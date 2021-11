Editorial: Gracias, Steve

Anoche el mundo del teatro enmudeció ante la noticia de que el Maestro Stephen Sondheim había fallecido repentinamente. Solo 11 días antes, el autor de COMPANY veía como su obra regresaba a Broadway totalmente renovada, después de la pandemia, con el el maravilloso revival de Marianne Elliot, que tan buenas críticas había recibido en Londres y ahora ha vuelto a Nueva York después del parón por el COVID, y fue testigo de que estaba rodeado de amor y cariño, como le demostró Patti LuPone, que le dedicó desde el escenario la función:

Casualmente, en España también estamos disfrutando de una producción del musical que escribió junto a George Furth en 1970 gracias a Antonio Banderas y el Teatro del Soho de Málaga donde desde la semana pasada se representa con tremendo éxito de público y crítica, colgando en varias ocasiones el cartel de todo agotado. Por si fuera poco, también tenemos GOLFUS DE ROMA en el Teatro de la Latina con Carlos Latre a la cabeza, una nueva versión de A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM, el primer musical para el que escribió música y letra en 1962, mientras esperamos que se estrene el remake de WEST SIDE STORY dirigido por Steven Spielberg, musical para el que escribió las letras en 1957.

Y es que anoche se fue un icono de Teatro Musical Americano, un compositor legendario conocido mundialmente como el autor más innovador e influyente en la historia de Broadway, que ha inspirado varias generaciones (no en vano, fue el ejemplo a seguir de Jonathan Larson como se ve en TICK TICK...BOOM) y continuará haciéndolo con sus obras, por las que la comunidad teatral le estará eternamente agradecida.

Stephen Sondheim recibió un Oscar, ocho Premios Tony (más que ningún otro compositor, incluyendo el Premio a toda una carrera en teatro), ocho Premios Grammy, un Pulitzer, un Olivier y hay dos teatros con su nombre, uno en Broadway y otro en Londres.

Este Broadway Baby se enamoró del género gracias a su mentor Oscar Hammerstein II, que a su vez había revolucionado el musical en la época dorada de Broadway con SHOW BOAT primero y luego con OKLAHOMA! Con esta influencia y con este amor por el detalle ('God Is In Details' era una de sus frases más míticas), Sondheim dio un vuelco a lo que se había hecho hasta entonces infundiendo sentido a cada palabra de sus obras, haciendo que sus personajes tuviesen tanta complejidad y tanta vida sobre el escenario que el público se sentiría identificado con sus problemas y tribulaciones.

En sus inicios dentro de la profesión participó como letrista en musicales tan sobresalientes como WEST SIDE STORY (junto al gran Leonard Bernstein en 1957) y GYPSY (1959 junto a Jule Styne), que le posicionó como un brillante autor antes de cumplir los 30.

A lo largo de su carrera siempre quiso ir más allá del cliché que se atribuye al Teatro Musical de que es un género en el que se canta y baila porque si, y como le había enseñado Hammerstein, 'el contenido debe marcar la forma'. Así, rodeándose de grandes dramaturgos como George Furth o James Lapine, puso el dedo en la llaga en las relaciones de pareja con COMPANY, en los fantasmas del pasado con FOLLIES o en algo tan personal y que había vivido tan de cerca como la crisis creativa con SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE. Como reconocía en un declaración al comienzo del documental SIX BY SONDHEIM (que se puede ver en HBO), "Me encanta la gente neurótica. Todo el mundo tiene problemas, desde que creces, los hay personales y profesionales. Y creo que si hablas de esas cosas, el público se emociona."

Nunca llegó a alcanzar un éxito tan comercial como compositores de la talla de Andrew Lloyd Webber. Ambos comparten fecha de cumpleaños, pero el público dejó muy claro desde los años 80, cuando títulos como EVITA o PHANTOM OF THE OPERA superaron con creces la taquilla de INTO THE WOODS o SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE, que sus obras no iban a ser para las masas. La única canción de su repertorio que ha trascendido al público general ha sido 'Send In The Clowns', de A LITTLE NIGHT MUSIC, que en los 70 popularizaron primero Frank Sinatra y luego Judy Collins.

En España hemos disfrutado de gran parte de sus trabajos como SWEENEY TODD, A LITTLE NIGHT MUSIC o FOLLIES de la mano de Mario Gas, INTO THE WOODS, gracias a la versión de Dagoll Dagom, ASSASINS, dirigida por Ricard Reguant o MERRILY WE ROLL ALONG, tanto en catalán (gracias a Sergi Cuenca, Daniel Anglès y Joan Vázquez) y en castellano (gracias a Alberto Moreno y Pablo Muñoz-Chápuli). Hace 10 años, BroadwayWorld Spain puso en pie su primer concierto en una gran celebración de su legado con Broadway Baby en la Sala Galileo Galilei de Madrid por su 80 cumpleaños.

A sus 91 años, Sondheim se marchó en paz, sabiendo que era muy querido y que su legado perdurará en cada palabra unido a cada nota, que escribió tan inteligentemente. El mundo del Teatro está en deuda contigo, Steve. Gracias por tanto, maestro,