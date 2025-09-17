El Gran Teatro Pavón presenta su nueva temporada 25/26 con musicales, clásicos, magia y música

Enter Your Email to Unlock This Article



La nueva temporada 2025/2026 del Gran Teatro Pavón se presenta con numerosos espectáculos de teatro, clásicos, magia, música y shows para toda la familia. Así, en la presentación de este martes animaron al público a disfrutar de la variedad de obras. Además, el Teatro Pavón ha celebrado también sus 100 años de historia, cambiando su nombre a Gran Teatro Pavón.

La obra estrella que se presentará esta temporada es GODSPELL, EL MUSICAL dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. En palabras de Antonio Banderas durante la presentación el musical “habla de paz y humanidad a través de citas bíblicas y de Dios”. Este musical de los años 70 nominado a los Tony vuelve a Madrid para presentar “una nueva pasión”. Más adelante podréis conocer más detalles e información en BroadwayWorld Spain.

Por otro lado, en el programa se podrán encontrar obras clásicas del teatro como ORLANDO de Virginia Woolf, LA ZAPATERA PRODIGIOSA de Federico García Lorca y LA DAMA DUENDE de Calderón de la Barca. En este sentido, el cartel teatral lo completarán YO SOLO QUIERO IRME A FRANCIA con Maria Galiana, CARMEN, NADA DE NADIE y NO ME TOQUES EL CUENTO.

Asimismo, el público disfrutará de diversas comedias: CÁDIZ y SEMEN de Gabriel Olivares y GOTERAS ; y de shows musicales al nivel de EL IMITADOR (Julián Fontalvo), SWING MACHINE ORCHESTRA y LA TEORÍA DE LAS CUERDAS a cargo de Violinísticas.

En el programa destacan también la actuación de magia de Jorge Blás: ILUSIÓN ARTE, donde el público jugará y fantaseará; y otros espectáculos para niños como NEMO, EL MUSICAL: UNA AVENTURA BAJO EL MAR, LA DAMA DUENDE, LO MEJOR DE YLLANA, o la obra EL PRINCIPITO EN LOS PLANETAS DE HOLST.

Finalmente, durante la presentación en el Gran Teatro Pavón pudimos disfrutar de la introducción del director artístico del teatro, Luis Álvarez, de un medley de canciones históricas cantadas por El Imitador, así como de una actuación de la mano de Inés León, que cantó En el punto de partida de Rocío Jurado, simbolizando la nueva etapa que arranca este teatro en Madrid.