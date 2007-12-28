First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Netherlands Awards; CINDERELLA Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Netherlands & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Netherlands Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Netherlands Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Justyna Borowiecka
- HEATHERS
- HEA
36%
Niamh Merritt
- THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuis
27%
Brittany Sanders
- ONCE UPON A MATTRESS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
19%
Brittany Sanders
- HEATHERS
- Het Amsterdamse Theaterhuis
18%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lynn Vogel
- THE CRUCIBLE
- InPlayers
45%
Viivi Valpuri
- ONCE UPON A MATTRESS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
36%
Ángela Sedeño Cacciatore
- WYRD SISTERS
- InPlayers
19%Best Direction Of A Musical
Camille Gribbons/Shiro Mungai
- HEATHERS
- HEA
29%
Camille Gribbons
- HEATHERS
- Het Amsterdamse Theaterhuis
25%
Madison Jolliffe
- FOOTLOOSE (CONFIDENTIAL MUSICAL THEATRE PROJECT)
- The Cauldron
14%
Sara Watts
- ONCE UPON A MATTRESS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
14%
Madison Jolliffe
- CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE
- Cauldron
9%
Sara Watts
- A CHORUS LINE
- Happily Ever After Productions - Zonnehuis Theater
8%Best Direction Of A Play
Niamh Merrit
- THE CRUCIBLE
- Inplayers, Mike's Badhuis Theater
77%
Rae Gerritsen
- WYRD SISTERS
- InPlayers
23%Best Ensemble HEATHERS
- Happily Ever After Productions
49%THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
31%A CHORUS LINE
- Happily Ever After Productions - Zonnehuis Theater
14%FOOTLOOSE
- The Cauldron
7%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Yann Belin
- HEATHERS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
49%
Yann Balin
- THE CRUCIBLE
- InPlayers
33%
Yann Belin
- A CHORUS LINE
- Zonnehuis Theater-Happily Ever After Productions
11%
Yann
- FOOTLOOSE
- The Cauldron
6%Best Music Direction & Orchestra Performance
Michael Crowley
- HEATHERS
- HEA Productions
43%
Elliot Morgan
- CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE
- Cauldron
22%
Lori Evans
- ONCE UPON A MATTRESS
- Het Amsterdams Theaterhuis-Happily Ever After Productions
20%
Michael Crowley
- A CHORUS LINE
- Happily Ever After Productions
14%Best Musical HEATHERS
- Happily Ever After Productions
60%ONCE UPON A MATTRESS
- Het Amsterdams Theaterhuis-Happily Ever After Productions
24%A CHORUS LINE
- Happily Ever After productions, Zonnehuis Theaterhuis
16%Best Performer In A Musical
Sean Olson Roy
- HEATHERS
- HEAP
21%
Aoife O'Mahony
- ONCE UPON A MATTRESS
- HEA
20%
Camille Gribbons
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
15%
Ties Jansen
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
14%
Brittany Sanders
- HEATHERS
- HEA Productions
10%
M Monteiro
- HEATHERS
- HEA
10%
Evelien Vermeulen
- CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE
- Cauldron
5%
Rhijja Jansen
- ONCE UPON A MATTRESS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
3%
Emilia Moscovich
- HEATHERS
- HEA
2%Best Performer In A Play
Lynn Vogel
- THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
70%
Christine Blakeley
- WYRD SISTERS
- InPlayers
30%Best Play THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
80%WYRD SISTERS
- InPlayers
20%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Niamh Merritt
- THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
45%
Marc de wolf
- ONCE UPON A MATTRESS
- Happily Ever After productions, Het Amsterdams Theaterhuis
31%
Ente Breed
- WYRD SISTERS
- InPlayers
24%Best Supporting Performer In A Musical
Yorgos Gerakianakis
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
31%
Evelien Vermeulen
- HEATHERS
- HEA
19%
Ellen Brooker
- FOOTLOOSE
- The Cauldron
15%
Abegail Bercasio
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
13%
Nanda Dolman
- HEATHERS
- Happily Ever After Productions
12%
Vera Sophie Huibregtse
- CONFIDENTIAL PROJECT - FOOTLOSE
- Cauldron
11%Best Supporting Performer In A Play
Lydia Wapshaka
- THE CRUCIBLE
- Mike's Badhuistheater
47%
Sean Olson Roy
- WYRD SISTERS
- InPlayers
19%
Lynn Vogel
- WYRD SISTERS
- InPlayers
17%
Sutton Bowers Burman
- ONCE UPON A MATTRESS
- Het Amsterdamse Theaterhuis
14%
Jeremy Keighly
- WYRD SISTERS
- InPlayers
3%Favorite Local Theatre
Het Amsterdamse Theaterhuis
36%
InPlayers
34%
Het Zonnehuis, Amsterdam
10%
Orange Theater Company
8%
The Cauldron
7%
Theater de Omval, Diemen
3%
Plein Theater, Amsterdam
2%