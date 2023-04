Daniel Anglès presenta los espectáculos de final de temporada del Teatro Condal de Barcelona

Esta mañana hemos acudido al Teatro Condal donde su director artístico Daniel Anglès ha presentado la lista de espectáculos con que el espacio acaba la temporada 2022-23. Después del éxito de GOLFUS DE ROMA y JÚNIOR, una nueva ronda de espectáculos llenan el escenario para culminar y cerrar un curso de éxitos.

Desde hoy y hasta el 24 de abril, llega AKELARRE de Las Feliuettes, un cabaré dirigido por Míriam Escurriola que reivindica la figura de la mujer, con textos de Clàudia Cedó, Cristina Clemente, Xavi Morató, Mireia Giró, Gerard Sesé, The Feliuettes y Míriam Escurriola y música de Clara Peya, Arnau Tordera, Ariadna Cabiró y Gerard Sesé. "Es uno de aquellos espectáculos - comenta Anglès- muy propios de la programación del Condal, pequeños pero de una gran calidad que merecen hacerse en una sala más grande para darlos visibilidad. Creo que funcionará porque es mucho y muy bueno."

El 2 de mayo, llega, en función única, el espectáculo ALAN. La obra, basada en un caso real, explica la historia de Alan, un chico transexual de Rubí que, después del proceso de transición, se quitó la vida. El espectáculo, que ha contado con la colaboración de la familia y que promete un montaje muy emotivo, pleno de ternura, pero también con sentido del humor, se espera que sea uno de los platos fuerte de la temporada. Ander Mataró, el protagonista del espectáculo, es un actor trans, y la fecha de la función coincide con el día mundial contra el acoso escolar.

El BGMC (Barcelona Gay Men's Chorus) formará parte, por tercera temporada consecutiva, de la programación del Condal, esta vez acompañados de artistas como Sharonne, Soraya o Natalia, entre otros. Harán 5 funciones, de miércoles a domingo, y sábado después del concierto se emitirá en directo el Festival de Eurovisión.

Del 18 al 28 de mayo tendrá lugar la reposición del espectáculo HARAQUIRI de Las Impuxibles, y seguido EL VIENTO SE SALVAJE, de Las niñas de Cádiz, una comedia alocada que está cosechando un gran éxito en la suya gira.

Después de un período de obras, el 20 de julio se estrenará la producción que el Condal presenta en el Grec este año UN AMOR PARTICULAR, de Jumon Erra. Una comedia romántica tierna y divertida protagonizada por Mara Jiménez (ganadora del Premio del Público por LIKE) y Xavier Navarro (RENT, HOY NO ME PUEDO LEVANTAR). Daniel Anglès ha dejado abierta la posibilidad de programar un concierto el 3 de junio con Marc Sambola por su trabajo PUNTO DE ROCÍO, donde presenta versiones de los grandes éxitos de Rocío Jurado.

Haciendo balance de su período como director del Condal hasta la fecha, Daniel Anglès ha explicado que se siente muy afortunado, puesto que ha admitido que hace mucho tiempo que no trabaja en un proyecto que no le guste o en el cual no crea. Ha resaltado la importancia de dar un espacio al musical catalán y a obras de pequeño formato pero con un gran potencial y que necesitan de un impulso para llegar al gran público. "Vi el espectáculo UNA LLUM TIMIDA en Hospitalet, una propuesta sencilla, de pequeño formato y que se podría haber quedado huérfana. Un espectáculo que, a priori, parecía fuera de lugar al Condal, pero que fue una gran sorpresa y que nos demuestra que si el espectáculo tiene emoción irá bien y funcionará."

Hablando de sus objetivos y deseos, Anglès ha compartido: "Estamos remodelando lo Condal para hacer que las instalaciones respondan cada vez más a los deseos y necesidades de nuestra audiencia. También nos gustaría que la media de edad del público fuera bajando, lo estamos consiguiendo, pero todavía se puede recorrer más camino. Creo que es muy importante por todo el sector que nos acercamos cada vez más al público adolescente."

Cuando se le ha preguntado por su futuro como director artístico del teatro y si se plantea una fecha de finalización de su estancia en el Condal, Anglès ha contestado: "Ahora mismo no tengo intención de marchar a dirigir otro espacio."