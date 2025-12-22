Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld San Diego Awards; Diversionary Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for San Diego & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld San Diego Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Diego Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Erica Marie Weiss
- I CAN COOK TOO
- New Village Arts
14%
Shakina
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
11%
Sofia Rosas
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
10%
Tyler Tafolla
- MOVIN’ RIGHT ALONG: AN ALL STAR TRIBUTE TO JIM HENSON
- Oceanside Theatre Company
8%
Becca Myers
- MSCAST
- MOXIE
8%
Encore Vocal Ensemble
- REVOLUTION! A CELEBRATION OF THE REBELS, THE DREAMERS, AND THE VOICES THAT REFUSE TO BE SILENCED,
- Grossmont College Performing & Visual Arts Center
8%
Laney Norberg
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
8%
Rick Najera
- LATIN HISTORY FOR MORONS
- Oceanside Theatre Company
5%
Kaileya Quindoy
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Heaven Cruz
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Maya Cloud
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Wendy Maples
- MS.CAST: DREAM ROLES
- MOXIE Theatre
4%
Mikaela Macias
- MSCAST
- MOXIE
3%
Samanthan Ginn
- MS.CAST: DREAM ROLES
- MOXIE Theatre
3%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLLYWOOD
- CCAE Theatricals
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Christian “Tian” DePaul
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
17%
Dewey Decking
- SHREK
- Carlsbad Community theater
11%
Taylin Maienschein
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
8%
Ryan Tawa
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
Xavier J. Bush
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
6%
EY Washington
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Jimmy Locust
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
4%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Michael Mizerany
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
AJ Junious
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
4%
Melissa Glasgow
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Katie Banville
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%
Xavier J. Bush
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
3%
Katie Banville
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%
Taylin Maeinschein
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
3%
Xavier J. Bush
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Antonio Cayler
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
2%
Micah Parra
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
2%
Katie Wallace
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%
Sharla Mandere
- BRIGHT STAR
- Lamplighters
1%
Katie Banville
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
1%
Luke Harve Jacobs
- MIRACLE ON 31ST STREET
- New Village Arts
1%
Noa Barankin
- RHYTHM DELIVERED
- Grand Ritz
1%
Noa Barankin
- DRUMATIX: A RHYTHM PACKED ADVENTURE
- The Bornemann
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Danisha Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
15%
Brenna Maienschein
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
9%
Kelly Dempsey
- SHREK
- Carlsbad Community theater
8%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
6%
Elisa Benzoni
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
5%
Renetta Lloyd
- PIPPIN
- Star Theatre
5%
Teresa Craven
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
5%
Zoë Trautmann
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Chong Mi Land
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Chong Mi Land
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Sabrina Soto
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
4%
Brooke Kesler
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
4%
Claire Peterson
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%
Valynsia Sims
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
3%
Chong Mi Land
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
3%
Chong Mi Land
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%
Miguel Barragan
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
2%
Zoë Trautmann
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Erica Henson
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%
Carmen Amon
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
2%
Claire Peterson
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
1%
Judith Dolan
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
1%
Marcene Drysdale
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
1%Best Dance Production FOOTLOOSE
- A-List Theatre
25%THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
25%PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage Productions
18%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
18%HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
9%DRUMATIX: A RHYTHM PACKED ADVENTURE
- The Bornemann
3%RHYTHM DELIVERED
- Grand Ritz
2%Best Direction Of A Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
16%
Colin Alsop
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
9%
Mark Scott
- SHREK
- Carlsbad Community theater
7%
David Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
Geno Carr
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
6%
Gerilyn Brault
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Blake McCarty
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
5%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
Michael Mizerany
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Gerilyn Breault
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Sheri Eden Barber
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Christopher Ashley
- THE HEART
- La Jolla Playhouse
3%
Teri Brown
- BRIGHT STAR
- Lamplighters Community Theatre
3%
Noelle Marion
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%
Sean Murray
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
2%
Steve Glaudini
- FIDDLER ON THE ROOF
- Moonlight Stage Productions
2%
Kevin Burroughs
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Stephen Brotebeck
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Leigh Scarritt
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%
Larry Ruben
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
2%
Katie Wallace
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
1%
Randy Slovacek
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
1%
Jason Blitman
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
1%Best Direction Of A Play
Vivian White
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
11%
Katie Marquardt
- OUR TOWN
- Star Theatre
11%
Vanessa Stalling
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
9%
Anthony Methvin
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
9%
Desireé Clarke Miller
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
9%
Kian Kline-Chilton
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
9%
Jacole Kitchen
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
7%
Kara Tuckfield
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
7%
Peter Francis James
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
6%
Michael Mizerany
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
5%
Kimberly Senior
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
4%
Michael Mizerany
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
4%
Herbert Siguenza
- LATIN HISTORY FOR MORONS
- Oceanside Theatre Company
4%
Phil Johnson
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
3%
Patrice Amon
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
3%Best Ensemble THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
15%SHREK
- Carlsbad Community theater
10%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
7%PIPPIN
- Star Theatre
6%SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
6%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
5%MATILDA
- San Diego Musical Theatre
5%THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
4%SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
3%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
2%ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
2%OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
2%THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
1%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
1%HEATHERS
- Open Book Theatre Company
1%BRIGHT STAR
- Lamplighters
1%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sara Hayes
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
18%
Kevin 'Blax' Burroughs
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
David Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
8%
Amanda Zeive
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
7%
Michelle Miles
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Sammy Webster
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Star Sanders
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
All's Well That Ends Well
- SHERICE MOJGANI
- The Old Globe
4%
Star Sanders
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Michelle Miles
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Josh Olmstead
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
Colby Freel
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
3%
Sierra Shreves
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%
Michelle Miles
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
3%
Mashun Tucker
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
3%
Star Sanders
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
3%
Annelise Salazar
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%
Nate Cargill
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Mashaun Tucker
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
2%
Nayeli Bailey
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Jared Jacobs
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
2%
Michelle Miles
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Mashun Tucker
- A PERFECT GANESH
- Lamplighters Community Theatre
1%
Colby Freel
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
16%
Lyndon Pugeda
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Elan McMahan
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
9%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
8%
EY Washington
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
Tamara Paige
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
7%
Jacob Yates
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
6%
Van Angelo
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
5%
Patrick Marion
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
5%
Jaelyne Sanchez
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
4%
Richard Dueñez Morrison
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Richard Dueñez Morrison
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
3%
Eliza Vedar
- THE PROM
- San Diego Junior Theatre
3%
Lyndon Pugeda
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
3%
Richard Duenez Morrison
- JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
3%
Lyndon Pugeda
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
2%
Richard Dueñez Morrison
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Ron Councell
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%Best Musical THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
14%SHREK
- Carlsbad Community theater
10%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
8%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
5%WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
5%PIPPIN
- Star Theatre
5%MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
3%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
3%MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Moonlight stage productions
2%SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
2%LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%STRANGER SINGS!
- Oceanside theatre company
2%BRIGHT STAR
- Lamplighters
1%JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
1%Best New Play Or Musical THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
24%THE HEART
- La Jolla Playhouse
20%MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
7%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
6%MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
5%ANOTHER DAY IN PARADISE
- Blindspot Collective
4%COLORÍN COLORADO
- La Jolla Playhouse
4%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
4%LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
4%LOTERÍA: GAME ON
- CCAE Theatricals
4%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
3%MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%DEAD MOOSE
- City Heights Performance Annex
2%Best Performer In A Musical
Danisha Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
9%
Greg Bailey
- SHREK
- Carlsbad Community theater
5%
Savannah Comer
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
5%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Silas Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
4%
Tirzah
- STRANGER SINGS!
- Oceanside Theatre Company
3%
Isabella Fernandes
- NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
3%
Espie Ignacio
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
3%
Heaven Cruz
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%
Sarah K. Pierce
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%
Shakina
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%
Sofia Rosas
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%
Keri Miller
- BRIGHT STAR
- Lamplighters Community Theatre
3%
Wendy Waddell
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
3%
Iris Manter
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
2%
Tyler Jiles
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
2%
Bryan Banville
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Sean Boyd
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
2%
Joshua Powers
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
2%
Chase Boertje
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
2%
Kay Marian Mcnellen
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
2%
Hunter Brooke
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
2%
Analia Romero
- JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
2%
David Burnham
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
2%
Peyton Farmer
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
2%Best Performer In A Play
Andrian Eagleston
- OUR TOWN
- Star Theatre
10%
Jennifer Guttiere
- STEEL MAGNOLIAS
- Patio Playhouse
9%
Eli Wood
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
7%
Analia Romero
- COLORÍN COLORADO
- La Jolla Playhouse
7%
Taylor Barnes
- OUR TOWN
- Star Theatre
6%
Taylor Henderson
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%
Andréa Agosto
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
Winnie Beasley
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
David McBean
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
4%
Eileen Bowman
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
4%
DeAndre Simmons
- THE MOUNTAINTOP
- New Village Arts
4%
Shealyn Sailors
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
3%
Andrew Oswald
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
3%
Kevin Phan
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
3%
Kylie Young
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Neha Curtis
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
3%
Joey Kirkpatrick
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Angelique Cabral
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
3%
Jason Maddy
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
2%
Kate Rose Reynolds
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Eileen Bowman
- LOOPED
- The Roustabouts Theatre Co.
2%
Mary Lou Rossato
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
2%
Vicky Dawson
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
1%
Elliot Sagay
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%
Michael Amira Temple
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
1%Best Play ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
17%OUR TOWN
- Star Theatre
14%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
11%THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
10%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Lamplighters Community Theatre
7%MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
6%ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
5%WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
5%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
5%THE MOUNTAIN
- New Village Arts
4%MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
4%THE COUNTER
- MOXIE Theatre
3%TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Theater
20%
Greg Ertel
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Tyler Dean
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
Matthew Herman
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
8%
Andrew Hull
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
8%
Heather Larsen
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
5%
James G. Boyd
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
5%
Mathys Herbert
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%
Mike Buckley
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
4%
Clifton Chadick
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Michael Wogulis
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
3%
Yi-Chien Li
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%
Jared Jacobos
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Mathys Herbert
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
2%
Takeshi Kata
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
2%
Colby Freel
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
2%
Julie Lorenz
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Lawrence E Moten III
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
2%
Kyle Waterman
- ANOTHER DAY IN PARADISE
- Blindspot Collective
2%
Reiko Huffman
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
1%
Jared Jacobs
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Coronado Playhouse
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
18%
Jordan Gray
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
10%
Jordan Gray
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
9%
Paul Peterson
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
9%
Connor Boyd
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
6%
Estefania Ricalde
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
5%
Andrea Allmond and Jeff Gardner
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
4%
Jordan Gray
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%
Eliza Vedar
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
4%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Matt Lescault Wood
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
4%
Padra Crisafulli
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Steve Murdock
- A PERFECT GANESH
- Lamplighters Community Theatre
4%
Nikki (Nic) Rodriguez Villafañe
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%
Jordan Gray
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
3%
Janine Rose
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%
Eliza Vedar
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Padra Crisafulli
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
2%
Julian Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Ave
1%Best Supporting Performer In A Musical
Jillian Mayer
- SHREK
- Carlsbad Community theater
9%
Antonio Vargas
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
6%
Alia Eddington
- THE WULFEATER
- The Tenth Avenue Arts Center
6%
T.j. Rodriguez
- SHREK
- Carlsbad Community theater
5%
Juliet Fischer
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Daniel Watts
- PIPPIN
- Star Theatre
4%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Zane Camacho
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Rachel Dillon
- FIRST DATE
- Point Loma Playhouse
3%
Brian Imoto
- SHREK
- Carlsbad Community theater
3%
Phoebie-Jeene Omondi
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
3%
Sofia Rosas
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%
Erica Marie Weisz
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%
Heaven Cruz
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%
Cody Bianchi
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Melinda Gilb
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
2%
Adam Granados
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Marcy Ledvinka
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
2%
Tyler C. Jiles
- THE WULFEATER
- 10th Ave Arts
2%
Brooke Henderson
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage Productions
2%
Jonathan Sangster
- WAITRESS
- Moonlight
2%
Jason Fisher
- NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
2%
Lexi Hoffman
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
2%
Michael Harrison
- BRIGHT STAR
- Lamplighters
2%
Constance Jewel Lopez
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Becca Myers
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
12%
Arthur Hanket
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
12%
Bobby Imperato
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
11%
Lulu Stezano
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo Theatre
8%
Dani Guinn
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
8%
Diane Yvette
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
8%
Santino Jimenez
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
7%
Coleman Ray Clark
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
7%
Cody Dupree
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
6%
Jacquelyn Ritz
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
J. Rainey
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
5%
Troy Tinker-Elliot
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Mak Shealy
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Cody Dupree
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
3%Best Theatre For Young Audiences Production MATILDA
- San Diego Musical Theatre
21%SHREK
- Carlsbad Community theater
19%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
15%ALICE BY HEART
- Trinity Theatre Company
11%BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
10%THE ADDAMS FAMILY
- Oceanside Theatre Company
9%SEUSSICAL
- Oceanside Theatre Company
9%LEGALLY BLONDE
- Junior Actors Company
6%Favorite Local Theatre
Diversionary Theatre
8%
A-List Theatre
8%
San Diego Musical Theatre
8%
Star Theatre
7%
Carlsbad Community Theater
7%
Tenth Avenue Arts Center
6%
Moonlight Stage Productions
6%
Open Book Theatre Company
5%
Oceanside Theatre Company
5%
Trinity Theatre Company
4%
The Old Globe
4%
La Jolla Playhouse
4%
Luminary Arts
4%
Cygnet Theatre
3%
Lamplighters Community Theatre
3%
Moonlight Amphitheater
3%
Coronado Playhouse
2%
10th Ave Arts
2%
Old Globe Theatre
2%
MOXIE Theatre
2%
Blindspot Collective
2%
Junior Actors Company
1%
Point Loma Playhouse
1%
New Village Arts
1%
Compulsion Dance & Theater
1%