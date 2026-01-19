El musical ÀNIMA inicia los ensayos para su nueva etapa en el Teatre Tívoli

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La cuenta atrás ha comenzado. El musical de catalán ÀNIMA ha reactivado su maquinaria este lunes al comenzar el periodo de ensayos y preparación técnica de cara a su próximo estreno en el Teatre Tívoli. La producción encara así la recta final hacia su regreso a la cartelera, con el inicio de funciones previas programado para el 27 de febrero y el estreno oficial fijado para el 5 de marzo.

El espectáculo llega a este escenario emblemático tras haber inaugurado la temporada 2024/2025 del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) como producción propia. Ambientada en los grandes estudios de animación de los años 30, la obra narra el viaje de Greta, una joven decidida a encontrar su lugar en una industria dominada por hombres.

Durante su paso por el teatro público, la obra registró una ocupación del 93% y acumuló más de 17.300 espectadores. En esta nueva fase en 2026, el proyecto da el salto al sector privado mediante una alianza de coproducción impulsada por la compañía Vero Vero junto a El Terrat (The Mediapro Studio), Bitò y Marianna (Balañá en Viu), contando además con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals.

El plan de trabajo que arranca hoy se desarrolla simultáneamente en varias sedes. Por un lado, el equipo artístico ha comenzado los ensayos de canto en las instalaciones de Puy&Co, mientras que el montaje escenográfico se está llevando a cabo en la Sala Tallers del TNC. La compañía tiene previsto unificar todo el trabajo el próximo 16 de febrero, fecha en la que se trasladarán al Teatre Tívoli para realizar la residencia técnica y ultimar los ensayos sobre el escenario definitivo.

En cuanto al elenco, la producción ha apostado por la continuidad de gran parte del reparto original, que sigue encabezado por Paula Malia, Diana Roig, Aina Sánchez, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt, acompañados por nombres como Bernat Cot, Bernat Mestre, Joana Roselló, Pol Roselló, Clara Solé y Annabel Totusaus. Sin embargo, la reposición presenta novedades, ya que algunos intérpretes originales no continúan debido a otros compromisos profesionales. Para cubrir estas posiciones, se suman al proyecto nuevas incorporaciones como Mireia Portas, Clàudia Bravo, Anna Ferran, Lluís Marquès, Albert Mora, Marc Pujol y Jan Sánchez.

El equipo creativo se mantiene intacto respecto al estreno original. La dramaturgia es obra de Blanca Bardagil, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt, mientras que la partitura original está firmada por Adrià Barbosa y Abel Garriga, con letras de Marc Gómez y la propia Bardagil. La dirección escénica recae nuevamente en Gara Roda, Burés y Casademunt, y la coreografía corre a cargo de Clara Casals y Chema Zamora.

