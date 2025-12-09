NOTENKRAKER & MUIZENKONING Comes to the Dutch National Opera

🎭 NEW! Netherlands Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Netherlands & beyond. ✨ Sign Up

Sinds de première in 1996 heeft Notenkraker & Muizenkoning van Toer van Schayk en Wayne Eagling al talloze harten veroverd. Schaatsers die over een bevroren Amsterdamse gracht zwieren, een feestsalon die verandert in een besneeuwd bos en een kleurrijke wereldreis in een toverlantaarn: het zijn scènes die kinderen én volwassen steeds weer betoveren.

Na het grote succes van vorig jaar brengen wij deze feestdagenklassieker opnieuw op de planken. Beleef dit kerstballet met de hele familie en laat je meevoeren in een wereld vol fantasie en magie. De donkere dagen worden er meteen een stuk lichter door.

December zonder Notenkraker is als een kerstboom zonder piek, als Sinterklaas zonder Piet. Die laatste twee duiken ook in Notenkraker & Muizenkoning op. Clara, de jongste dochter van de familie Staalboom, krijgt van Sint een notenkrakerpop. Als ze na het feest in slaap valt, droomt ze dat haar Notenkrakerprins tot leven komt en tegen een leger muizen moet vechten. Werkelijkheid en verbeelding lopen door elkaar en als kijker word je meegezogen in een magische wereld, op de beroemde muziek van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski.

Toer van Schayk was niet alleen verantwoordelijk voor een groot deel van de choreografie, maar ontwierp ook de prachtige decors en kostuums. Hij liet zich daarbij inspireren door het dagboek van kunstenaar Christiaan Andriessen (1775-1847), dat met ruim zevenhonderd tekeningen een vermakelijk, bijna fotografisch beeld schetst van het alledaagse leven in het Amsterdam van die tijd.

