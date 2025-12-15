Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld San Diego Awards; THE WULFEATER Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for San Diego & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld San Diego Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Diego Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Erica Marie Weiss
- I CAN COOK TOO
- New Village Arts
14%
Shakina
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
11%
Sofia Rosas
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
10%
Tyler Tafolla
- MOVIN’ RIGHT ALONG: AN ALL STAR TRIBUTE TO JIM HENSON
- Oceanside Theatre Company
8%
Encore Vocal Ensemble
- REVOLUTION! A CELEBRATION OF THE REBELS, THE DREAMERS, AND THE VOICES THAT REFUSE TO BE SILENCED,
- Grossmont College Performing & Visual Arts Center
8%
Laney Norberg
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
8%
Becca Myers
- MSCAST
- MOXIE
8%
Rick Najera
- LATIN HISTORY FOR MORONS
- Oceanside Theatre Company
5%
Kaileya Quindoy
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Heaven Cruz
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Maya Cloud
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Wendy Maples
- MS.CAST: DREAM ROLES
- MOXIE Theatre
4%
Mikaela Macias
- MSCAST
- MOXIE
3%
Samanthan Ginn
- MS.CAST: DREAM ROLES
- MOXIE Theatre
3%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLLYWOOD
- CCAE Theatricals
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Christian “Tian” DePaul
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
17%
Dewey Decking
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Taylin Maienschein
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
8%
Xavier J. Bush
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
6%
Ryan Tawa
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
EY Washington
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Jimmy Locust
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Michael Mizerany
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
AJ Junious
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
4%
Melissa Glasgow
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Katie Banville
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%
Katie Banville
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%
Xavier J. Bush
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
3%
Taylin Maeinschein
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
3%
Xavier J. Bush
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Antonio Cayler
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
2%
Micah Parra
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
2%
Katie Wallace
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%
Sharla Mandere
- BRIGHT STAR
- Lamplighters
1%
Katie Banville
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
1%
Luke Harve Jacobs
- MIRACLE ON 31ST STREET
- New Village Arts
1%
Noa Barankin
- RHYTHM DELIVERED
- Grand Ritz
1%
Noa Barankin
- DRUMATIX: A RHYTHM PACKED ADVENTURE
- The Bornemann
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Danisha Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
15%
Kelly Dempsey
- SHREK
- Carlsbad Community theater
9%
Brenna Maienschein
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
9%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
6%
Renetta Lloyd
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
Elisa Benzoni
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
5%
Teresa Craven
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
5%
Zoë Trautmann
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Chong Mi Land
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Chong Mi Land
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Sabrina Soto
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
4%
Brooke Kesler
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
4%
Claire Peterson
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%
Valynsia Sims
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
3%
Chong Mi Land
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
3%
Miguel Barragan
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
2%
Chong Mi Land
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%
Zoë Trautmann
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Erica Henson
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%
Carmen Amon
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
2%
Claire Peterson
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
1%
Judith Dolan
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
1%
Marcene Drysdale
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
1%Best Dance Production THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
25%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
25%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
18%PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage Productions
18%HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
8%DRUMATIX: A RHYTHM PACKED ADVENTURE
- The Bornemann
3%RHYTHM DELIVERED
- Grand Ritz
2%Best Direction Of A Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
16%
Colin Alsop
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
9%
Mark Scott
- SHREK
- Carlsbad Community theater
7%
David Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
Geno Carr
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
6%
Gerilyn Brault
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Blake McCarty
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
5%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
Michael Mizerany
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Gerilyn Breault
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Sheri Eden Barber
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Christopher Ashley
- THE HEART
- La Jolla Playhouse
3%
Teri Brown
- BRIGHT STAR
- Lamplighters Community Theatre
3%
Noelle Marion
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%
Sean Murray
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
2%
Steve Glaudini
- FIDDLER ON THE ROOF
- Moonlight Stage Productions
2%
Kevin Burroughs
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Stephen Brotebeck
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Leigh Scarritt
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%
Larry Ruben
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
2%
Randy Slovacek
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
1%
Katie Wallace
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
1%
Jason Blitman
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
1%Best Direction Of A Play
Katie Marquardt
- OUR TOWN
- Star Theatre
11%
Vivian White
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
11%
Anthony Methvin
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
9%
Desireé Clarke Miller
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
9%
Kian Kline-Chilton
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
9%
Vanessa Stalling
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
9%
Jacole Kitchen
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
7%
Kara Tuckfield
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
7%
Peter Francis James
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
6%
Michael Mizerany
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
5%
Michael Mizerany
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
4%
Kimberly Senior
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
4%
Herbert Siguenza
- LATIN HISTORY FOR MORONS
- Oceanside Theatre Company
3%
Patrice Amon
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
3%
Phil Johnson
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
3%Best Ensemble THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
15%SHREK
- Carlsbad Community theater
10%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
7%PIPPIN
- Star Theatre
6%SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
5%MATILDA
- San Diego Musical Theatre
5%THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
4%SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
3%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
2%ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
2%OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
1%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
1%THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
1%HEATHERS
- Open Book Theatre Company
1%BRIGHT STAR
- Lamplighters
1%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sara Hayes
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
18%
Kevin 'Blax' Burroughs
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
David Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
8%
Amanda Zeive
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
7%
Sammy Webster
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Star Sanders
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
Michelle Miles
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
All's Well That Ends Well
- SHERICE MOJGANI
- The Old Globe
4%
Michelle Miles
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Josh Olmstead
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
Colby Freel
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
4%
Sierra Shreves
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
4%
Star Sanders
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%
Michelle Miles
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
3%
Star Sanders
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
3%
Mashun Tucker
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
3%
Annelise Salazar
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%
Nate Cargill
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Mashaun Tucker
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
2%
Nayeli Bailey
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Jared Jacobs
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
2%
Michelle Miles
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Mashun Tucker
- A PERFECT GANESH
- Lamplighters Community Theatre
1%
Colby Freel
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
16%
Lyndon Pugeda
- SHREK
- Carlsbad Community theater
11%
Elan McMahan
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
9%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
8%
EY Washington
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
Tamara Paige
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
7%
Jacob Yates
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
6%
Van Angelo
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
5%
Patrick Marion
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
5%
Jaelyne Sanchez
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
4%
Richard Dueñez Morrison
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Eliza Vedar
- THE PROM
- San Diego Junior Theatre
3%
Richard Dueñez Morrison
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
3%
Lyndon Pugeda
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
3%
Richard Duenez Morrison
- JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
3%
Lyndon Pugeda
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%
Richard Dueñez Morrison
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Ron Councell
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%Best Musical THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
14%SHREK
- Carlsbad Community theater
10%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
8%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
6%WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
5%PIPPIN
- Star Theatre
5%MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
3%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
3%MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Moonlight stage productions
2%THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
2%LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%STRANGER SINGS!
- Oceanside theatre company
2%BRIGHT STAR
- Lamplighters
2%JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
1%Best New Play Or Musical THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
25%THE HEART
- La Jolla Playhouse
20%MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
7%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
6%MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%ANOTHER DAY IN PARADISE
- Blindspot Collective
5%COLORÍN COLORADO
- La Jolla Playhouse
5%ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
4%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
4%LOTERÍA: GAME ON
- CCAE Theatricals
4%LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
4%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
3%MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%DEAD MOOSE
- City Heights Performance Annex
2%Best Performer In A Musical
Danisha Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
9%
Greg Bailey
- SHREK
- Carlsbad Community theater
5%
Savannah Comer
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
5%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Silas Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
4%
Tirzah
- STRANGER SINGS!
- Oceanside Theatre Company
3%
Heaven Cruz
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%
Isabella Fernandes
- NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
3%
Espie Ignacio
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
3%
Sarah K. Pierce
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%
Sofia Rosas
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%
Shakina
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%
Keri Miller
- BRIGHT STAR
- Lamplighters Community Theatre
3%
Wendy Waddell
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
3%
Tyler Jiles
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
2%
Bryan Banville
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Iris Manter
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
2%
Sean Boyd
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
2%
Joshua Powers
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
2%
Kay Marian Mcnellen
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
2%
Chase Boertje
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
2%
Peyton Farmer
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
2%
Xavier J. Bush
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Hunter Brooke
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
2%
David Burnham
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
2%Best Performer In A Play
Andrian Eagleston
- OUR TOWN
- Star Theatre
10%
Jennifer Guttiere
- STEEL MAGNOLIAS
- Patio Playhouse
9%
Eli Wood
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
7%
Analia Romero
- COLORÍN COLORADO
- La Jolla Playhouse
7%
Taylor Barnes
- OUR TOWN
- Star Theatre
6%
Taylor Henderson
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
5%
Winnie Beasley
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
Andréa Agosto
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
David McBean
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
4%
Eileen Bowman
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
4%
DeAndre Simmons
- THE MOUNTAINTOP
- New Village Arts
4%
Shealyn Sailors
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
4%
Andrew Oswald
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
3%
Kevin Phan
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
3%
Kylie Young
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Neha Curtis
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
3%
Joey Kirkpatrick
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Angelique Cabral
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
3%
Jason Maddy
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
2%
Kate Rose Reynolds
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Mary Lou Rossato
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
2%
Eileen Bowman
- LOOPED
- The Roustabouts Theatre Co.
2%
Vicky Dawson
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
1%
Elliot Sagay
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%
Marti Gobel
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%Best Play ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
17%OUR TOWN
- Star Theatre
15%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
11%THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
10%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Lamplighters Community Theatre
7%DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
6%MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
5%WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
5%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
5%THE MOUNTAIN
- New Village Arts
4%MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
4%THE COUNTER
- MOXIE Theatre
3%TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Theater
20%
Greg Ertel
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Matthew Herman
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
8%
Andrew Hull
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
8%
Tyler Dean
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
Heather Larsen
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
5%
James G. Boyd
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
5%
Mathys Herbert
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%
Mike Buckley
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
4%
Clifton Chadick
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Michael Wogulis
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
3%
Yi-Chien Li
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%
Jared Jacobos
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Takeshi Kata
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
2%
Mathys Herbert
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
2%
Julie Lorenz
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Colby Freel
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
2%
Lawrence E Moten III
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
2%
Kyle Waterman
- ANOTHER DAY IN PARADISE
- Blindspot Collective
2%
Reiko Huffman
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
1%
Jared Jacobs
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Coronado Playhouse
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
18%
Jordan Gray
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
10%
Paul Peterson
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
9%
Jordan Gray
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
9%
Connor Boyd
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
6%
Estefania Ricalde
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
5%
Andrea Allmond and Jeff Gardner
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
4%
Eliza Vedar
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
4%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Jordan Gray
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%
Matt Lescault Wood
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
4%
Steve Murdock
- A PERFECT GANESH
- Lamplighters Community Theatre
4%
Padra Crisafulli
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Nikki (Nic) Rodriguez Villafañe
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Jordan Gray
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
3%
Janine Rose
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%
Eliza Vedar
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Padra Crisafulli
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
2%
Julian Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Ave
1%Best Supporting Performer In A Musical
Jillian Mayer
- SHREK
- Carlsbad Community theater
9%
Antonio Vargas
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
6%
Alia Eddington
- THE WULFEATER
- The Tenth Avenue Arts Center
5%
T.j. Rodriguez
- SHREK
- Carlsbad Community theater
5%
Juliet Fischer
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Daniel Watts
- PIPPIN
- Star Theatre
4%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Zane Camacho
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Rachel Dillon
- FIRST DATE
- Point Loma Playhouse
3%
Phoebie-Jeene Omondi
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
3%
Brian Imoto
- SHREK
- Carlsbad Community theater
3%
Sofia Rosas
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%
Heaven Cruz
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%
Erica Marie Weisz
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
2%
Cody Bianchi
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Melinda Gilb
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
2%
Adam Granados
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Marcy Ledvinka
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
2%
Tyler C. Jiles
- THE WULFEATER
- 10th Ave Arts
2%
Jonathan Sangster
- WAITRESS
- Moonlight
2%
Brooke Henderson
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage Productions
2%
Lexi Hoffman
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
2%
Michael Harrison
- BRIGHT STAR
- Lamplighters
2%
Constance Jewel Lopez
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%
Lulu Stezano
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Becca Myers
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
12%
Arthur Hanket
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
12%
Bobby Imperato
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
11%
Lulu Stezano
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo Theatre
8%
Dani Guinn
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
8%
Diane Yvette
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
7%
Santino Jimenez
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
7%
Coleman Ray Clark
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
7%
Cody Dupree
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
6%
Jacquelyn Ritz
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
J. Rainey
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
5%
Mak Shealy
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Troy Tinker-Elliot
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Cody Dupree
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
3%Best Theatre For Young Audiences Production MATILDA
- San Diego Musical Theatre
20%SHREK
- Carlsbad Community theater
19%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
15%ALICE BY HEART
- Trinity Theatre Company
12%BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
10%THE ADDAMS FAMILY
- Oceanside Theatre Company
9%SEUSSICAL
- Oceanside Theatre Company
8%LEGALLY BLONDE
- Junior Actors Company
6%Favorite Local Theatre
Diversionary Theatre
8%
A-List Theatre
8%
San Diego Musical Theatre
8%
Star Theatre
7%
Carlsbad Community Theater
7%
Tenth Avenue Arts Center
6%
Moonlight Stage Productions
6%
Open Book Theatre Company
5%
Oceanside Theatre Company
5%
Trinity Theatre Company
4%
The Old Globe
4%
La Jolla Playhouse
4%
Luminary Arts
3%
Cygnet Theatre
3%
Lamplighters Community Theatre
3%
Moonlight Amphitheater
3%
Coronado Playhouse
2%
10th Ave Arts
2%
Old Globe Theatre
2%
MOXIE Theatre
2%
Blindspot Collective
2%
Junior Actors Company
1%
Point Loma Playhouse
1%
New Village Arts
1%
Compulsion Dance & Theater
1%