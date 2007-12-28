 tracker
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Netherlands Awards; CINDERELLA Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Netherlands Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Netherlands Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Justyna Borowiecka - HEATHERS - HEA 36%

Niamh Merritt - THE CRUCIBLE - Mike's Badhuis 27%

Brittany Sanders - ONCE UPON A MATTRESS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 19%

Brittany Sanders - HEATHERS - Het Amsterdamse Theaterhuis 18%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lynn Vogel - THE CRUCIBLE - InPlayers 45%

Viivi Valpuri - ONCE UPON A MATTRESS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 36%

Ángela Sedeño Cacciatore - WYRD SISTERS - InPlayers 19%

Best Direction Of A Musical
Camille Gribbons/Shiro Mungai - HEATHERS - HEA 29%

Camille Gribbons - HEATHERS - Het Amsterdamse Theaterhuis 25%

Madison Jolliffe - FOOTLOOSE (CONFIDENTIAL MUSICAL THEATRE PROJECT) - The Cauldron 14%

Sara Watts - ONCE UPON A MATTRESS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 14%

Madison Jolliffe - CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE - Cauldron 9%

Sara Watts - A CHORUS LINE - Happily Ever After Productions - Zonnehuis Theater 8%

Best Direction Of A Play
Niamh Merrit - THE CRUCIBLE - Inplayers, Mike's Badhuis Theater 77%

Rae Gerritsen - WYRD SISTERS - InPlayers 23%

Best Ensemble
HEATHERS - Happily Ever After Productions 49%

THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 31%

A CHORUS LINE - Happily Ever After Productions - Zonnehuis Theater 14%

FOOTLOOSE - The Cauldron 7%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Yann Belin - HEATHERS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 49%

Yann Balin - THE CRUCIBLE - InPlayers 33%

Yann Belin - A CHORUS LINE - Zonnehuis Theater-Happily Ever After Productions 11%

Yann - FOOTLOOSE - The Cauldron 6%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Michael Crowley - HEATHERS - HEA Productions 43%

Elliot Morgan - CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE - Cauldron 22%

Lori Evans - ONCE UPON A MATTRESS - Het Amsterdams Theaterhuis-Happily Ever After Productions 20%

Michael Crowley - A CHORUS LINE - Happily Ever After Productions 14%

Best Musical
HEATHERS - Happily Ever After Productions 60%

ONCE UPON A MATTRESS - Het Amsterdams Theaterhuis-Happily Ever After Productions 24%

A CHORUS LINE - Happily Ever After productions, Zonnehuis Theaterhuis 16%

Best Performer In A Musical
Sean Olson Roy - HEATHERS - HEAP 21%

Aoife O'Mahony - ONCE UPON A MATTRESS - HEA 20%

Camille Gribbons - HEATHERS - Happily Ever After Productions 15%

Ties Jansen - HEATHERS - Happily Ever After Productions 14%

Brittany Sanders - HEATHERS - HEA Productions 10%

M Monteiro - HEATHERS - HEA 10%

Evelien Vermeulen - CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE - Cauldron 5%

Rhijja Jansen - ONCE UPON A MATTRESS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 3%

Emilia Moscovich - HEATHERS - HEA 2%

Best Performer In A Play
Lynn Vogel - THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 70%

Christine Blakeley - WYRD SISTERS - InPlayers 30%

Best Play
THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 80%

WYRD SISTERS - InPlayers 20%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Niamh Merritt - THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 45%

Marc de wolf - ONCE UPON A MATTRESS - Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis 31%

Ente Breed - WYRD SISTERS - InPlayers 24%

Best Supporting Performer In A Musical
Yorgos Gerakianakis - HEATHERS - Happily Ever After Productions 31%

Evelien Vermeulen - HEATHERS - HEA 19%

Ellen Brooker - FOOTLOOSE - The Cauldron 15%

Abegail Bercasio - HEATHERS - Happily Ever After Productions 13%

Nanda Dolman - HEATHERS - Happily Ever After Productions 12%

Vera Sophie Huibregtse - CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE - Cauldron 11%

Best Supporting Performer In A Play
Lydia Wapshaka - THE CRUCIBLE - Mike's Badhuistheater 47%

Sean Olson Roy - WYRD SISTERS - InPlayers 19%

Lynn Vogel - WYRD SISTERS - InPlayers 17%

Sutton Bowers Burman - ONCE UPON A MATTRESS - Het Amsterdamse Theaterhuis 14%

Jeremy Keighly - WYRD SISTERS - InPlayers 3%

Favorite Local Theatre
Het Amsterdamse Theaterhuis 36%

InPlayers 34%

Het Zonnehuis, Amsterdam 10%

Orange Theater Company 8%

The Cauldron 7%

Theater de Omval, Diemen 3%

Plein Theater, Amsterdam 2%

