Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Netherlands Awards; HEATHERS Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 15, 2025
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Netherlands Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Netherlands Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Justyna Borowiecka - HEATHERS - HEA 39%

Brittany Sanders - HEATHERS - Het Amsterdamse Theaterhuis 29%

Niamh Merritt - THE CRUCIBLE - Mike's Badhuis 18%

Brittany Sanders - ONCE UPON A MATTRESS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 14%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Viivi Valpuri - ONCE UPON A MATTRESS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 48%

Lynn Vogel - THE CRUCIBLE - InPlayers 40%

Ángela Sedeño Cacciatore - WYRD SISTERS - InPlayers 12%

Best Direction Of A Musical
Sara Watts/Camille Gribbons/Shiro Mungai - HEATHERS - Het Amsterdamse Theaterhuis 63%

Madison Jolliffe - FOOTLOOSE (CONFIDENTIAL MUSICAL THEATRE PROJECT) - The Cauldron 16%

Sara Watts - ONCE UPON A MATTRESS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 13%

Sara Watts - A CHORUS LINE - Happily Ever After Productions - Zonnehuis Theater 8%

Best Direction Of A Play
Niamh Merrit - THE CRUCIBLE - Inplayers, Mike's Badhuis Theater 69%

Rae Gerritsen - WYRD SISTERS - InPlayers 31%

Best Ensemble
HEATHERS - Happily Ever After Productions 63%

THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 21%

A CHORUS LINE - Happily Ever After Productions - Zonnehuis Theater 9%

FOOTLOOSE - The Cauldron 7%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Yann Belin - HEATHERS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 63%

Yann Balin - THE CRUCIBLE - InPlayers 22%

Yann Belin - A CHORUS LINE - Zonnehuis Theater-Happily Ever After Productions 8%

Yann - FOOTLOOSE - The Cauldron 7%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Michael Crowley - HEATHERS - HEA Productions 56%

Elliot Morgan - CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE - Cauldron 17%

Lori Evans - ONCE UPON A MATTRESS - Het Amsterdams Theaterhuis-Happily Ever After Productions 17%

Michael Crowley - A CHORUS LINE - Happily Ever After Productions 10%

Best Musical
HEATHERS - Happily Ever After Productions 74%

ONCE UPON A MATTRESS - Het Amsterdams Theaterhuis-Happily Ever After Productions 16%

A CHORUS LINE - Happily Ever After productions, Zonnehuis Theaterhuis 10%

Best Performer In A Musical
Emilia Moscovich - HEATHERS - HEA 37%

Aoife O'Mahony - ONCE UPON A MATTRESS - HEA 14%

Camille Gribbons - HEATHERS - Happily Ever After Productions 12%

Ties Jansen - HEATHERS - Happily Ever After Productions 11%

M Monteiro - HEATHERS - HEA 10%

Brittany Sanders - HEATHERS - HEA Productions 6%

Sean Olson Roy - HEATHERS - HEAP 6%

Evelien Vermeulen - CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE - Cauldron 4%

Best Performer In A Play
Lynn Vogel - THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 65%

Christine Blakeley - WYRD SISTERS - InPlayers 35%

Best Play
THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 67%

WYRD SISTERS - InPlayers 33%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Marc de wolf - ONCE UPON A MATTRESS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 40%

Niamh Merritt - THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 40%

Ente Breed - WYRD SISTERS - InPlayers 20%

Best Supporting Performer In A Musical
Nanda Dolman - HEATHERS - Happily Ever After Productions 35%

Yorgos Gerakianakis - HEATHERS - Happily Ever After Productions 18%

Evelien Vermeulen - HEATHERS - HEA 16%

Abegail Bercasio - HEATHERS - Happily Ever After Productions 15%

Ellen Brooker - FOOTLOOSE - The Cauldron 10%

Vera Sophie Huibregtse - CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE - Cauldron 5%

Best Supporting Performer In A Play
Lydia Wapshaka - THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 44%

Sutton Bowers Burman - ONCE UPON A MATTRESS - Het Amsterdamse Theaterhuis 23%

Sean Olson Roy - WYRD SISTERS - InPlayers 17%

Lynn Vogel - WYRD SISTERS - InPlayers 12%

Jeremy Keighly - WYRD SISTERS - InPlayers 4%

Favorite Local Theatre
Het Amsterdamse Theaterhuis 54%

InPlayers 14%

The Cauldron 11%

Het Zonnehuis, Amsterdam 10%

Orange Theater Company 4%

Plein Theater, Amsterdam 3%

Theater de Omval, Diemen 3%

