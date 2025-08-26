Beth y Maria Virumbrales se unen al reparto de EL HILO INVISIBLE

Get Access To Every Broadway Story



El próximo mes de noviembre el Teatro Alcázar de Madrid acogerá el estreno madrileño de EL HILO INVISIBLE, que contará con Beth y Maria Virumbrales como las narradoras del espectáculo.

Ambas se alternarán el papel de narradora y estarán acompañadas de Nerea Rodríguez, Alfonso Marsán,Udara Zubillaga, Luis Páez, Paula Mori, Amanda Oropesa y Quim González, quienes completan el reparto de la llegada a la capital de este espectáculo que ha triunfado en Barcelona durante varias temporadas.

Desde el pasado 15 de julio, en las plataformas digitales Spotify y YouTube puedes descubrir un nuevo tema del musical cada dos semanas, para que puedas conocer toda la música del espectáculo antes de su estreno.

El espectáculo adapta el emotivo cuento de Míriam Tirado que cuenta la historia de Miriam, una escritora que busca inspiración para escribir un cuento muy especial: el relato de Nura, una niña que descubre un secreto escondido en su ombligo: la existencia de un hilo invisible que la conecta con las personas que más quiere más allá del tiempo y el espacio.

Nura, junto a sus amigos Quim y Lia, emprenderá una emocionante y divertida aventura para intentar recuperar la sonrisa perdida de su amigo Àlex, y los cuatro descubrirán la magia de los vínculos que establecemos con los demás.

Se trata de una producción de Focus y Viu el Teatre con Alicia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo como equipo creativo.