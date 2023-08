Feature: SPECTACULAIRE MUSICAL CRUISE KEERT TERUG IN 2024!

Na het daverende succes van voorgaande jaren wordt in 2024 voor de vijfde keer de Musical Cruise georganiseerd! Op 27 april 2024 vertrekt de Rotterdam van Holland Amerika Line naar Noorwegen, de Shetlandeilanden en Schotland voor de achtdaagse Musical Cruise. Tijdens deze cruise kunt u genieten van adembenemende optredens van grote namen uit de musicalwereld.

STANLEY BURLESON zal u, samen met een getalenteerd ensemble, trakteren op optredens op diverse locaties in het schip, die zowel overdag als ’s avonds plaats zullen vinden en die exclusief voor de gasten toegankelijk zijn die de Musical Cruise 2024 reserveren via Zeetours. Naast de optredens zullen ook kleine, intieme concerten plaats vinden en worden er leuke activiteiten zoals een Musical Cruise Quiz en Meet & Greet met de musical sterren georganiseerd. Volgende maand worden de namen van nog meer musical-sterren bekend gemaakt.

Stanley Burleson won eerder dit jaar zijn vijfde Musical Award voor zijn rol als de Geest in de Disney’s Aladdin en was het afgelopen theaterseizoen te zien in De Wolf en de 7 Geitenwollen Sokjes. Stanley begon zijn carrière ooit in de musical Cats en was onder andere te zien in de musicals Evita, Miss Saigon, Elisabeth, From Sammy with Love en We Will Rock You. De musicalsterren worden tijdens de Musical Cruise 2024 ondersteund door een gerenommeerd ensemble, bestaande uit Liss Walravens (Tina – The Tina Turner Musical, Diana en Zonen, The Addams Family), Julia Berendse (Titanic, The Addams Family, Liesbeth List), David van den Tempel (De Schippers van de Kameleon, Titanic, Soldaat van Oranje) en Marcel Visscher (CARO, Titanic, Beauty and the Beast). De cast wordt begeleid door muzikaal leider, singer/songwriter Billy Maluw (Mamma Mia, The Prom).

Na het vertrek vanaf de Cruise Terminal in Rotterdam vaart de MS Rotterdam, het vlaggenschip van Holland America Line, naar het pittoreske Eidfjord in de Hardangerfjord van Noorwegen. Vervolgens bezoekt u de oliehoofdstad van Noorwegen, Stavanger. Bijzonder is dat er een bezoek gebracht wordt aan Lerwick, de hoofdstad van de Shetlandeilanden. Via South Queensferry, de havenplaats van de Schotse hoofdstad Edinburgh, keert de Rotterdam weer terug naar de stad aan wie ze haar naam heeft te danken.

De Musical Cruise 2024 is uitsluitend te boeken via reisorganisatie Zeetours.

Meer informatie en reserveren via https://tinyurl.com/MusicalCruise2024 of telefonisch via nummer 010 – 28 23 800.