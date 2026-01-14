Descubre al elenco de ANTOINE, EL MUSICAL

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

A tan solo un mes de su estreno en Lírico, el rooftop del Teatro Calderón, la productora beon. Entertainment ha presentado oficialmente al elenco de ANTOINE, EL MUSICAL, una producción basada en la idea original de Dario Regattier. El espectáculo, que profundiza en la vida de Antoine de Saint-Exupéry a través de la narrativa de su obra más célebre, El Principito, regresa a la capital tras haber completado dos giras nacionales y un estreno internacional en Ecuador. manteniendo la estructura que lo hizo acreedor del Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación.

El elenco está encabezado por Ignasi Vidal —también escritor y director de la obra— quien interpreta a Antoine de Saint-Exupéry, dando voz y cuerpo al aviador y escritor francés. Junto a él, el artista Shuarma retoma el papel de El Principito, asumiendo la interpretación de los temas principales de la obra. El reparto se completa con Beatriz Ros en el papel de Consuelo Suncín; Víctor Ullate Roche, quien asume múltiples personajes como el Teniente, el Zorro y el Rey; Carlos Seguí en los roles de Eugène Reynald y el Geógrafo; Felipe Ansola como el Soldado y el Vanidoso; Virginia Muñoz en la piel de Elisabeth Reynald; y Zoe Buccolini, quien interpreta a Silvia Hamilton, la Rosa y la Serpiente.

En el apartado técnico y creativo, el montaje cuenta con la dirección asociada de Sebastián Prada y la dirección musical de Sasha Pantchenko. La identidad sonora del espectáculo está definida por una banda sonora original compuesta por el grupo Elefantes —al cual pertenece Shuarma—, mientras que la propuesta visual se apoya en la escenografía diseñada por Alessio Meloni y las coreografías de Mariano Botindari. La producción estará disponible en la cartelera madrileña a partir del próximo 13 de febrero y hasta el 5 de abril, ofreciendo una narrativa que ensalza la grandeza del ser humano por encima del individualismo.

Este musical se consolida como una de las propuestas más singulares de beon. Entertainment al reflejar la unión entre el autor y su principal personaje. A través de una puesta en escena que fusiona biografía y teatro, la obra invita al espectador a reflexionar sobre la vida de un hombre adelantado a su tiempo y a entender los aspectos de la existencia que, en palabras de su obra más famosa, son invisibles a los ojos.

