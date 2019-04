Harrie Vermeulen Zorgt Voor Herrie In De Keuken

Aankomend theaterseizoen zet Harrie Vermeulen de Nederlandse theaters weer op zijn kop. Het dolkomische en eigenwijze alter ego van Jon van Eerd hield zich het afgelopen jaar gedeisd, maar in Herrie in de Keuken kan het publiek weer smakelijk om hem lachen. Harrie komt uiteraard weer gigantisch in de problemen, problemen die door zijn impulsieve acties steeds groter en gekker worden. Herrie in de Keuken is een geheel nieuw geschreven, absurde komedie waarin de petten, snorren en pruiken door het theater vliegen. Om de chaos compleet te maken, spelen zes acteurs samen meer dan 35 rollen! Herrie in de Keuken is vanaf november 2019 te zien in de Nederlandse theaters.

Jon van Eerd, die het afgelopen seizoen te zien was in de komische musical Charley, is blij dat hij weer in de huid van Harrie Vermeulen mag kruipen. 'Met Charley heb ik een fantastische tijd beleefd, maar ik heb er zin in om weer als Harrie Vermeulen op het toneel te staan, de man die door het Nederlandse publiek in de harten is gesloten,' aldus Van Eerd. 'Ik nodig iedereen uit om naar het theater te komen. Zie het als een minivakantie. Lekker de boel de boel laten en met buikpijn van het lachen de zaal uit lopen!'



Herrie in de Keuken gaat over Harrie Vermeulen en zijn compagnon die eigenaars zijn van een noodlijdende snackbar. Hier proberen ze hun armzalige frietjes, ballen gehakt en loempia's aan de man te brengen.Er is bitter weinig klandizie en het ziet ernaar uit dat ze hun laatste bal hebben gedraaid. Maar de zon begint te schijnen als de valse eigenaresse van de aangrenzende tattooshop een oplossing biedt. Met haar 'ingrediënten' kan Harrie zijn snacks veel goedkoper aanbieden. Ondanks het feit dat Harrie een vermoeden heeft dat het geen zuivere koffie is, gaat hij met haar in zee. Als de keuringsdienst van waren zich meldt voor een controle, vreest Harrie dat zijn illegale praktijken aan het licht komen. Maar dan doet hij een schrikbarende ontdekking...

Naast Jon van Eerd zijn Arie Cupé, Joey Schalker, Anne Lamsvelt, Liss Walravens en Brian Verhagen te zien in wat de leukste en vetste komedie van het seizoen gaat worden: Herrie in de Keuken! Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op harrievermeulen.n





