De Cerca: Gonzalo Fernández Monte analiza 'Paciencia y Fe'

Esta semana, el pianista, director musical y profesor Gonzalo Fernández Monte, conocido por su trabajo en ANASTASIA, NINE y UN DÍA CUALQUIERA, ha analizado para nosotros el tema 'Paciencia y Fe' de Lin-Manuel Miranda, de su musical IN THE HEIGHTS.

Ésto es lo que nos ha comentado acerca de ella:

'Paciencia y Fe' no es una canción cualquiera. Me estremeció en la interpretación de Olga Merediz en Broadway allá por 2009, y volvió a hacerlo hace apenas seis semanas, cuando encontré a la misma actriz en la gran pantalla sacudiendo una vez más mis emociones. Éste es uno de los temas más poderosos de IN THE HEIGHTS, el musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes. Es el número de solista de la Abuela Claudia, entrañable personaje con pocos momentos de canción pero crucial en el desarrollo de la trama. Este número nos ofrece una conexión con los recuerdos de la Abuela Claudia y, en cierto modo, resume el mensaje fundamental de toda la obra, a través de un profundo viaje emocional.



La Abuela Claudia es una mujer cubana residente en el barrio neoyorquino de Washington Heights, la matriarca de la comunidad latina de esta zona. Tiene unos 75 años..., aunque Merediz tenía apenas 50 cuando le dio vida. 'Paciencia y Fe' la sitúa en el centro del escenario, de pie, sola con sus recuerdos (ilustrados por un ensamble a través de la danza y el canto, siempre sin eclipsarla), haciendo balance de su vida y dejando fluir sus sentimientos. Se trata de un monólogo interno, dirigido parcialmente a su difunta madre, quien le ha legado la máxima "paciencia y fe" como apoyo para afrontar las penurias.



La canción cuenta una historia: la Abuela Claudia nos relata su infancia en el barrio habanero de La Víbora, azotado por la pobreza; el día en que emigró con su madre a Nueva York buscando una vida mejor; y los duros años vividos a continuación, luchando por ganarse la vida en un entorno hostil. Hacia el final la Abuela Claudia hace una importante revelación al público: posee un billete de lotería ganador que aún no sabe cómo encajar en su plan de vida. ¿Está todavía a tiempo de hacer realidad los sueños que heredó de su madre?

Aquí tenemos a Olga Merediz interpretando 'Paciencia y Fe', con subtítulos en castellano:



Esta página contiene la letra original completa e interesantes comentarios de algunos de los versos:

https://genius.com/Olga-merediz-and-in-the-heights-original-broadway-company-paciencia-y-fe-lyrics

'Paciencia y Fe' es un número cargado de energía emocional y que exige a la actriz gran maestría en el control vocal. Ejerce un poderoso efecto en el espectador, al desvelar la fuerza interior de un personaje que durante el resto del musical se muestra como una ancianita afable y frágil. En el transcurso narrativo de IN THE HEIGHTS, este número desempeña la función de profundizar en el personaje y avanzar la narración, pero además funciona como una gran reflexión histórica en torno a la inmigración, conectada a la pregunta central de la obra: ¿dónde se encuentra el verdadero hogar de un inmigrante? 'Paciencia y Fe' nos sugiere que la respuesta solo es alcanzable si consideramos el sacrificio que hicieron las generaciones precedentes.



La música de 'Paciencia y Fe' está construida sobre elementos de son cubano y salsa. Alex Lacamoire (director musical y orquestador de la primera producción de IN THE HEIGHTS) explicó que "Queríamos honrar el sonido cubano, así que usamos instrumentos como el tres [un tipo de guitarra cubana]. El piano toca un montuno; el bajo toca un ritmo de tumbao". Cada personaje de IN THE HEIGHTS se expresa con un estilo musical acorde a sus orígenes y su generación: la Abuela Claudia es cubana y se mantiene anclada en sus raíces con orgullo. Miranda escribió primero un extenso texto al que dotó de una base armónica; después Lacamoire imprimió a la canción una forma más definida improvisando un acompañamiento de carácter latino. El ritmo de las palabras "paciencia y fe" funcionó como base de la composición y se oye tocado por la orquesta a lo largo del número, y en otros momentos del musical.

Este peculiar proceso de creación dio lugar a una canción que no presenta una estructura convencional. Se percibe como una sucesión fragmentada de capítulos, como si la Abuela Claudia fuese recordando a través de impulsos. Podemos discernir cuatro grandes secciones (llamémoslas "estrofas") que atienden a una misma idea: en cada estrofa, la Abuela Claudia comienza narrando una serie de recuerdos y termina explotando en una intensa reacción suscitada por los mismos; la mayoría de estrofas culminan con la frase "paciencia y fe", el mantra que repite siempre la Abuela Claudia para recuperar la serenidad y seguir adelante. El número evoluciona así, como una montaña rusa que va alternando entre la narración y el arranque emocional, hasta desembocar en un gran final. Este esquema muestra la personalidad de la Abuela Claudia, una mujer que lucha por contener su enorme rabia y sus dilemas emocionales esgrimiendo una actitud de perpetua esperanza.

Identifico a continuación las diferentes secciones de la canción:

'Paciencia y Fe' comienza con una introducción donde se plantea ya la dinámica del resto de la canción: el personaje impulsa su discurso a partir de arrebatos emocionales que trata de apaciguar con la máxima "paciencia y fe". (Como curiosidad, las palabras "Calor, calor, calor" cantadas al principio son una imitación de la canción 'Amor' de Gabriel Ruiz y Ricardo López, que cantaba a menudo la abuela de Lin-Manuel Miranda ). La primera estrofa comienza con "It was hotter at home in La Víbora"; presentando el ritmo cubano, y culmina con el primer ataque de impotencia al recordar la cruda realidad: en Washington Heights no se ven las estrellas, pero en La Víbora no hay comida. La segunda estrofa comienza con la frase "I remember nights..." y termina con la máxima "Paciencia y fe", resaltada por la aparición del coro. La tercera estrofa narra la llegada a Estados Unidos empezando con la frase "Fresh off the boat in America", y culmina con una especie de puente en que la Abuela Claudia se defiende de las duras palabras del ensamble (la sociedad hostil) repitiéndose de nuevo "paciencia y fe". La cuarta estrofa comienza con la frase "Sharing double beds" y culmina con la revelación del billete de lotería. Se añade una conclusión en que la Abuela Claudia exclama "paciencia y fe" una última vez, de forma triunfal.

comienza con una introducción donde se plantea ya la dinámica del resto de la canción: el personaje impulsa su discurso a partir de arrebatos emocionales que trata de apaciguar con la máxima "paciencia y fe". (Como curiosidad, las palabras "Calor, calor, calor" cantadas al principio son una imitación de la canción de y que cantaba a menudo la abuela de ).

En la recién estrenada versión cinematográfica, que presenta algunos cambios de argumento, 'Paciencia y Fe' estuvo al borde de ser completamente eliminada, pero por fortuna sobrevivió y se alza como uno de los momentos más interesantes y emotivos del film. Jon M. Chu (director) ideó un montaje tan inesperado como creativo, trasladando la acción al interior de la mente del personaje, que rememora su vida como si se tratase de un viaje en metro. La última parte de la canción sustituye la revelación del billete de lotería por una importante pregunta que se hace la Abuela Claudia ante la propuesta de Usnavi de abandonar Nueva York: "Lo conseguí: he sobrevivido. Y ahora, ¿me voy o me quedo?". Una vez rodado, se decidió reubicar el número completo en otro momento de la trama en que la Abuela Claudia se debate entre la vida y la muerte, aportando así un nuevo y sobrecogedor significado a la canción y a su pregunta final.



'Paciencia y Fe' es una canción que agita emociones y mantiene vivo el actual y necesario debate sobre la inmigración. Es un número que funciona porque comunica verdad, y le auguro una larga vida como uno de los temas estrella del repertorio de Broadway del siglo XXI.

Podéis encontrar más datos interesantes sobre 'Paciencia y Fe' en las siguientes fuentes: