MAMMA MIA! es el primer musical de la historia creado a partir de las canciones de una banda. Desde su estreno ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores.

Tras casi dos años de éxito en la Gran Vía madrileña, MAMMA MIA! se encuentra enfrascado en una extensa gira por España. La producción de ATG Entertainment, que ha conquistado al público con su energía, su espectacular puesta en escena y la inolvidable música de ABBA, visitará algunos de los principales teatros y auditorios del país desde julio de 2025 hasta el verano de 2026.

