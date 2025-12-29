Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards; JERSEY BOYS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for San Antonio & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld San Antonio Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Antonio Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Rafael Ferreras
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
38%
Bryanna Dummond
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
30%
Lawrence Acosta
- A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
10%
Monica Delgado
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
7%
Cameron O'Briant
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
6%
Nick Lawson
- ROMEO & JULIET
- San Pedro Playhouse
6%
Cameron O'Briant and Erin Lane
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Tiffany Yeager
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
36%
Jessica Mewborne
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
22%
Jillian Campos
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
9%
Martha Peneranda
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
6%
Joey Rios
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%
Sarah Steele
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
4%
Rachael Lorenzetti
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
3%
Chasity Trajcheski
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
3%
Julia Cammack
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
3%
Jolene Keefer
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Fredericksburg Theater Company
2%
Barbara Coleman
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Leah Speed and Ethan Bilbrey
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
1%
Melissa Marlowe
- GREATER TUNA
- 100A
1%
Augusto Cuellar
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%
Trina Medellin, Barbara Coleman, and Chloe Casey
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%
Leah Speed
- RUMORS
- Angelo Civic Theatre
0%Best Dance Production THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
53%THE NUTCRACKER
- Ballet San Angelo
36%BEYOND BALLET: EXPERIMENTAL WORKS IN MUSIC & DANCE
- Ballet San Angelo
11%Best Direction Of A Musical
Nathan Stith
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
37%
Donna Provencher
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
33%
Gwendolyn J. Kandt
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
7%
Jimmy Moore
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
6%
Cameron O'Briant & Julie Hamil
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
5%
Jimmy Moore
- ROCKY HORROR SHOW
- San Pedro Playhouse
5%
Cameron O'Briant
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%
China Young
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
3%Best Direction Of A Play
Jimmy Moore
- AMADEUS
- Classic Theatre
33%
Donna Provencher and Barry Goettl
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
22%
Allen Rudolph
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
8%
Laura T Garza
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
8%
Emely Valladares-Orellana, Sarah Middleton, Zoebella Bookter
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
4%
Jeffery Hensel
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
3%
Chasity Trajcheski
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
3%
Ruby Reyes
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
3%
Barry Goettl
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
3%
Laura T Garza
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
3%
Lou Garza
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
2%
Saphire Mendez
- CALLING
- Overtime Theater
2%
Tim Hedgepeth
- GREATER TUNA
- 100A
2%
David Connelly
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%
DR. SUSANNA MORROW
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Charles Tyler Matlock
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%
Susanna Morrow
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%Best Ensemble JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
34%THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
18%THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
15%GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
7%A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
6%MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
5%THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
3%BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
3%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
3%REVOLUTIONISTS
- Tobin Center
1%TALLEY’S FOLLY
- 100A
1%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
1%GREATER TUNA
- 100A
1%THE REVOLUTIONISTS
- 100 A Productions
1%BRIGHT STAR
- Angelo Civic theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Kyllie Avery
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
39%
Daniel Heggem
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
23%
Brandon Rosen
- MOJADA
- Teatro Audaz San Antonio
8%
Dylan Brainard
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
7%
Devin Vanderveer
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
6%
Brandon R. Rosen
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
6%
Chuck Drew
- GREATER TUNA
- 100A
3%
Lance Turner
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
3%
Chuck Drew
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
2%
Lance Turner
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Christian Clark
- RED ,WHITE AND BLUE FOR YOU
- San angelo performing arts center
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jaime Ramirez
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
42%
Melissa Beaudin-Vandolder
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
28%
Hunter Garrett
- A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
10%
Jessica West
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
9%
Julie Hamil
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
5%
Eric Montoya
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
2%
Julie Hamil and sariah Noworatzky
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
2%
Julie Hamil
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic theatre
1%Best Musical JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
41%THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
33%JOSEPH AND THE DREAM COAT
- Hill Country Arts Foundation
10%GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
8%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
5%BRIGHTSTAR
- Angelo Civic Theatre
3%Best New Play Or Musical THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
32%THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
23%TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
13%A XMAS CUENTO REMIX
- Teatro Audaz San Antonio
10%FLOOD
- The Overtime
9%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start
4%BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
4%CALLING
- Overtime Theater
4%YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
2%Best Performer In A Musical
Mike Parisi
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
34%
Taylor Dabbs
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
19%
Robert Gonzalez
- INTO THE WOODS
- Playhouse 2000
12%
Niko De La Garza
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
9%
Anthony Martucci
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
6%
Taylor Luke
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
5%
Alysa Spence
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
3%
Kaden Wright
- OKLAHOMA!
- Angelo Civic Theatre
3%
Rachael Remlinger
- JOSEPH AND THE TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Hill Country Arts Foundation
3%
Georgia Swaney
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Rachael Remlinger
- PROMISES PROMISES
- Hill Country Arts Foundation
2%
Trina Delgado
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
1%
Trina Medellin
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
1%
Deja Martinez
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%
Gianni Mares
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
0%
Sarah Olson
- WINTER WONDERETTES
- Angelo Civic Theatre
0%Best Performer In A Play
Brooke Arnold
- BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
32%
Donna Provencher
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
18%
Robert Moritz
- FLOOD
- The Overtime
6%
Ila Handy
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
6%
Kane Lopez
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
5%
Emely Valladares-Orellana
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
4%
Davis Hayes
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
3%
Taylor Lueckenotte
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
3%
Steve Harris
- THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
2%
Dani Gonzales
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Jade M. Zapata
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Kelli Grant
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
2%
Lisa Suarez
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Guadalupe Theatre
2%
Belinda Harolds
- YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
1%
Rebecca Vidal
- THE TEMPEST
- Playhouse 2000
1%
Jeffery Hensel
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
1%
Grantham Woods
- GREATER TUNA
- 100A
1%
Cindy Martinez
- LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start
1%
Isiah Flores
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
1%
Sara Holliday
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Kaden Wright
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%
Mark Stringham
- MATT FRIEDMAN
- 100A
1%
Robin Cunningham
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
1%
Kaitlin Jones
- THE REVOLUTIONISTS
- 100 A productions
1%
Jessica Mitchell
- THE REVOLUTIONISTS
- Tobin Theater
1%Best Play SEE HOW THEY RUN
- UIW
28%THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
22%TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
9%MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
8%THE MOUNTAIN KING
- Boerne Community Theatre
5%MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
4%WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
4%LOST IN YONKERS
- Playhouse 2000
3%LAS COMADRES DE MORALES STREET
- Jump Start Performance Company
3%THE BATTLE OF BAMBER BRIDGE
- Overtime Theater
2%THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
2%GREATER TUNA
- 100A
2%YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
2%DO YOU FEEL ANGER
- Miscast Theatre Company
1%THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%REVOLUTIONISTS
- Tobin Center
1%TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%HOUND OF THE BASKERVILLES
- Angelo Civic Theatre
1%RUMORS
- Angelo Civic Theatre
1%WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
1%Best Production of an Opera MADAMA BUTTERFLY
- Opera San Antonio
76%CRUZAR
- Opera San Antonio
24%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Javier Sanchez
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
35%
Robert Moritz
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
26%
Allen Rudolph
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
8%
Nathan Thurman
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
8%
Jimmy Moore
- ANYTHING GOES
- San Pedro Playhouse
4%
Max Estudillo Cantu
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
4%
Nicolas Castanon
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College
4%
Jeff Cunningham
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
3%
Lance Turner
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
3%
Karen Miller
- TALLEY’S FOLLY
- 100A
1%
Rick Frederick
- GREATER TUNA
- 100A
1%
Martha Pernada
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Lance Turner
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
0%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Meredith Shuman
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
40%
Dylan Byrnes
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
28%
Allen Rudolph
- EBENEZER SCROOGE'S BIG BOERNE CHRISTMAS SHOW
- Boerne Community Theatre
8%
Rey Calderon
- MEN ON BOATS
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
6%
Jillian Campos
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
5%
Eric Montoya
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
4%
Laura willig
- RED WHITE AND BLUE FOR YOU
- San amgelo performing arts center
4%
Meredith Shuman
- GREATER TUNA
- 100A
2%
Eric Montoya
- TALLEY'S FOLLY
- 100A
1%Best Supporting Performer In A Musical
Jackson Gable
- JERSEY BOYS
- San Pedro Playhouse
41%
Chelsea Debonopaula
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
23%
Billie Guffey
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
6%
Mia Whalen
- GODSPELL
- Crystal Sea Drama Company
6%
Rebekah Remlinger
- PROMISES, PROMISES
- Hill Country Arts Foundation
5%
Salomon Lopez
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
5%
Noah Tarnow
- THE WEDDING SINGER
- Circle Arts Theatre
4%
Alyssa Spence
- THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
4%
Esther Whited
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Nathan Miller
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
2%
Kraig Schell
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Angelo Civic Theatre
1%
Georgia Swaney
- BRIGHT STAR
- Angelo Civic Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Jackson Gable
- ROMEO & JULIET
- Classic Theatre
33%
Kareem Abu Dahab
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
12%
Alex Aleman
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
7%
Allie Perez
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
7%
James Augustine
- TACKY GARDENS
- Boerne Community Theatre
6%
Rebekah Remlinger
- LOST IN YONKERS
- Playhouse 2000
4%
Becca Adams
- WHEN BULLFROGS SING OPERA
- S.t.a.g.e. bulverde
4%
DJ Bohman
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
4%
Danny Marquez
- THE SUBJECT WAS ROSES
- Bulverde S.T.A.G.E.
3%
Keisha McFerrin
- THE MOUSETRAP
- Boerne Community Theatre
3%
Georgie Lee
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz
3%
Angie Flores
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Rebekah Remilinger
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
2%
Cindy Rodriguez Martinez
- MOJADA: A MEDEA IN LOS ANGELES
- Teatro Audaz San Antonio
2%
Lucy Perez
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
2%
Jonathan Cordaway
- MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN
- San Antonio College Theatre
1%
Briana Morales
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Teatro Audaz San Antonio
1%
Caitlin Hoover
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Lauren Spraggins
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Emily Huber
- YAZOO, MISS'SSIPPI
- Overtime Theater
1%
Emily Spicer
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
1%
Marissa Vaughan
- THE ODD COUPLE FEMALE VERSION
- Fredericksburg Theater Company
1%
Emily Lemons
- RUMORS
- Angelo Civic Theatre
0%
Josh Rocchi
- WAIT UNTIL DARK
- Angelo Civic Theatre
0%
Kaitlyn Jones
- THE REVOLUTIONISTS
- 100A
0%Best Theatre For Young Audiences Production PETER/WENDY
- San Antonio College Theatre
46%THE ARISTOCATS
- Fredericksburg Theater Company
38%CAMILLA LA MAGICA MAKES TAMALES
- Palo Alto College - Teatro Palo Alto
16%Favorite Local Theatre
San Pedro Playhouse
33%
Boerne Community Theatre
23%
Teatro Audaz
8%
Overtime Theater
7%
Circle Arts Theatre
6%
Playhouse 2000
4%
Crystal Sea Drama Company
4%
Palo Alto College - Teatro Palo Alto
3%
S.t.a.g.e. bulverde
3%
Tobin Center
2%
Bulverde S.T.A.G.E.
1%
100A
1%
Fredericksburg Theater Company
1%
Guadalupe Theatre
1%
100 PRODUCTIONS / THE TOBIN CENTER
1%
Miscast Theatre Company
1%
Angelo Civic Theatre
1%
Jump Start
1%
Guadalupe Cultural Arts Center
1%