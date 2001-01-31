First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Raleigh Awards; RAGTIME Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Raleigh & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Raleigh Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Raleigh Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Madeline Wilvers
- DUELING DIVA CABARET
- Studio 1
39%
Stephanie J. Block
- TR IN CONCERT: STEPHANIE J. BLOCK
- Theatre Raleigh
15%
Carmen Cusack
- TR IN CONCERT: CARMEN CUSACK
- Theatre Raleigh
14%
Sharon Lawrence
- THE SHOT BY ROBIN GERBER
- Playmakers Reperatory Company
11%
Drew Gehilng
- TR IN CONCERT: DREW GEHILNG
- Theatre Raleigh
10%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY AP
- Sounding line arts
6%
Cora hemphill
- THE MANSION OF MANY AP
- Sounding line arts
5%Best Choreography Of A Play Or Musical
Merilee Nixon
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
18%
Tristan André
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
17%
Sha'liah Haith
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
14%
Freddie Lee-Heath
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
12%
Eamon Foley
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
5%
Becca Vourvoulas
- CABARET
- Gilbert Theater
4%
Freddie-Lee Heath
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
4%
Hannah Ackman
- RIDE THE CYCLONE
- pure life
4%
Margaret Alice
- LYSISTRATA
- Studio 1
4%
Freddie-Lee Heath
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
3%
Freddie-Lee Heath
- PARADE
- NRACT
3%
Morgan Piner
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
3%
Christopher Windom
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
2%
Tim Malboeuf
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
2%
Freddie Heath
- CHRISTMAS CAROL
- Theatre in the Park
2%
Freddie Heath
- PARADE
- NRACT
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Matthew Emig
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
19%
Heidi Moner
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
15%
Jess Brammer-Owens
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
14%
Cary Worthy and Heidi Moner
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
10%
Grier Coleman
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
8%
Lisa Hess
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
7%
Joseph Shrope
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
5%
Chandler Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
4%
Dustin Britt
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
4%
Pamela A. Bond
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
4%
Dorothy Austin-Harrell
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
3%
Linda Annas
- CABARET
- Gilbert Theater
3%
Lizzy Andrews
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
2%
Malissa Borden
- CURSE OF STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Mark Sorensen
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
1%Best Dance Production THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
25%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
21%BROADWAY BOUND: VIDEO GAMES!
- Studio 1
17%WAITRESS
- Theatre Raleigh
15%A CHORUS LINE
- Honest Pint
11%SEUSSICAL
- Orange Community Players
7%CHORUS LINE
- Honest Pint
4%Best Direction Of A Musical
David Boss
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
13%
Tami Kress
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
13%
Mark Hopper
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
12%
Jeffrey Meanza
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
12%
Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
8%
Eric Woodall
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
7%
Wayne Leonard
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
5%
Tami Kress
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
5%
Sylvester Allen
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
4%
Mark Hopper
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
4%
Tracy Bersley
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
4%
Melissa Dombrowski
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
4%
Robyne Parrish
- CABARET
- Gilbert Theater
3%
Melissa Dombrowski
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Stone Soup Theatre Company
3%
Melissa Dombrowski
- HMS PINAFORE
- Durham Savoyards
2%Best Direction Of A Play
Tim Brown
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
24%
Renèe Nixon
- DEA WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
17%
Tami Kress
- TAMING OF THE SHREW
- Snow Camp Outdoor Theater
12%
Daniel Haley
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
6%
Lily Vance
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Stone Soup Theatre Company
5%
Ayana Washington
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
4%
Chuk Obasi
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
4%
Eric Woodall
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
4%
Vivienne Benesch
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
3%
Vieve Radha Price
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
3%
Dustin Britt
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
3%
Charlie Brady
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Brian Adam Kline
- STOP KISS
- Gilbert Theater
2%
Jessica Boevers Bogart
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
2%
Robyne Parrish
- MISERY
- Gilbert Theater
2%
Christopher Windom
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
1%
Bronwen Carson
- MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Lauren Sale
- RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
1%
Michael Wilson
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
1%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Kimille Howard
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
0%Best Ensemble DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
14%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
13%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
11%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
9%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
9%PARADE
- NRACT
5%THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
4%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Stone Soup Theatre Company
4%WAITRESS
- Theatre Raleigh
3%MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%RIDE THE CYCLONE
- pure life
3%LYSISTRATA
- Studio 1
2%CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
2%CABARET
- Gilbert Theater
2%SWEENEY TODD
- UNC Greensboro
2%THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%SEUSSICAL
- Orange Community Players
2%CHORUS LINE
- Honest Pint
2%BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
1%GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
1%HAMLET
- Theatre in the Park
1%MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%PUFFS
- Cape Fear Regional Theatre
1%KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Al Soulier
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
20%
Layla Micheo
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
15%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
11%
Charlie Morrison
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
7%
Bill Webb
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
6%
Darby Madewell
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
6%
Matt Nowell
- PARADE
- NRACT
5%
Jenni Becker
- A CHRISTMAS CAROL
- Center Theater Company
5%
Matt Nowell
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
4%
Jenni Becker
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
3%
MacKenzie Ulibarri
- CABARET
- Gilbert Theater
3%
Tao Wang
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Erin Bell
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
2%
Jeremy Diamond
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Tao Wang
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
2%
Theo Stewart
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%
Rob Denton
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
1%
Matthew Adelson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
MacKenzie Ulibarri
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
MacKenzie Ulibarri
- MISERY
- Gilbert Theater
1%
Matthew Adelson
- MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Elizabeth Jordan
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
23%
Alex Thompson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
21%
Mark Hopper
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
15%
Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
8%
Joanna Sisk-Purvis
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
7%
Dominick Amendum
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
5%
Diane Petteway
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
5%
Mark Hopper
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
5%
Aaron Breid
- THE MARRIAGE OF FIGARO
- North Carolina Opera
3%
Beth Tankersley
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
3%
Kathleen Jasinskas
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Jakob Lehmann
- ERNANI, IN CONCERT
- North Carolina Opera
1%
Joseph Mechavich
- FLORENCIA EN EL AMAZONAS
- North Carolina Opera
1%Best Musical TUCK EVERLASTING
- Studio 1
16%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
12%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
12%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
10%RIDE THE CYCLONE
- pure life
6%WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
5%PARADE
- NRACT
5%TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
4%CABARET
- Gilbert Theater
4%MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
4%THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
3%MERRILY WE ROLL ALONG
- Burning Coal Theatre
3%SWEENEY TODD
- UNCG
3%THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
3%GODSPELL
- Burning Coal Theatre
3%WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
2%SEUSSICAL
- Orange Community Players
2%THE CROW'S WALK
- Blue Box Theatre Company
1%BIG FISH
- Henderson Rec Players
1%A CHORUS LINE
- Honest Pint
1%CHORUS LINE
- Honest Pint
1%Best New Play Or Musical WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
40%DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
24%ABOUT RAIN
- Gilbert Theater
7%SHINSEI
- OdysseyStage
7%THE CROW'S WALK
- Blue Box Theatre Company
5%AT BIRTH
- OdysseyStage
5%MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
4%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- Sounding line arts
3%DAMBUE'S SHOP OF SPIRITS
- Gilbert Theater
3%ENGAGED TO DEATH
- Seed Art Share
2%Best Performer In A Musical
Mandy Cabigting
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
12%
Chris Earl
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
10%
Zachary Zahand
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
8%
Kelley Keats
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
8%
Robert Ariza
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
6%
Dakarai Ince
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
6%
Alyssa Fox
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
6%
Aaron Boles
- PARADE
- NRACT
4%
Brenda Bailey
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
4%
Maya Jacobson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
3%
Gregory Toft
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
3%
Jennifer Newman
- CABARET
- Gilbert Theater
3%
Stephanie Pieper
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
3%
Wade Newhouse
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%
Emily Arbour
- PARADE
- NRACT
2%
Jock Brocki
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Logan Wilson
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
2%
Ashley Anderson
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
2%
Harper Flood
- GODSPELL
- Burning Coal Theatre
2%
Jessica Phillips
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
2%
Joshua Pontsler
- BIG FISH
- Henderson Rec Players
2%
Devon Cessna
- CABARET
- Gilbert Theater
2%
Rebecca Teague
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
2%
Cassandra Clare
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%
Jamie Gorski
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%Best Performer In A Play
Gracie Cohen
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
20%
Jarred Pearce
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
14%
Lebone Moses
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
10%
Barb Young
- BLITHE SPIRIT
- Studio 1
9%
Anthony 'Ace' Scott
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
6%
John Wesley Shipp
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
5%
Leanne Bernard
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Stone Soup Theatre Company
4%
Akili Holder-Cozart
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
4%
David Furr
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
3%
Tracyie Kuhn-Zapata
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
3%
Kim Zimmer
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
3%
Samantha Scipioni
- RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
2%
Dina-Marie
- STOP KISS
- Gilbert Theater
2%
Tia James
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
2%
Sydney Dukic
- STOP KISS
- Gilbert Theater
2%
Giancarlo Santiago
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
2%
Mengwe Wapimewah
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
1%
Mengwe Wapimewah
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
1%
Christine Rogers
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Julia Gibson
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME BY HEIDI SCHRECK
- Playmakers Reperatory Company
1%
Jeffrey Blair Cornell
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
1%
Michael Tourek
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
1%
Denyce Graves
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Moriah Williams
- DEAL WITH IT
- Diamond Pearls and Pink Roses
1%Best Play I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
18%BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
14%DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
14%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Henderson Rec Players
11%THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
7%TAMING OF THE SHREW
- Snow Camp Outdoor Theater
6%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
5%PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
4%APPROPRIATE
- NRACT
4%DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
3%KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%STOP KISS
- Gilbert Theater
2%BLITHE SPIRIT
- nc state theater festival
2%SHINSEI
- OdysseyStage
1%THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
1%EARNEST
- Blue Box Theatre Company
1%CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
1%CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
1%MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
0%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- Sounding Line Arts
0%THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
0%Best Production of an Opera THE MARRIAGE OF FIGARO
- North Carolina Opera
37%H.M.S PINAFORE
- The Durham Savoyards
25%DON GIOVANNI (ABRIDGED!)
- Paradox Opera
21%FLORENCIA EN EL AMAZONAS
- North Carolina Opera
18%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Tim Brown
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
19%
Chelsea Ward and Pat Holsclaw
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
12%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
8%
Rebecca Teague
- SOMETHING’S AFOOT
- Studio 1
8%
Matt Nowell and Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
8%
Benedict R. Fancy
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
6%
Matt Nowell
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Henderson Rec Players
6%
James Vollers
- HMS PINAFORE
- Durham Savoyards
6%
Becca Fowler
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
5%
Derrick Ivey
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
5%
Jan Chambers
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Derrick Ivey
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME BY HEIDI SCHRECK
- Playmakers Reperatory Company
3%
Malissa Borden, Adam Lindsay
- STOP KISS
- Gilbert Theater
3%
Matt Nowell and Mark Hopper
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
3%
Ant Ma
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
3%
Kevin Judge
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
2%
Chris Bernier
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Mark Welker, HD Welker, Kate Lamb
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Wil Coulbourn
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
27%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
19%
Randy Tate
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
10%
James Woodhouse
- RIDE THE CYCLONE
- pure life
9%
Eric Alexander Collins
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
6%
Huck Borden
- CABARET
- Gilbert Theater
6%
Jared Kirkpatrick
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
6%
John Gromada
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
5%
Parker Gagnier
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
5%
Mark Welker
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
4%
Cameron Fitzpatrick
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
3%
Daniel Baker
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
3%Best Supporting Performer In A Musical
Charlie Vaughan
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
20%
Dave Keats
- PARADE
- NRACT
9%
Ira David Wood III
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
8%
Brett Pardue
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
7%
Elizabeth Carroll
- SOMETHING’S AFOOT
- Studio 1
6%
Jim Bray
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
5%
Chris Earl
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
5%
Rob Steinberg
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
5%
River Mann
- ONCE
- burning coal
5%
Susan Shank
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
4%
Lauren Bamford
- PARADE
- NRACT
4%
Joshua Pontsler
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
3%
Micaela Shanyce Bundy
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
3%
Anne Fraser Thomas
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
3%
Ella Frederickson
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
3%
Chandler Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
3%
Nick Cearley
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
2%
Cassandra Gabe
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
2%
Lily Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%
Erica White
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%
Mila Isabela
- GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%
Larkin Ragland
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
0%
Julianne Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
0Best Supporting Performer In A Play
Jennifer Matthews
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
19%
Noah Pieper
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
11%
David Klionsky
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
11%
Hunter Crone
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
7%
David A. Gregory
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
7%
Liz Howard
- HAMLET
- Theatre in the Park
5%
Brandonn Odom
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
5%
Will Ray
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
3%
Gracie Bryant
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
3%
Dana Costello
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
3%
Alastair Motylinski
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
3%
Allen Tedder
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Claudia Warga-Dean
- MISERY
- Gilbert Theater
3%
Moriah Williams
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
2%
George Jack
- HAMLET
- Theatre in the Park
2%
Thomas Butler
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Dan Oliver
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%
Elizabeth Dye
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
1%
Julia Gibson
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
1%
Alexandra Oliver
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Lebone C Mosses
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
1%
Taylor-Alexis Dupont
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Kristofer Wilson
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
1%
Tammera Sudderth-Hill
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%
Díana Thompson-Brewer
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
58%THE LIGHTNING THIEF
- Cape Fear Regional Theatre
21%RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
13%THADDEUS AND THE QUEST FOR LOVE'S INVENTION
- Snow Camp Outdoor Theater
8%Favorite Local Theatre
Studio 1
27%
Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
15%
Mcgregor Hall Performing Arts Center
13%
North Raleigh Arts and Creative Theatre
7%
Burning Coal Theatre
7%
Playmakers Reperatory Company
5%
Theatre Raleigh
5%
Judson Theatre Company
4%
Stone Soup Theatre Company
4%
Raleigh Little Theatre
3%
Pure Life Theatre
2%
Gilbert Theater
1%
Orange Community Players
1%
Snow Camp Outdoor Theater
1%
Cape Fear Regional Theatre
1%
Scapegoat Initiative
1%
Durham Savoyards
1%
Center Theater Company
1%
Blue Box Theatre Company
1%
SoundingLine Arts
1%
Sweet Tea Shakespeare
0%
Vault Theatre
0%
OdysseyStage
0
Seed Art Share
0
North Carolina Opera
0