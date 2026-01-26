EL FANTASMA DE LA ÓPERA añade dos funciones en el Teatro Tívoli tras agotar localidades

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La producción de EL FANTASMA DE LA ÓPERA encara la recta final de su estancia en Barcelona con una notable respuesta por parte del público. El musical, que bajará el telón definitivamente en el Teatro Tívoli el próximo 1 de febrero de 2026, ha colgado el cartel de "localidades agotadas" para sus dos últimas semanas de funciones.

Debido a este éxito de convocatoria, y a escasos días del cierre improrrogable, la productora ha confirmado la apertura extraordinaria de dos nuevas funciones que tendrán lugar el martes 27 de enero a las 20:00 horas y el domingo 1 de febrero a las 13:00 horas.

El musical cierra así una destacada etapa en la ciudad condal, pero esto no supondrá el fin de la producción. Tras bajar el telón en Barcelona, la compañía retomará la carretera para continuar con su gira nacional, visitando ciudades como Pamplona, Mallorca y Murcia, entre otras, hasta su conclusión prevista para principios del mes de agosto en Málaga.

Para estas últimas funciones en Barcelona, el trío protagonista encargado de dar vida a los personajes icónicos de esta historia sigue encabezado por Daniel Diges en el papel de Erik, el misterioso Fantasma; Ana San Martín como la joven soprano Christine Daaé; y Rubén López interpretando al vizconde Raoul Chagny. La dirección musical en el Tívoli corre a cargo de Miquel Tejada, quien cuenta con una amplia trayectoria colaborando en producciones y conciertos junto a figuras como Pep Plaza, Daniel Anglès o Carlos Latre.

Junto a los protagonistas, el reparto se completa con figuras de la escena musical como la soprano Marta Pineda en el rol de Carlotta, la prima donna de la ópera; Enrique R. del Portal y Omar Calicchio como los propietarios del teatro, Monsieur André y Firmin; el tenor valenciano Mario Corberán como Piangi; Isabel Malavia como la misteriosa Madame Giry; y Sofía Esteve en el papel de su hija, Meg Giry.

El cuerpo de la compañía lo integran además Darío Gallego, Alejandro Rull, Sergi Pedrós, Fran León, Sergi Albert, Jan Forrellat, Fran Velázquez, Carmen Prados, Marina Martín, Helena Clusellas, Livia de los Riscos, Lola Nájera, Virginia Esteban, Gema Bastante e Irene Barrios. El equipo de swings está formado por Alberto Collado, Natxo Núñez, Natalia Pascual y Natalia Delgado, quien ejerce también como capitana de baile.

Esta versión, que ha sido elogiada tanto por la crítica especializada como por el público, cuenta con la dirección de Federico Bellone y la supervisión musical de Julio Awad, galardonado con el Premio Talía 2024 por su trabajo en este montaje. La dirección residente y la traducción de las letras recaen en Silvia Montesinos, mientras que el diseño de vestuario, obra de Chiara Donato, fue reconocido con el Premio del Público Broadway World Spain.

Bajo el sello de Amigos Para Siempre (APS), la alianza creativa entre Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber, este montaje ha logrado revitalizar el clásico de Gaston Leroux manteniendo intacta su esencia. Tras décadas de éxito global y más de 70 galardones internacionales, la obra reafirma su vigencia con esta gira española que ahora se despide de Barcelona. Estas últimas funciones suponen la oportunidad final en la ciudad condal para disfrutar de una de las partituras más complejas y aclamadas de la historia del teatro musical antes de que su icónica escenografía ponga rumbo a los siguientes escenarios de la geografía nacional.

