Interview: Hablamos con Carmen Romeu protagonista de PEPITA JIMÉNEZ en el Teatro de la Zarzuela

La historia de PEPITA JIMÉNEZ recoge la vida de Luis de Vargas, un joven seminarista que regresa a su casa para pasar las últimas vacaciones antes de la ordenación. Allí encontrará a Pepita Jiménez, una joven viuda de gran belleza prometida de su padre. Pronto el seminarista comprenderá que su pasión por la joven es más fuerte que su vocación sacerdotal. En BroadwayWorld Spain hemos hablado con Carmen Romeu, quien interpreta al papel de Pepita en la obra. BroadwayWorld: La semana pasada se estrenó la obra en Madrid. ¿Qué tal han ido estas primeras funciones? ¿Cómo ha sido el recibimiento del público? Carmen Romeu: Las primeras funciones han ido bien, en el rol de Petita están también mis compañeras Ángeles Blancas y Maite Alberola y hemos tenido unas funciones repartidas entre las tres y yo creo que como espectáculo han estado bien. Es una obra un tanto particular porque es una duración que no es muy extensa y creo que ha habido un poco de todo. Un poco de cara al público creo que hay gente que le encanta y gente que igual la entiende menos porque es un argumento que cuando uno lee la novena puede esperar algo determinado y aquí esta puesta en escena es más onírica, no es una puesta en escena extremadamente realista. Yo en particular he podido cantar una de las funciones y en mi trabajo yo me he sentido muy bien. La verdad que junto con mis compañeros creo que hacemos un muy buen trabajo. BWW: Respecto al personaje de Pepita, ¿cual es tu enfoque y como es su desarrollo en la obra? CR: El rol de Pepita es un rol con un argumento que parte de que Pepita y Luis se han besado y esta mujer se queda prendada de toda esa emoción y al final durante toda la obra es como ir desarrollando esa emoción porque pasando por diferentes momentos a nivel emocional. La historia va pasando por la desesperación, por la rabia, por la frustración de que él se quiere ir de nuevo al seminario. Además en la época si un hombre besaba a una mujer, casi que se tenía que ir con ella. Pues Pepita siente esta desesperación y en esta puesta en escena es interesante porque va como pasando por todos esos momentos incluso llegando a la locura. De la desesperación total por amor y hasta llegar a ese culmen final que es el morir de amor, morir de no poder aguantar más esa emoción, ese sentimiento. BWW: ¿Con qué sensaciones te quedas de tu personaje? CR: Pues yo creo que me quedo con esa explosión interna. Pepita es una chica de unos 20 años que ha estado casada con su tío que tiene 82 años por la herencia, porque este señor no tenía descendencia y ella y su madre vivían en una gran pobreza. Entonces ella de repente adquiere esa cualidad de ser más señora y tener un patrimonio, para luego quedar viuda como una mujer con una gran belleza y gran interés. A pesar de obedecer las formas de lo que tenía que ser una mujer de los tiempos, no deja de ser una persona joven que arde de amor, que se enamora, que siente pasión y que siente deseo.

Entonces todo eso se ve reflejado en la novela y se ve reflejado en la obra. Todo ese deseo que arde por dentro y creo que me quedo con esa posibilidad de explosionar que hay en la ópera. De hecho, me gustaría leer unas líneas de la novelas que me inspiran mucho y que reflejan muy bien los sentimientos de ella. Estaba condenada, con veinte años de edad y tanta hermosura, a la viudez perpetua, a la soledad, a amar a quien no la amaba. Todo otro amor era imposible para ella. El carácter de Pepita, en quien los obstáculos recrudecían y avivaban más los anhelos, en quien una determinación, una vez tomada, lo arrollaba todo hasta verse cumplida, se mostró entonces con notable violencia y rompiendo todo freno. Era menester morir o vencer en la demanda. Ella habla aquí de cómo se siente. Cuando uno lee la novela parece que esta señorita es como un amor, pero cuando te paras a mirar ves como lo arrollaba todo cuando tomaba una decisión. Su personaje es arrollador rozando la locura. Es decir, ella piensa que tiene que conseguir lo que quiere y como bien dice, era menester, morir o vencer en la demanda. Intenta vencer por todos los medios, pero muere. BWW: Por otro lado, ¿qué significa para ti hacer esta gran obra de Sorozábal y sobre todo trabajarla en este caso con Giancarlo y Guillermo en la dirección de escena y musical? CR: A mí esta obra me hacía mucha ilusión porque es un personaje que tiene unas exigencias a nivel artístico en todos los sentidos muy intensas. Tanto a nivel vocal como a nivel dramático. Es un reto realmente porque tiene una escritura vocal un tanto particular, y una música que no es fácil de aprender cuando la estudias porque hay unos ritmos y unas medidas que son un tanto particulares. Va mucho en la línea hacia el agudo y es una obra que demanda mucho sostener el sonido y la música y tener un fraseo en muchos momentos también muy bello.

Y a nivel dramático te permite trabajar con todos tus personajes. Siempre busco en los personajes qué hay de mí. Es como que traes los personajes a ti para que los personajes sean más reales, más honestos también. Me gusta mucho encontrar dónde está esa desesperación en mí y eso me hace buscar en mi tambien, buscar en todos tus fantasmas. Asimismo, el equipo con el que hemos trabajado ha sido increíble. Yo con Guillermo García (Director musical) ya había trabajado, y es un maestro fantástico con el que se trabaja muy a gusto y con el que hay muy buena comunicación desde el primer momento. En este caso la orquestación de Sorozábal es muy rica, densa, con muchos colores y preciosa. Y con Giancarlo del Monaco (Director de escena) trabajé con él en Golondrinas y fue un trabajo maravilloso. Esta obra es totalmente diferente, ha sido algo como más ensoñado, menos realista. Incluso el momento del coro que debería ser una fiesta popular aquí es como una pesadilla realmente. Ha sido un trabajo interesante de darle una vuelta a lo que era el argumento y a mí la verdad que trabajar con Giancarlo siempre me parece interesante. Es una persona que sabe mucho de este oficio y que además siempre es muy elegante y crea escenas que tienen gran belleza también de impacto visual. Aparte, hay mucha gente que ha trabajado en el proyecto y que también creo que hay que mencionar. Daniel Bianco, el escenógrafo, Jesús Ruiz, que es el diseñador, y Albert Faura, encargado de iluminación. Ellos tres han sido parte muy activa en el trabajo y en el desarrollo de los ensayos, y ha sido un trabajo de equipo muy grande.

BWW: Finalmente, ¿por qué el público tiene que ir a ver esta obra?

CR: La gente tiene que venir a ver Pepita Jiménez porque es de esas obras que no dejan indiferente. Creo que algo se va a remover. Te va a poder encantar o te va a poder desagradar, pero creo que todo lo que ocurre en el escenario es un espejo de lo que somos nosotros. A mí me parece muy interesante y creo que es de esas obras que uno no va al teatro simplemente para pasar un buen rato y para entretenerse, es una obra de remover.

Es importante venir a verla porque es un espejo. Es una obra que te va a confrontar con tus miedos, con tus amores, con tus odios, con tus pasiones, incluso con tus límites o con tus creencias. Y porque la temática es muy fuerte, es poner en cuestión una forma de vida instaurada y unas temáticas importantes a nivel moral. El amor-odio que puede y me parece maravilloso que eso sea así.