BREAKING NEWS: El Teatro La Latina acogerá el estreno de EL ZORRO, EL MUSICAL en noviembre

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El sector del teatro musical de la capital suma una nueva cita a su calendario de grandes producciones. El Teatro La Latina ha anunciado que será la sede del estreno absoluto de la versión en español de EL ZORRO, EL MUSICAL, cuyo debut está programado para noviembre de 2026.

El montaje, producido por Sunset Entertainment, traslada a las tablas la historia del héroe enmascarado basada en la novela homónima de Isabel Allende. La propuesta musical destaca por la colaboración entre la banda francesa gitana Gipsy Kings y el compositor John Cameron, responsables de una partitura que fusiona el sonido rumbero con la narrativa teatral.

El libreto ha sido desarrollado por Stephen Clark y Helen Edmundson, mientras que las letras de las canciones corren a cargo del propio Clark. Según la información facilitada por la productora, el espectáculo se caracterizará por una ambiciosa puesta en escena y una fuerte carga coreográfica.

A pesar de la confirmación de la ventana de estreno, la identidad del artista que encarnará a El Zorro permanece bajo estricto secreto. Desde nuestra redacción seguiremos muy de cerca el desarrollo de este musical y, dentro de muy poco, os daremos más detalles sobre la identidad de los protagonistas y todas las novedades que rodean a esta gran producción.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.