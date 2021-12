BREAKING: Penélope Cruz y Javier Bardem inaugurarán el Teatro de la Moraleja

El mundo del Teatro está de enhorabuena. Después del éxito arrollador del proyecto que el malagueño Antonio Banderas inició en 2019 con A CHORUS LINE en su ciudad natal, ahora Penélope Cruz se lanza también con un flamante proyecto en su Alcobendas querida. El Gran Teatro de la Moraleja será un nuevo espacio para grandes espectáculos, y el primero de todos ellos será NINE, el musical de Maury Yeston que la actriz ya protagonizó en la gran pantalla.

Penélope planea repetir el papel de Carla sobre las tablas de su teatro junto a Javier Bardem, que será Guido Contini. El actor ya ha demostrado que no le falta talento ni desparpajo para cantar en su último trabajo, BEING THE RICARDOS, que protagoniza junto a Nicole Kidman y donde da vida al cubano Desi Arnaz.

Aún faltan concretarse las fechas para el estreno del musical, pero Penélope Cruz ha confirmado en un comunicado que pretende ensalzar el talento madrileño y dar oportunidades a los artistas locales, para que puedan llegar tan lejos como ella.

Este musical, con música y letras de Maury Yeston y libreto de Arthur Kopit, adapta la célebre película 8½de Federico Fellini, una obra semi-autobiográfica que cuenta la historia de un director de cine que atraviesa la crisis de los cuarenta. NINE se estrenó en el 46th Street Theater (renombrado años después por Richard Rogers Theater) el 9 de mayo de 1981 tras 19 previas y realizó 729 funciones.

****Aunque nos encantaría que esta noticia fuese cierta, esto sólo ha sido una broma. ¡Feliz Día de los Inocentes!****