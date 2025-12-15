Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Netherlands Awards; HEATHERS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Netherlands & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Netherlands Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Netherlands Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Justyna Borowiecka
- HEATHERS
- HEA
39%
Brittany Sanders
- HEATHERS
- Het Amsterdamse Theaterhuis
29%
Niamh Merritt
- THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuis
18%
Brittany Sanders
- ONCE UPON A MATTRESS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
14%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Viivi Valpuri
- ONCE UPON A MATTRESS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
48%
Lynn Vogel
- THE CRUCIBLE
- InPlayers
40%
Ángela Sedeño Cacciatore
- WYRD SISTERS
- InPlayers
12%Best Direction Of A Musical
Sara Watts/Camille Gribbons/Shiro Mungai
- HEATHERS
- Het Amsterdamse Theaterhuis
63%
Madison Jolliffe
- FOOTLOOSE (CONFIDENTIAL MUSICAL THEATRE PROJECT)
- The Cauldron
16%
Sara Watts
- ONCE UPON A MATTRESS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
13%
Sara Watts
- A CHORUS LINE
- Happily Ever After Productions - Zonnehuis Theater
8%Best Direction Of A Play
Niamh Merrit
- THE CRUCIBLE
- Inplayers, Mike's Badhuis Theater
69%
Rae Gerritsen
- WYRD SISTERS
- InPlayers
31%Best Ensemble HEATHERS
- Happily Ever After Productions
63%THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
21%A CHORUS LINE
- Happily Ever After Productions - Zonnehuis Theater
9%FOOTLOOSE
- The Cauldron
7%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Yann Belin
- HEATHERS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
63%
Yann Balin
- THE CRUCIBLE
- InPlayers
22%
Yann Belin
- A CHORUS LINE
- Zonnehuis Theater-Happily Ever After Productions
8%
Yann
- FOOTLOOSE
- The Cauldron
7%Best Music Direction & Orchestra Performance
Michael Crowley
- HEATHERS
- HEA Productions
56%
Elliot Morgan
- CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE
- Cauldron
17%
Lori Evans
- ONCE UPON A MATTRESS
- Het Amsterdams Theaterhuis-Happily Ever After Productions
17%
Michael Crowley
- A CHORUS LINE
- Happily Ever After Productions
10%Best Musical HEATHERS
- Happily Ever After Productions
74%ONCE UPON A MATTRESS
- Het Amsterdams Theaterhuis-Happily Ever After Productions
16%A CHORUS LINE
- Happily Ever After productions, Zonnehuis Theaterhuis
10%Best Performer In A Musical
Emilia Moscovich
- HEATHERS
- HEA
37%
Aoife O'Mahony
- ONCE UPON A MATTRESS
- HEA
14%
Camille Gribbons
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
12%
Ties Jansen
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
11%
M Monteiro
- HEATHERS
- HEA
10%
Brittany Sanders
- HEATHERS
- HEA Productions
6%
Sean Olson Roy
- HEATHERS
- HEAP
6%
Evelien Vermeulen
- CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE
- Cauldron
4%Best Performer In A Play
Lynn Vogel
- THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
65%
Christine Blakeley
- WYRD SISTERS
- InPlayers
35%Best Play THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
67%WYRD SISTERS
- InPlayers
33%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Marc de wolf
- ONCE UPON A MATTRESS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
40%
Niamh Merritt
- THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
40%
Ente Breed
- WYRD SISTERS
- InPlayers
20%Best Supporting Performer In A Musical
Nanda Dolman
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
35%
Yorgos Gerakianakis
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
18%
Evelien Vermeulen
- HEATHERS
- HEA
16%
Abegail Bercasio
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
15%
Ellen Brooker
- FOOTLOOSE
- The Cauldron
10%
Vera Sophie Huibregtse
- CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE
- Cauldron
5%Best Supporting Performer In A Play
Lydia Wapshaka
- THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
44%
Sutton Bowers Burman
- ONCE UPON A MATTRESS
- Het Amsterdamse Theaterhuis
23%
Sean Olson Roy
- WYRD SISTERS
- InPlayers
17%
Lynn Vogel
- WYRD SISTERS
- InPlayers
12%
Jeremy Keighly
- WYRD SISTERS
- InPlayers
4%Favorite Local Theatre
Het Amsterdamse Theaterhuis
54%
InPlayers
14%
The Cauldron
11%
Het Zonnehuis, Amsterdam
10%
Orange Theater Company
4%
Plein Theater, Amsterdam
3%
Theater de Omval, Diemen
3%