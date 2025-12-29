Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Raleigh Awards; WAITRESS: THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Raleigh & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Raleigh Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Raleigh Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Madeline Wilvers
- DUELING DIVA CABARET
- Studio 1
25%
Stephanie J. Block
- TR IN CONCERT: STEPHANIE J. BLOCK
- Theatre Raleigh
19%
Carmen Cusack
- TR IN CONCERT: CARMEN CUSACK
- Theatre Raleigh
16%
Sharon Lawrence
- THE SHOT BY ROBIN GERBER
- PlayMakers Repertory Company
15%
Drew Gehilng
- TR IN CONCERT: DREW GEHILNG
- Theatre Raleigh
11%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY AP
- Sounding line arts
8%
Cora hemphill
- THE MANSION OF MANY AP
- Sounding line arts
5%Best Choreography Of A Play Or Musical
Tristan André
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
36%
Eamon Foley
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
10%
Tim Malboeuf
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
10%
Merilee Nixon
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
10%
Sha'liah Haith
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
6%
Freddie Lee-Heath
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
5%
Becca Vourvoulas
- CABARET
- Gilbert Theater
4%
Christopher Windom
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
4%
Freddie-Lee Heath
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
3%
Morgan Piner
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
3%
Hannah Ackman
- RIDE THE CYCLONE
- pure life
2%
Freddie Heath
- CHRISTMAS CAROL
- Theatre in the Park
2%
Freddie-Lee Heath
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
2%
Margaret Alice
- LYSISTRATA
- Studio 1
2%
Freddie Heath
- PARADE
- NRACT
1%
Freddie-Lee Heath
- PARADE
- NRACT
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Dustin Britt
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
15%
Joseph Shrope
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
13%
Chandler Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
10%
Grier Coleman
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
8%
Dorothy Austin-Harrell
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
8%
Jess Brammer-Owens
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
8%
Matthew Emig
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
7%
Pamela A. Bond
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
7%
Cary Worthy and Heidi Moner
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
6%
Heidi Moner
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
6%
Lisa Hess
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
4%
Lizzy Andrews
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
3%
Malissa Borden
- CURSE OF STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Mark Sorensen
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
2%
Linda Annas
- CABARET
- Gilbert Theater
2%Best Dance Production WAITRESS
- Theatre Raleigh
33%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
16%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
14%BROADWAY BOUND: VIDEO GAMES!
- Studio 1
14%A CHORUS LINE
- Honest Pint
11%SEUSSICAL
- Orange Community Players
8%CHORUS LINE
- Honest Pint
5%Best Direction Of A Musical
Eric Woodall
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
22%
Jeffrey Meanza
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
13%
Tracy Bersley
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
10%
David Boss
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
10%
Tami Kress
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
9%
Mark Hopper
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
7%
Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
5%
Wayne Leonard
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
4%
Robyne Parrish
- CABARET
- Gilbert Theater
4%
Mark Hopper
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
3%
Melissa Dombrowski
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%
Tami Kress
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
3%
Melissa Dombrowski
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Stone Soup Theatre Company
3%
Sylvester Allen
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
2%
Melissa Dombrowski
- HMS PINAFORE
- Durham Savoyards
2%Best Direction Of A Play
Renèe Nixon
- DEA WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
31%
Tim Brown
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
10%
Jessica Boevers Bogart
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
10%
Eric Woodall
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
7%
Tami Kress
- TAMING OF THE SHREW
- Snow Camp Outdoor Theater
5%
Lily Vance
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Stone Soup Theatre Company
5%
Ayana Washington
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
4%
Christopher Windom
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
4%
Vivienne Benesch
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
3%
Bronwen Carson
- MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
3%
Charlie Brady
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Daniel Haley
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
3%
Chuk Obasi
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
3%
Michael Wilson
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
2%
Dustin Britt
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%
Vieve Radha Price
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
2%
Brian Adam Kline
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Robyne Parrish
- MISERY
- Gilbert Theater
1%
Kimille Howard
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Lauren Sale
- RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
1%Best Ensemble DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
26%PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
9%WAITRESS
- Theatre Raleigh
6%CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
5%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
5%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
5%THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
5%SWEENEY TODD
- UNC Greensboro
5%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
4%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
4%CABARET
- Gilbert Theater
2%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
2%PARADE
- NRACT
2%THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
2%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Stone Soup Theatre Company
2%BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%RIDE THE CYCLONE
- pure life
2%SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%HAMLET
- Theatre in the Park
1%CHORUS LINE
- Honest Pint
1%THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
1%MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
1%LYSISTRATA
- Studio 1
1%PUFFS
- Cape Fear Regional Theatre
1%GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Bill Webb
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
15%
Al Soulier
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
13%
Layla Micheo
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
8%
Charlie Morrison
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
8%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
6%
Jenni Becker
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
6%
Jenni Becker
- A CHRISTMAS CAROL
- Center Theater Company
5%
Darby Madewell
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
5%
Tao Wang
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
5%
Tao Wang
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
5%
Erin Bell
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
4%
Matt Nowell
- PARADE
- NRACT
3%
Rob Denton
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
3%
MacKenzie Ulibarri
- CABARET
- Gilbert Theater
3%
Matthew Adelson
- MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
3%
Matt Nowell
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
3%
Jeremy Diamond
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Matthew Adelson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
2%
Theo Stewart
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
MacKenzie Ulibarri
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
MacKenzie Ulibarri
- MISERY
- Gilbert Theater
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Alex Thompson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
18%
Dominick Amendum
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
17%
Elizabeth Jordan
- SOMETHING'S AFOOT
- Studio 1
15%
Mark Hopper
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
10%
Kathleen Jasinskas
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
9%
Beth Tankersley
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
5%
Joanna Sisk-Purvis
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
5%
Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
5%
Diane Petteway
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
5%
Aaron Breid
- THE MARRIAGE OF FIGARO
- North Carolina Opera
4%
Mark Hopper
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
4%
Jakob Lehmann
- ERNANI, IN CONCERT
- North Carolina Opera
1%
Joseph Mechavich
- FLORENCIA EN EL AMAZONAS
- North Carolina Opera
1%Best Musical WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
17%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
12%TUCK EVERLASTING
- Studio 1
10%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
8%THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
8%SWEENEY TODD
- UNCG
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
6%CABARET
- Gilbert Theater
4%WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
4%RIDE THE CYCLONE
- pure life
3%PARADE
- NRACT
3%MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
2%A CHORUS LINE
- Honest Pint
2%GODSPELL
- Burning Coal Theatre
2%BIG FISH
- Henderson Rec Players
2%SEUSSICAL
- Orange Community Players
2%MERRILY WE ROLL ALONG
- Burning Coal Theatre
2%THE CROW'S WALK
- Blue Box Theatre Company
1%CHORUS LINE
- Honest Pint
1%Best New Play Or Musical DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
37%WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
33%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- Sounding line arts
8%ABOUT RAIN
- Gilbert Theater
5%SHINSEI
- OdysseyStage
5%AT BIRTH
- OdysseyStage
4%THE CROW'S WALK
- Blue Box Theatre Company
3%DAMBUE'S SHOP OF SPIRITS
- Gilbert Theater
2%ENGAGED TO DEATH
- Seed Art Share
2%Best Performer In A Musical
Alyssa Fox
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
15%
Mandy Cabigting
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
11%
Chris Earl
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
7%
Brenda Bailey
- BRIGHT STAR
- Pure Life Theatre Company
6%
Maya Jacobson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
6%
Robert Ariza
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
6%
Cassandra Clare
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
6%
Jessica Phillips
- WHAT WE LEAVE BEHIND
- Theatre Raleigh
5%
Zachary Zahand
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
4%
Kelley Keats
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
4%
Dakarai Ince
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
3%
Aaron Boles
- PARADE
- NRACT
3%
Wade Newhouse
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%
Gregory Toft
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
2%
Billy Harrigan Tighe
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
2%
Devon Cessna
- CABARET
- Gilbert Theater
2%
Jamie Gorski
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Jennifer Newman
- CABARET
- Gilbert Theater
2%
Stephanie Pieper
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
2%
Emily Arbour
- PARADE
- NRACT
2%
Kayla Petrille
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%
Jock Brocki
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%
Rebecca Teague
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%
Harper Flood
- GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%
Ashley Anderson
- A CHORUS LINE
- Honest Pint
1%Best Performer In A Play
Lebone Moses
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
27%
Giancarlo Santiago
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
10%
Gracie Cohen
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
9%
David Furr
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
6%
Jarred Pearce
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
5%
Mengwe Wapimewah
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
5%
Barb Young
- BLITHE SPIRIT
- Studio 1
4%
Kim Zimmer
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
4%
Tracyie Kuhn-Zapata
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
3%
Anthony 'Ace' Scott
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
3%
Leanne Bernard
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Stone Soup Theatre Company
3%
Jeffrey Blair Cornell
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
John Wesley Shipp
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
3%
Akili Holder-Cozart
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%
Bronwen Carson
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
2%
Michael Tourek
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
2%
Tia James
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
1%
Julia Gibson
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME BY HEIDI SCHRECK
- Playmakers Reperatory Company
1%
Dina-Marie
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Denyce Graves
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Kathryn Hunter-Williams
- CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- Playmakers Reperatory Company
1%
Samantha Scipioni
- RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
1%
Sydney Dukic
- STOP KISS
- Gilbert Theater
1%
Christine Rogers
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Cora Hemphill
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%Best Play DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
27%PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
13%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
8%BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
7%THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
5%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Henderson Rec Players
5%DEATH OF A SALESMAN
- PlayMakers Repertory Company
4%CONFEDERATES BY DOMINIQUE MORISSEAU
- PlayMakers Repertory Company
4%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Sweet Tea Shakespeare
3%TAMING OF THE SHREW
- Snow Camp Outdoor Theater
3%THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
3%CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
2%APPROPRIATE
- NRACT
2%MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
2%SHINSEI
- OdysseyStage
2%BLITHE SPIRIT
- nc state theater festival
1%EARNEST
- Blue Box Theatre Company
1%STOP KISS
- Gilbert Theater
1%KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- Sounding Line Arts
1%Best Production of an Opera THE MARRIAGE OF FIGARO
- North Carolina Opera
42%H.M.S PINAFORE
- The Durham Savoyards
22%FLORENCIA EN EL AMAZONAS
- North Carolina Opera
19%DON GIOVANNI (ABRIDGED!)
- Paradox Opera
16%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Kevin Judge
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
12%
Tim Brown
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
11%
Benedict R. Fancy
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Theatre Raleigh
11%
Derrick Ivey
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
9%
Becca Fowler
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
8%
Chelsea Ward and Pat Holsclaw
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
7%
Jan Chambers
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
5%
Rebecca Teague
- SOMETHING’S AFOOT
- Studio 1
5%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
5%
Ant Ma
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
4%
Matt Nowell and Mark Hopper
- PARADE
- NRACT
4%
Matt Nowell
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Henderson Rec Players
3%
Chris Bernier
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Derrick Ivey
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME BY HEIDI SCHRECK
- Playmakers Reperatory Company
3%
James Vollers
- HMS PINAFORE
- Durham Savoyards
3%
Malissa Borden, Adam Lindsay
- STOP KISS
- Gilbert Theater
3%
Matt Nowell and Mark Hopper
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%
Mark Welker, HD Welker, Kate Lamb
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Wil Coulbourn
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
16%
Cameron Fitzpatrick
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
15%
Eric Alexander Collins
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
12%
Jared Kirkpatrick
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
11%
Matt Nowell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
10%
Daniel Baker
- THE ROYALE BY MARCO RAMIREZ
- Playmakers Reperatory Company
7%
Parker Gagnier
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
6%
John Gromada
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
6%
Randy Tate
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
5%
James Woodhouse
- RIDE THE CYCLONE
- pure life
5%
Huck Borden
- CABARET
- Gilbert Theater
4%
Mark Welker
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
2%Best Supporting Performer In A Musical
Ira David Wood III
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
29%
Charlie Vaughan
- TUCK EVERLASTING
- Studio 1
10%
Anne Fraser Thomas
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
7%
Jim Bray
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
6%
Ella Frederickson
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
6%
Chandler Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
5%
Micaela Shanyce Bundy
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Playmakers Reperatory Company
4%
Brett Pardue
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Mcgregor Hall Performing Arts Center
3%
Dave Keats
- PARADE
- NRACT
3%
Nick Cearley
- WAITRESS
- Theatre Raleigh
3%
Rob Steinberg
- MAN OF LA MANCHA
- Stone Soup Theatre Company
3%
Elizabeth Carroll
- SOMETHING’S AFOOT
- Studio 1
2%
River Mann
- ONCE
- burning coal
2%
Susan Shank
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- McGregor Hall
2%
Lily Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
2%
Chris Earl
- TARZAN
- Snow Camp Outdoor Theater
2%
Lauren Bamford
- PARADE
- NRACT
2%
Joshua Pontsler
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- McGregor Hall
2%
Cassandra Gabe
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
2%
Julianne Vance
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%
Mila Isabela
- GODSPELL
- Burning Coal Theatre
1%
Larkin Ragland
- THE SOUND OF MUSIC
- Center Theater Company
1%
Erica White
- SEUSSICAL
- Orange Community Players
1%Best Supporting Performer In A Play
David Klionsky
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
28%
Gracie Bryant
- PETER AND THE STARCATCHER
- Theatre Raleigh
11%
Jennifer Matthews
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
9%
Noah Pieper
- I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY
- Studio 1
4%
Dana Costello
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
4%
Liz Howard
- HAMLET
- Theatre in the Park
4%
Will Ray
- THE TRIP TO BOUNTIFUL
- Theatre Raleigh
4%
Hunter Crone
- BEING CHAKA
- Burning Coal Theatre
4%
David A. Gregory
- THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL
- Judson Theatre Company
4%
Thomas Butler
- CURSE OF THE STARVING CLASS
- Theatre Raleigh
3%
Allen Tedder
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Brandonn Odom
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
3%
Julia Gibson
- DEATH OF A SALESMAN
- Playmakers Reperatory Company
3%
Elizabeth Dye
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
3%
Claudia Warga-Dean
- MISERY
- Gilbert Theater
3%
Alexandra Oliver
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
2%
Tammera Sudderth-Hill
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
2%
Kristofer Wilson
- CONFEDERATES
- Playmakers Reperatory Company
1%
George Jack
- HAMLET
- Theatre in the Park
1%
Moriah Williams
- DEAL WITH IT
- Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
1%
Alastair Motylinski
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Dan Oliver
- KEELY AND DU
- Scapegoat Initiative
1%
Díana Thompson-Brewer
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Taylor-Alexis Dupont
- THE PASSION OF MARY CARDWELL DAWSON
- North Carolina Opera
1%
Paul Kilpatrick
- THE MANSION OF MANY APARTMENTS
- SoundingLine Arts
1%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Studio 1
54%THE LIGHTNING THIEF
- Cape Fear Regional Theatre
26%RED RIDING HOOD
- Vault Theatre
12%THADDEUS AND THE QUEST FOR LOVE'S INVENTION
- Snow Camp Outdoor Theater
8%Favorite Local Theatre
Diamonds, Pearls, and Pink Roses Productions
29%
Theatre Raleigh
17%
Studio 1
13%
PlayMakers Repertory Company
8%
Center Theater Company
5%
Mcgregor Hall Performing Arts Center
5%
Burning Coal Theatre
4%
North Raleigh Arts and Creative Theatre
3%
Raleigh Little Theatre
3%
Judson Theatre Company
2%
Stone Soup Theatre Company
2%
Pure Life Theatre
2%
Sweet Tea Shakespeare
1%
Cape Fear Regional Theatre
1%
Gilbert Theater
1%
North Carolina Opera
1%
Orange Community Players
1%
Snow Camp Outdoor Theater
1%
Blue Box Theatre Company
1%
Durham Savoyards
1%
SoundingLine Arts
1%
OdysseyStage
0%
Scapegoat Initiative
0%
Vault Theatre
0%
Seed Art Share
0%