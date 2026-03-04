TV: Avanzan los ensayos de JUGAR CON FUEGO en el Teatro de la Zarzuela

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La expectación crece en Madrid de cara a uno de los estrenos de esta primavera. Los ensayos de JUGAR CON FUEGO, la emblemática zarzuela de Francisco Asenjo Barbieri con libreto de Ventura de la Vega, continúan avanzando para su estreno en el Teatro de la Zarzuela.

Para ir abriendo boca y acercar al público al proceso creativo, el Teatro acaba de publicar un nuevo vídeo donde se puede ver al elenco y al equipo artístico trabajando a fondo y puliendo los detalles de esta esperada producción.

Esta propuesta, que cuenta con la dirección de escena de Marina Bollaín y la dirección musical de Álvaro Albiach y Lara Diloy, promete dar un soplo de aire fresco a este clásico de nuestro género lírico. La trama, llena de enredos, medias verdades y un profundo contraste entre las clases sociales, cobrará vida gracias a un doble reparto estelar encabezado por voces como las de Ruth Iniesta y Berna Perles (la duquesa de Medina) junto a Alejandro del Cerro y Antonio Gandía (Félix).

La cuenta atrás ya ha comenzado. JUGAR CON FUEGO se representará del 25 de marzo al 12 de abril de 2026.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.