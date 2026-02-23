El rey del rock regresa a la gran pantalla con EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo viernes 27 de febrero se estrena en las salas de cine españolas la película EPIC: Elvis Presley IN CONCERT. Esta producción llega a la cartelera bajo la dirección del cineasta Baz Luhrmann, reconocido por haber dirigido previamente el largometraje biográfico ELVIS en el año 2022, para ofrecer una nueva propuesta audiovisual centrada en la figura del cantante estadounidense.

EPIC: Elvis Presley IN CONCERT se estructura bajo el formato de un filme-concierto y fundamenta su contenido en la proyección de material audiovisual inédito. Dicho archivo histórico ha sido sometido a un exhaustivo proceso de restauración técnica para adaptarlo a los estándares de exhibición de la gran pantalla. Mediante este montaje, la narrativa presenta al propio artista interpretando su repertorio musical y relatando su trayectoria.

Tras el largometraje biográfico ELVIS, protagonizado por Austin Butler, el director Baz Luhrmann demuestra mantener su estrecho vínculo con la figura del rey del rock and roll. Con este inminente estreno, el cineasta vuelve a acercar al público a la leyenda musical, pero en esta ocasión desde una perspectiva mucho más realista y de rigor documental. De este modo, el legado y el impacto cultural del artista estadounidense regresan a la gran pantalla, permitiendo a los espectadores experimentar su inigualable presencia escénica de forma genuina.

