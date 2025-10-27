CABARET prorroga funciones hasta el 1 de febrero

Enter Your Email to Unlock This Article



La producción inmersiva de LETSGO de CABARET que puede verse en el Umusic Hotel Teatro Albéniz ha anunciado que prorroga funciones, al menos, hasta el próximo 1 de febrero.

Con producción de LetsGo y dirección de Federico Bellone, CABARET se estrenó oficialmente el pasado jueves 24 de septiembre, acompañado de un elenco de primer nivel. La cercanía con el público, la fuerza de la música en directo y la intensidad interpretativa del reparto prometen consolidar este montaje como uno de los grandes acontecimientos de la cartelera madrileña.

nspirada en la aclamada versión inmersiva estrenada en el West End en 2021, esta producción elimina las barreras entre escenario y público, haciendo que cada rincón del teatro forme parte de la experiencia. Con música en directo, una puesta en escena que evoca el Berlín de entreguerras y un elenco que interactúa directamente con los asistentes, CABARET promete consolidarse como una cita imprescindible en la cartelera madrileña.

El elenco está liderado por Abril Zamora (Emcee), Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw), junto a Carmen Conesa (Fräulein Schneider), Gonzalo Ramos (Ernst Ludwig) y Pepa Lucas (Fräulein Kost), con José Pastor como Emcee alternante. A ellos se suman Andrea Buret (Ensemble / Cover Sally Bowles), Marina Albaiceta (Ensemble / Cover Sally Bowles), Paula Argüelles (Ensemble / Cover Fräulein Kost), Gerard Mínguez (Ensemble / Cover Clifford Bradshaw y Ernst Ludwig), Álex Fernández (Cover Emcee / Clifford / Ernst Ludwig), Andrea del Castillo (Ensemble), Christian Velert(Ensemble), Graciela Monterde (Swing / Cover Fräulein Schneider y Fräulein Kost) y Marc Sol (Swing / Cover Herr Schultz y Emcee), conformando un equipo artístico de gran talento y versatilidad.