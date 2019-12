BroadwayWorld Mexico Awards Update: El Ruiseñor y la Rosa / Mejor Musical!

There's just a few weeks left to make your voice heard and submit your votes for the 2019 BroadwayWorld Mexico Awards, brought to you by TodayTix!! The people have spoken nominations are set, and now you can vote to make sure your favorite local theatre's achievements and performers are recognized!

Regional productions, touring shows, and more are all included in the awards, honoring productions which opened between October 1, 2018 through September 30, 2019. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites!

If you haven't voted yet, click here to vote! If you have voted already, tell your friends. Here are the current standings for Mexico:

Mejor Actuación Femenina de Reparto en un Musical

Margarita Giles - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 15%

Regina Cedeño - 4 AM, El Musical - Teatro Jaime Torres Bodet 10%

Brenda Santabalbina - Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense 9%

Mejor Actuación Femenina de Reparto en una Obra

Ari Albarrán - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2 49%

Karina Hurtado - Viva Cristo Rey - Conjunto Santander 33%

Daniela Luque - Raíz 2.0 - Foro de las Artes 11%

Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical

Itzel Gaitán - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 22%

Mafer Santes - Amor Pop - Conjunto Santander 11%

Luisa Cortés - Paparazzi - Vivian Blumenthal 11%

Mejor Actuación Femenina Principal en una Obra

Majo Pérez - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2 39%

Gloria Ramirez - Freak Show - Vivian Blumenthal 18%

Karina Hurtado - Mujer sin Vuitton - Teatro Experimental de Jalisco 16%

Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical

Fabián Herz - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 15%

Juan Pablo Ruiz - Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense 13%

José Pablo Montaña - A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés 11%

Mejor Actuación Masculina de Reparto en una Obra

Adrián Vázquez - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2 30%

Daniel Haddad - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2 29%

Gabriel Álvarez - Viva Cristo Rey - Conjunto Santander 20%

Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical

Diego Medrano - Amor Pop - Conjunto Santander 16%

Freddy García - Gurutaka - Teatro Experimental de Jalisco 15%

Rodrigo Saínz - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 14%

Mejor Actuación Masculina Principal en una Obra

José Luis 'Guana' Rodríguez - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2 38%

Artus Chávez - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2 23%

Jesús Hernández - Divino Pastor Góngora - Teatro Experimental de Jalisco 20%

Mejor Compañía Productora

Cedeño Producciones (Paparazzi / Gurutaka) 29%

TCD Teatro-Calaca Prod (El Ruiseñor y la Rosa) 18%

Vatru Entertainment-Dunkelarts (Para la Libertad México 68) 16%

Mejor Coreografía Original

Mauricio Cedeño - Paparazzi - Vivian Blumenthal 20%

Antonio Saldaña - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 20%

Gabriela Aldaz - A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés 19%

Mejor Dirección de un Musical

Daniela Carreño - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 20%

Marco Anthonio / Beto Torres - A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés 18%

Omar Olvera - Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense 16%

Mejor Dirección de una Obra

Victor Aceves - Mujer sin Vuitton - Teatro Experimental de Jalisco 29%

Ricardo Díaz - Que no nos cache tu madre - Foro Cultural Coyoacanense 28%

Luis Manuel Aguilar "Mosco" - Viva Cristo Rey - Conjunto Santander 23%

Mejor Dirección Musical en un Musical

Olga Cassab - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 24%

David Federico Suzawa - A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés 15%

Hugo Morales - Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense 14%

Mejor Diseño de Iluminación en un Musical

Marco Anthonio - A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés 22%

Manolo Toledo - Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense 21%

Diego Castañeda - Paparazzi - Vivian Blumenthal 19%

Mejor Diseño de Iluminación en una Obra

Benjamín Alayón Ayala (del original de Ric Mountjoy) - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2 40%

Enrique 'Chester' Morales - Mujer sin Vuitton - Teatro Experimental de Jalisco 27%

Luis Manuel Aguilar "Mosco" - Viva Cristo Rey - Conjunto Santander 24%

Mejor Diseño de Vestuario Original en un Musical

José Manuel Majul - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 21%

Rinna Keller - Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense 17%

JCT Producciones - A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés 15%

Mejor Diseño de Vestuario Original en una Obra

Elda Alicia Mar - La Dama de Negro - Teatro Ofelia 43%

Alex Núñez - Mujer sin Vuitton - Teatro Experimental de Jalisco 28%

Gerardo Neri / Alex Núñez - Viva Cristo Rey - Conjunto Santander 21%

Mejor Diseño Escenográfico en un Musical

Lorena Serrano - El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 19%

Emilio Zurita - A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés 16%

Omar Olvera Calderón - Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense 16%

Mejor Diseño Escenográfico en una Obra

Roberto López - La Dama de Negro - Teatro Ofelia 42%

Luis Manuel Aguilar 'Mosco' - Mujer sin Vuitton - Teatro Experimental de Jalisco 34%

Inumbra - Viva Cristo Rey - Conjunto Santander 18%

Mejor Diseño Sonoro en un Musical

Federico Anaya - Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense 33%

Emm Ceballos - Gurutaka - Teatro Experimental de Jalisco 22%

Armando Morales - Paparazzi - Vivian Blumenthal 18%

Mejor Diseño Sonoro en una Obra

Sergio Santoyo - La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2 39%

Ernesto Cano - Viva Cristo Rey - Teatro Experimental de Jalisco 27%

Antonio Calvo / Omar Marrón - La Dama de Negro - Teatro Ofelia 27%

Mejor Ensamble en un Musical

El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 19%

Paparazzi - Vivian Blumenthal 17%

A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés 17%

Mejor Musical

El Ruiseñor y la Rosa - Foro Cultural Coyoacanense 18%

Para la Libertad. México 68 - Foro Cultural Coyoacanense 15%

A los 13 El Musical - Nuevo Teatro Libanés 15%

Mejor Obra de Teatro

La Obra que Sale Mal - Centro Cultural Teatro 2 37%

La Dama de Negro - Teatro Ofelia 29%

Mujer sin Vuitton - Teatro Experimental de Jalisco 14%

Mejor Proyecto Académico (Obra o Musical)

Mamma Mía! / ITESM GDL - Conjunto Santander 42%

Príncipes de Nueva York / Broadway México Estudio - Teatro Rafael Solana 26%

Legalmente Rubia El Musical / Prepa TEC Sta Anita - Teatro Galerías 18%

