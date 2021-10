BWW INTERVIEWS: Carlos Latre nos habla de GOLFUS DE ROMA

¡Si es cómico, mejor! Esta ha sido la carta de presentación de Carlos Latre en el Teatro Musical y ya este verano demostró con creces en Mérida que el papel de Pseudolus le va como anillo al dedo. Ahora, la compañía de GOLFUS DE ROMA, triunfa en el Teatro de la Latina y nos hemos sentado a hablar con el famoso cómico sobre su trabajo en este musical.

Primero Mérida, ahora estáis en Madrid. ¿Cómo estáis viviendo la experiencia de hacer GOLFUS en el Teatro la Latina?

Está siendo completamente diferente, imagínate. Lo primero el escenario, que pasamos de Mérida con 20 metros de boca, con todo lo que estábamos haciendo, a La Latina que es mucho más pequeño. Después, que Madrid es muy exigente pero lo estamos disfrutando porque al público le gusta y tenemos muy buenas críticas. Y luego que es una obra muy disfrutable desde dentro, nos lo pasamos muy bien haciéndola. Es muy cansado, especialmente los dobletes pero es un gusto ver este resultado y personalmente es una cosa nueva que estoy haciendo, así que estoy muy contento.

Hablabas ahora de la compañía y Madrid. ¿Cómo te ha recibido esta comunidad del Teatro Musical?

Yo estoy muy feliz porque hemos construido una familia, la sensación que tenemos en la compañía es de que nos llevamos todos de maravilla. Me han acogido desde el principio, me han demostrado su cariño y su respeto, me han enseñado muchísimo. Yo creo que de aquí van a salir muchas cosas futuras porque he encontrado a gente maravillosa.

Futuro en musicales... ¿le has cogido gusto al género?

Yo soy un culo inquieto, y siempre estoy pensando qué es lo siguiente que puedo hacer. Esta maravilla que me ha brindado Dani Anglés es un regalo. Ha sido algo muy duro, ha requerido un esfuerzo y trabajo muy grandes. Como suelo decir, yo empiezo el partido perdiendo ya 1-0, porque la gente piensa que qué viene hacer este de fuera.

Hay prejuicios, ¿no?

Claro, indudablemente. Es normal, y en España más. Por eso tienes que estar muy muy concentrado, muy muy a la altura de las circunstancias, pero luego ves que funciona y que estás totalmente integrado en ese grupo. No me siento ni extraño, no me siento un foráneo.

Todo el mundo que ha venido, todos los grandes que me han visto como José María Pou o Carlos Hipolito me han dado su beneplácito. ¡Incluso Gurruchaga! Que también interpretó el papel de Pseudolus. Todo el mundo de la profesión que ha venido a la Latina se queda muy contento no solamente con el musical sino con mi trabajo personalmente.

Ahora que hablas de este personaje que han interpretado grandes de la comedia como Zero Mostel, Nathan Lane o Whoopi Goldberg, y en España desde Jose Sazatornil a Rafa Castejon, quería saber cómo ha sido el proceso de creación de tu Pseudolus.

Fíjate que yo he tenido la suerte o la desgracia de no poder ver las anteriores creaciones de los Pseudolus de aquí, sólo el de Nathan Lane. Yo intenté crear un personaje mío, intenté mezclar a Latre con clown gracias a Roger Julià, el co-director de la obra, que es clown, el es parte de La Rhum & Cía, que es una compañía increíble.

Saqué mi lado más payaso, y desde ahí me basé en varios artistas, con toda la humildad del mundo. Por ejemplo me basé en Buster Keaton y Charlot, que tenían un humor más gestual, o Groucho, que era un tipo muy inteligente, muy listo, que sabía salirse de todas las que lía. Y luego me recordaba también a los personajes que ha hecho Robert Downey Jr, que es alguien a quien admiro muchísimo, y que en roles como Sherlock hace del pícaro pero que es listo. Es un liante y es divertido. Todo esto está en la coctelera de mi Pseudolus, que ya forma parte de mi vida.

Zero Mostel, el actor que originó el papel en Broadway, al igual que tú, tenía un gran bagaje en la comedia y en la improvisación.

Claro, aquí en España tenemos mucho a etiquetar a las personas y yo soy "el imitador". Pero estoy muy orgulloso de ello, pero soy un tipo inquieto y quiero ser multidisciplinar, formarme en muchas disciplinas diferentes, aceptar retos y éste quizá para mí ha sido uno de los más grandes.

Aparte, ese código que ya controlabas, lo demuestras mientras cantas una partitura de Sondheim...

¡Y no te puedes salir ni una nota! Este es el gran cambio de disciplina para mi. Yo tiendo a escuchar mucho lo que ocurre en platea, y aprovecharlo para el chascarrillo, pero aquí tengo que estar muy concentrado dentro de un texto y dentro de unas partituras, unos tempos. Con lo cual, no puedes olvidarte del público porque es fundamental para esta función pero tienes que estar muy metido en tu personaje.

Por ejemplo, el otro día sonó un móvil en función y aproveché para meter dentro de una frase que me tocaba decir "¡Apaga el móvil!" y cuadró perfectamente. La gente aplaudió al momento.

Nosotros sabemos ya dónde se va a reír la gente, dónde es más susceptible que funcione y entonces nuestro tempo dentro de la función va determinado por esa reacción. Con lo cual el público es una de las piezas claves de la función.

Con este éxito patente del que estáis disfrutando, ¿cuál sería el siguiente musical que te gustaría protagonizar, o quizá producir?

Hay muchos títulos, no te podría decir ningún en concreto. Este Pseudolus me recuerda un poco a otro personaje que es el genio de ALADDIN, es espectacular. Es uno de los papeles que yo diría así con los ojos cerrados.

Ojalá alguna vez te podamos ver en ese y muchos más papeles. ¡Muchas gracias por tu tiempo y que siga el éxito de GOLFUS!

Gracias a ti y, de nuevo, gracias por todo el cariño con el que nos tratáis.

Puedes comprar tus entradas para GOLFUS DE ROMA aquí.