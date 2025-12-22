Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Pittsburgh Awards; Lincoln Park Performing Arts Center Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Pittsburgh & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Pittsburgh Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Pittsburgh Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Catherine Kolos
- SOLO SHOW
- Greer CAbaret Theater
36%
Sam Carter
- BIBLE ON BROADWAY
- The Strand Theater
22%
Dannielle DiClaudio Seanor
- AT THIS TABLE HOLIDAY CABARET
- Danniella DiClaudio Productions
18%
Dannielle DiClaudio Seanor
- WHAT’S LOVE? VALENTINE’S CABARET
- Danniella DiClaudio Productions
15%
Maree ReMalia
- WITH OURSELVES, WITH EACH OTHER
- Hatch Arts Collective
9%Best Choreography Of A Play Or Musical
Kellie Wilson and Jennifer Bailey
- SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
10%
Deborah Metzger
- FIDDLER ON THE ROOF
- Paragon Theatre
10%
Sharon Schaller
- ANASTASIA
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Nicole Spencer
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
8%
Chelsea Fredrickson
- THE PROM
- Stage 62
8%
Sam Mitchell
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
6%
Cara McClaine
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
José Pérez IV
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Jennifer Verba
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
John Wagner-Malia
- CATS
- Main Street Theatre Company
4%
Penelope Zamborsky
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
4%
Jonathan Parker
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
3%
Robbie roby
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
3%
John Wagner-Malia
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Jeremy Czarniak & Sam Carter
- ROCK OF AGES
- The Strand Theater
3%
Cristy Crawshaw & Mikaela Kapeluck
- SEUSSICAL
- Stage 62
3%
John Wagner-Malia
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Marty Savolskis
- GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
2%
Victor Aponte
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
2%
John Wagner-Malia
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Pennwest California Theatre and University
1%
Justin Cerullo
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Kim Brown
- ANASTASIA
- Lincoln Park Performing Arts Center
10%
Kim Brown
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Deanna DeFazio
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
7%
Missy Nowakowski
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
7%
Patty Folmer
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Megan Clark
- SHREK
- Main Street Theatre Company
5%
Martha Oliver
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
5%
Michelle Nowakowski
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Amanda Anne Leight
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
5%
Sunshine MacIntyre
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
4%
Shantih Bianco
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
4%
Melanie Taylor Burgess
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
3%
Angie Miller
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Tina Lepidi-Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Amanda Anne Leight
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Damian E. Dominguez
- SEAGULL
- Quantum Theatre
3%
Rikki Lee Rose
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Dannielle DiClaudio Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
2%
Carrie Anne Huneycutt
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Kalee George
- MACBETH
- Heritage Players
2%
Deanna Defazio
- THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%
Ricky Lyle
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Megan Clark
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
1%
Carrie Anne Huneycutt
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%Best Dance Production SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
25%TOM SAWYER: A BALLET
- Lincoln Park Performing Arts Center
18%THE NUTCRACKER
- State Theatre
15%CATS
- Main Street Theatre Company
15%ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
14%ASCEND
- Pittsburgh Playhouse
9%MAGIC TO DO REVUE
- Main Street Theatre company
3%Best Direction Of A Musical
Deborah Metzger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
11%
Sandy Reigel
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
9%
Justin Fortunado
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%
Jeff Johnston
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
6%
Nik Nemec
- THE PROM
- Stage 62
6%
Olivia Hartle
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Sara Barbisch
- SEUSSICAL
- Stage 62
5%
Brandon Kerr
- THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
5%
David DeFazio
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
5%
Connor McCanlus
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
4%
Rob James
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch
4%
Justin Fortunado
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
John Wagner-Malia
- SHREK
- Main Street Theatre company
3%
Katie Dunlap
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Dannielle Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
2%
Jessica Zack
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
2%
Jeremy Czarniak
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
2%
Michael heitzman
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
2%
Justin Fortunato
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Michael Van Newkirk
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%
Tina Lepidi-Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%
John Wagner-Malia
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Rob Jessup
- AVENUE Q
- Split Stage Productions
2%
David Postlewait
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%
David Defazio
- THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%Best Direction Of A Play
Tucker Topel
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
10%
Rosh Raines
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Jeff & Julie Boles
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- South Park Theater
8%
Tom Schaller
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%
Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Nellie McVicker
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Geyer performing arts center
7%
Brooke Echnat
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
5%
Shannon Knapp
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Dannielle DiClaudio Seanor
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
5%
Ingrid Sonnichsen
- WITCH
- Carnegie Stage
4%
Dannielle Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Trey Compton
- WHO'S HOLIDAY!
- Pittsburgh CLO
4%
Chris Schaffer
- DASHING THROUGH THE SNOW
- Danniella DiClaudio Productions
4%
Rick Bryant
- THIS RANDOM WORLD
- South Park Theater
3%
Elizabeth Huffman
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Nancy Caronia
- A DOLL’S HOUSE
- The heritage players
3%
Nick Hruktay
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Joanie Schulz
- SEAGULL
- Quantum Theatre
2%
Meredith McDonough
- POTUS
- City Theatre
2%
Stephen Gallegher
- AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
2%
Kyle Haden
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%
Loren McCullough
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%
Loren McCullough
- MIRDER ON THE MENU
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Ensemble SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
7%THE PROM
- Stage 62
7%SEUSSICAL
- Stage 62
6%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
5%INTO THE WOODS
- Mon River Arts
4%SHREK
- Main Street Theatre Company
4%HMS PINAFORE
- PITTSBURGH SAVOYARDS
4%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
4%AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
3%FROZEN
- Pittsburgh clo
3%RODGERS & HAMMERSTEIN’S CINDERELLA
- Stage 62
3%THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%ROCK OF AGES
- The Strand Theater
2%WITCH
- Carnegie Stage
2%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
2%GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
2%I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
2%TWELFTH NIGHT
- Pittsburgh public theater
2%THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%CATS
- Main Street Theatre Company
2%ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jonathan Zelezniak
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
12%
Harry Bolette
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
10%
Garth Schafer
- SEUSSICAL
- Stage 62
8%
Nicole White
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%
Paul miller
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
6%
Zachery Calloway
- SHREK
- Main Street Theatre Company
5%
Clark Stewart
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
5%
Garth Schaefer
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
4%
Heather Fratto
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Anna McAnallen
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
4%
Bob Steineck
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
4%
Clark Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Kelly Page
- GROUNDHOG DAY
- The Strand Theater
3%
Julie Adams
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Wyatt Wilson
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Loren McCullough
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Robert J. Aguilar
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
2%
Zachary Calloway
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Xuewei Eva Hu
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Zachery Calloway
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%
Isabel Sinnott
- AS YOU LIKE IT
- Pitt Stages
2%
Xuewei Eva Hu
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Robert Neumeyer
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
13%
Kate Denman
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
8%
Andrew Peters
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
8%
Camille Rolla
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
7%
Franklin Mosely
- ANASTASIA
- Mon River Arts
7%
Catie Brown
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
7%
Guy Russo
- HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
5%
Travis Rigby
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Cynthia Dougherty
- SEUSSICAL
- Stage 62
5%
Michael Rozell
- SHREK
- Main Street Theatre Company
4%
Karen Ricco
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
4%
Regina Kettering
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
3%
Christopher McAllister
- AVENUE Q
- Split Stage Productions
3%
Wyatt Wilson
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Robert Neumeyer
- CAMELOT
- Pittsburgh CLO
3%
Karen Ricco
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Michelle Coltura
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Theater
3%
Wyatt Wilson
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
3%
David Bruce Smith
- BIBLE ON BROADWAY
- The Strand Theater
2%
Matt Calvetti
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Deamna Muro
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch
1%
Joe Andria
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
1%Best Musical ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
9%THE PROM
- Stage 62
8%SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
8%INTO THE WOODS
- Mon River Arts
5%WAITRESS
- Pittsburgh Musical Theater
5%SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%SHREK
- Main Street Theatre Company
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Pittsburgh Musical Theater
4%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
4%FROZEN
- Pittsburgh Clo
4%HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
4%THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
3%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
3%SWEENEY TODD
- The Strand Theater
3%HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- South Park Theatre
2%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
2%AVENUE Q
- Split Stage Productions
2%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%ROCK OF AGES
- The Strand Theater
2%ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
1%HEATHERS
- Stage Right!
1%Best New Play Or Musical WITCH
- Carnegie Stage
31%THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
27%RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
16%DASHING THROUGH THE SNOW
- Danniella DiClaudio Productions
13%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
9%THE LIVING NEWS FESTIVAL
- Throughline Theatre Company
4%Best Performer In A Musical
Piper Redford
- SEUSSICAL
- Stage 62
12%
Sydney Ciencin
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
7%
Brontë Lucci
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
7%
Adam Speers
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
4%
Samantha Hawk
- ANASTASIA
- Mon River Arts
3%
Jordan Nofziger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
3%
Abby Lanzelotti
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Tonilyn Jackson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Little Lake Theatre Company
3%
Brooks Brady
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
3%
Johnny Terreri
- HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- South Park Theatre
3%
Logan Newman
- HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
3%
Daniel LaMond
- SHREK
- Main Street Theatre company
3%
Dixie Sherwood
- THE PROM
- Stage 62
2%
Moriah Carey
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Allante Walker
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
2%
Tom Smithyman
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
2%
Anna Gergerich
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
2%
Catherine Baird
- WAITRESS
- Pittsburgh Musical Theater
2%
Gunner Firmstone
- RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%
Brad Spencer
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
2%
Camryn Beglin
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
2%
Aaron Galligan-Stierle
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
2%
Brooks Brady
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
1%
Saige Smith
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
1%
Jess Whittington
- THE PROM
- Stage 62
1%Best Performer In A Play
Joe York
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%
Carly Chotnier
- THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
6%
Kathy Hawk
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
5%
Tristan Heavner
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
Olivia Powell
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Geyer Performing Arts Center
4%
Tom Smithyman
- AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
4%
Adrien-Sophia Curry
- THIS RANDOM WORLD
- South Park Theater
4%
Lila Kudritz
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Sean Michael Barrett
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
3%
Alicyn Michael
- GREVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%
Dan Brady
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Aaron Crutchfield
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Olivia DeJeet
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Aleena Bowser
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Heather Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Becky Hukill
- THE GOAT, OR WHO IS SYLVIA
- Riverfront Theatre
2%
Rhonny Dam
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Andy Hickly
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm
2%
Alex Sheffield
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Chelsea Davis
- THE DA VINCI CODE
- Little Lake Theatre Company
2%
Shammen McCune
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
2%
Melessie Clark
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Trieu Tran
- MISS JULIE
- Pittsburgh international Classic theatre
2%
Amari Mae Shakir
- A DOLL’S HOUSE
- Heritage players
2%
John M. Herrmann
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
2%Best Play A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- South Park Theater
11%THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
11%AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
9%THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
8%THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
6%THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
5%WITCH
- Carnegie Stage
5%THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%A DOLL’S HOUSE
- Heritage players
4%MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
4%ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
4%GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%WHO'S HOLIDAY!
- Pittsburgh CLO
3%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
3%THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
3%SEAGULL
- Quantum Theatre
2%THE GOAT, OR WHO IS SYLVIA
- Riverfront Theatre
2%RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
2%THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
2%CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
1%THE HAUNTED MAN'S CHRISTMAS CAROL
- Cup-A-Jo Productions
1%PERSEVERANCE
- Prime Stage
1%BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Production of an Opera THE LITTLE PRINCE
- Resonance Works/Carnegie Music Hall Homestead
44%H.M.S PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
37%MEOW AND FOREVER WITH DAPHNE ET CHLOE
- Thousand Bridges Opera
19%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Johnmichael Bohach
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
11%
Mikey Schrum
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
9%
Tucker Topel
- AGATHA CHRISTIES MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theater
8%
Joshua Brady and Milo Carey
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
6%
Bill Jacka
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
6%
Rob James & Chris Rotz
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Chuck Ziegler & Ron Carter
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
5%
Emma Jones
- SHREK
- Main Street Theatre company
4%
Jennifer Zeyl
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Chris Schaffer and Wayne Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Chris Schaffer
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Samantha Kuchta
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Chris Rees
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%
Chelsea Warren
- SEAGULL
- Quantum Theatre
3%
Jeff Way
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
3%
Tucker Topel
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Anne Mundell
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
3%
Sabrina Hykes Davis
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Kelly Tunney
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%
Anne Mundell
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Jennifer Bechak
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Wayne and Dannielle Seanor
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Eric Luchen
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Wayne and Dannielle Seanor
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Steve Shapiro
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
14%
Steve Shapiro
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%
Chris Schaffer & Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
8%
Sarah Speck
- FROZEN
- Pittsburgh CLO
6%
Clark Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
6%
Anna McAnallen
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
5%
Loren McCullough
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
5%
2Ts
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Jay Weaver
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Joe Clark
- SHREK
- Main Street Theatre company
5%
Zach Moore
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
JP Lisella
- GROUNDHOG DAY
- The Strand Theater
4%
Shapi Shapiro
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Joe Clark
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Matt Calvetti
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Janus Young
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Jordan Kosisko
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
2%
Sam Silva
- MADAME CLICQUOT: A REVOLUTIONARY MUSICAL
- Pittsburgh CLO/42nd Parallel Productions
2%
Joe Clark
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
2%
Howard Patterson
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Howard Patterson
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Joe Clark
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
1%
Lindsay Jones
- POTUS
- City Theatre
1%
Ryan McMasters
- SEAGULL
- Quantum Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Aaron Swoger
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
10%
David Toole
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%
Allante Walker
- SHREK
- Main Street Theatre Company
6%
Brooks Brady
- THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
5%
Joe York
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Mandy Patsy
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Mairead Roddy
- GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
4%
Bryan Karpinski
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
4%
Randy Dicks
- THE PROM
- Stage 62
4%
Elena Falgione
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
4%
Tyler Neffield
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Chad Elder
- THE PROM
- Stage 62
3%
Tonilynn Jackson
- THE PROM
- Stage 62
3%
Adam Drabish
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Jordan Zelmore
- SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Alicyn Michael
- CINDERELLA YOUTH
- Geyer Performing Arts Center
3%
Brooks Brady
- SHAKESPEARE
- Geyer
3%
Kathryn Carter
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
3%
Will Forrest
- BABY
- Front Porch theatricals
3%
Cait Crowley
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
2%
Sharon Schaller
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Ivan Bracy Jr
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Jennifer Eutsey
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
2%
Steve Bruno
- THE PROM
- Stage 62
2%
Jess Whittington
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%Best Supporting Performer In A Play
Caitlin Young
- THE OUTSIDER
- South Park Theatre
9%
Cameron Kuntz
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
8%
Amber Yezak
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Candice Fisher
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
7%
Tamara Marlise Manzetti
- THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
7%
Yan Pang
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
5%
Brett Kennedy
- WITCH
- Carnegie Stage
4%
Britt Dorazio
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Lorna Lominac
- WITCH
- Carnegie Stage
4%
Robyn Brady
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Michelle Buzas
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Terri Davis
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Cole Vecchio
- THE DA VINCI CODE
- Little Lake Theatre Company
3%
Catherine Baird
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Maya B. Fullard
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
3%
Justin Williams
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Ryan Kearney
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Sydney Cole
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Brett Mack
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Jenn Rian
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Kalee George
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Rachel Smith
- TO BATTLE A FIGHT PLAY
- Big Storm
2%
Gabe Doman
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Shammen McCune
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Joanna Getting
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
1%Best Theatre For Young Audiences Production SEUSSICAL
- Stage 62
21%BEETLEJUICE
- The Geyer Performing Arts Center
11%NEWSIES
- Mon River Arts
10%SHREK
- Main Street Theatre company
8%THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
6%THE RAINBOW FISH
- The Geyer Performing Arts Center
6%TWELFTH NIGHT
- Pittsburgh public theater
5%SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
5%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Pennwest California Theatre and University
4%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
4%BOO'S HALLOWEEN HOUSE PARTY
- Pittsburgh Playhouse
4%CINDERELLA
- The Geyer Performing Arts Center
3%GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
3%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Theater
2%BABES IN TOYLAND
- Main Street Theatre company
2%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY AND THE TEREZIN PROMISE
- Prime Stage
1%RAINBOW FISH
- The Geyer Performing Arts Center
1%Favorite Local Theatre
Lincoln Park Performing Arts Center
10%
The Geyer Performing Arts Center
10%
Stage 62
8%
Paragon Theatre
8%
Center Theatre Players
7%
Little Lake Theatre Company
6%
South Park Theater
6%
Mon River Arts
4%
Pittsburgh Savoyards
4%
Main Street Theatre company
3%
Geyer Performing Arts Center
3%
Pittsburgh Playhouse
2%
Pittsburgh Clo
2%
Carnegie Stage
2%
Heritage Players
2%
The Theatre Factory
2%
R-ACT Theatre Productions
2%
The Strand Theater, Zelienople
2%
Pittsburgh International Classic Theatre
2%
Big Storm Performance Company
2%
City Theatre
2%
Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Geyer Theater
1%
Split Stage Productions
1%
The State Theater
1%