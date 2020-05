BWW Feature: CORONABRANDHAARD UDEN KOMT MET CAPACITEIT VERHOGENDE EXIT-STRATEGIE VOOR THEATERS

Coronabrandhaard Uden komt met capaciteit verhogende exit-strategie voor theaters

"Bezettingsgraad tot 70 procent is op verantwoorde en veilige manier mogelijk"

UDEN - Markant Uden heeft in samenwerking met Tausch een exit-strategie ontwikkeld die het voor Nederlandse theaters mogelijk maakt om binnen de gestelde kaders van de coronamaatregelen, toch meer dan het tot nu toe toegestane aantal van 30 bezoekers te kunnen ontvangen. "Het door Tausch ontwikkelde protocol is toegepast op Markant Uden, waarbij in een virtuele omgeving een bezettingsgraad van 70 procent gerealiseerd is. Het protocol is inmiddels gevalideerd door TÜV Nederland. Hiermee zou Markant Uden bij de juiste invoering van het protocol gecertificeerd kunnen worden voor het 'COVID-19 infectiepreventie protocol voor bioscopen, theaters en voorstellingslocaties' aanvullend aan de veiligheidseisen van het RIVM. Dit is dé kans voor theaters, maar ook voor schouwburgen, concertgebouwen en andere podia, om op een veilige, verantwoorde manier uit de crisis te komen en weer op actieve wijze invulling te gaan geven aan hun maatschappelijke rol", aldus Jan Wouda, directeur van Markant Uden.

Urgentie is hoog

Een oplossing voor de culturele sector is hard nodig, zo laat Markant-eigenaar Cor van der Heijden weten: "De urgentie is hoog. De situatie is voor veel theaters onhoudbaar geworden. Wij zijn een private onderneming en dus volledig afhankelijk van inkomsten van bezoekers. Er moet op korte termijn iets gebeuren willen we voorkomen dat theaters, culturele instellingen en kleine zelfstandigen failliet gaan. Daarom hebben wij zelf het initiatief genomen om tot een concrete exit-strategie te komen."

Veilig en verantwoord

Markant Uden en Tausch bedachten gezamenlijk een veilig en verantwoord concept om de sector volgens de richtlijnen van het RIVM weer open te kunnen laten gaan. "Een intelligente lockdown vraagt om een intelligente exit-strategie. Tausch heeft een concept ontwikkeld waarmee de risico's aantoonbaar beheersbaar zijn en we geleidelijk naar het 'nieuwe normaal' toe kunnen werken. Door het protocol kan de capaciteit flink verhoogd worden. Het biedt niet alleen een oplossing en perspectief aan podia op een moment dat ze in hun voortbestaan bedreigd worden, het is ook van groot belang voor bezoekers. De behoefte aan vrijetijdsbesteding neemt in deze onzekere tijden toe. Zeker nu festivals en grote evenementen gecanceld zijn en de (buitenlandse) zomervakanties op losse schroeven staan. Het theater kan met ons concept beheersbaar in deze groeiende behoefte voorzien", zegt Wouda.

De exit-strategie

De exit-strategie is gebaseerd op het eerdergenoemde COVID-19 protocol dat speciaal voor Nederlandse theaters ontwikkeld is. Het omvat een dertigtal maatregelen om risico's te beheersen en besmetting te voorkomen. De methodiek is door het gerenommeerde keuringsinstituut TÜV Nederland getoetst op haalbaarheid en risico's, waarbij een certificaat wordt verstrekt als een theater aantoonbaar uitvoering kan geven aan de beheersmaatregelen die verdere verspreiding van het virus voorkomen. Een

3D animatie toont hoe de invulling van dit protocol eruit zou kunnen zien bij Markant Uden. Cristian Brander van Tausch vertelt: "Theaters zijn ruim van opzet en dus uitstekend beheersbaar in omgeving en capaciteit. Dat maakt dat ze erg geschikt om als één van de eersten open te gaan voor publiek. Dat is niet alleen voor het publiek van groot belang, maar ook voor de makers, gezelschappen, artiesten, producenten en al het ondersteunend personeel eromheen. De exit-strategie is een aanpak waarin veiligheid, solidariteit en financiële verantwoordelijkheid hand in hand gaan."

Steun van de overheid

Het uitrollen en implementeren van deze exit-strategie voor theaters is enkel mogelijk met toestemming van de overheid. "Theaters hebben perspectief bij een bezetting van 70 procent. En die bezetting is op een veilige en verantwoorde manier mogelijk. We hebben echter het vertrouwen vanuit de overheid nodig dat wij deze beheersmaatregelen op verantwoorde wijze kunnen implementeren, uitvoeren en handhaven. En daarmee dus het vertrouwen dat Nederlandse theaters open kunnen voor het publiek. We hopen de overheid met onze exit-strategie hiervan te kunnen overtuigen", sluit Wouda af.

