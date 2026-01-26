Crítica: HASTA ENCONTRARTE at Foro Sor Juana Inés De La Cruz

🎭 NEW! Mexico Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Mexico & beyond. ✨ Sign Up

“Estaba a punto de comenzar un viaje donde todo lo que conocía iba a caerse en pedazos.”

Noviembre de 2015. Desde entonces Luz Gómez Padilla no ha vuelto a casa. Ella no es un nombre más en un expediente policial, es la hija de Alma, la hermana de Sara, la supuesta novia de un tatuaje de iguana y uno de los tantos tesoros que incansablemente busca Mictlán. Han pasado ocho años. El dolor no ha cesado, la herida sigue abierta. Amigos quisieran un poco de distracción, ir a un bar quizá; la familia no puede seguir apoyando, empleos se han perdido, pero en medio de todo este infierno terrenal se ha encontrado una tribu, una comunidad unida por la ausencia, que en un abrazo entiende cabalmente esa dicotomía de querer, y al mismo tiempo no, hallarla y dar por fin terminada la búsqueda.

“Nadie está buscando un cuerpo.”

Las desapariciones, uno de los peores horrores que asedian a nuestro país desde hace ya demasiado tiempo, es el tema que Vicky Araico y Nir Paldi abordan en el unipersonal Hasta encontrarte. Desarrollada en conjunto con la compañía teatral británica de teatro físico Ad Infinitum, de donde Paldi es co-director, la dramaturgia surge tras una investigación bastante amplia y seria que incluyó una serie de entrevistas que se pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts.

“Aprendí a no llorar si quería que las autoridades me tomaran en serio.”

Con ayuda de su mejor amiga Guadalupe, Alma fue a la estación de policía a levantar la denuncia de que su hija había desaparecido. Ambas mujeres también fueron a investigar el último paradero de la adolescente, y acudieron a marchas y protestas. Al mismo tiempo que esto sucedía, Alma no fue capaz de ver por el bienestar de su otra hija, Sara, misma que tuvo que irse a vivir con su abuela. A medida que el tiempo pasó, el hermano de Alma ya no pudo seguirla ayudando con dinero, hecho que Alma entendió como un abandono, lo mismo cuando Guadalupe propuso un poco de distracción en busca de una sonrisa. Uno de los factores que hacen más poderosa la dramaturgia en Hasta Encontrarte es la manera en que la narrativa está libre de todo chantaje emocional. La problemática se aborda desde toda una amplia gama de aristas, la corrupción, la ineficiencia policial, la indiferencia, el crimen organizado y los grupos de madres unidos en la lucha y búsqueda. Pero también se aborda desde las víctimas colaterales, balanceando el discurso y brindando una visión mucho más global de este infierno que viven tantas y tantas familias alrededor de toda la República Mexicana. Es a partir de este preciso equilibrio en el monólogo que se alcanza una verdadera comprensión, apreciación y conexión con las palabras que brotan de Alma y todos los que se vieron tocados por la tragedia.

“¿No la ha visto?”

El espacio está vacío salvo por tres piedras negras con base enrojecida, como si se tratara de un paraje dantesco. Este universo de negro y gris se refleja también en la vestimenta que porta la interprete Vicky Araico dando vida a toda una gama de personajes, incluyendo a Alma, la protagonista. A medida que ella transita entre la casa de su madre, de su mejor amiga, del MP, o donde se supone que vive la abuela de un maleante, los sonidos ambientales cambian a música de distintos tipos o a ruido ambiental, todo hecho con delicadeza para el desarrollo de atmósferas. Este fino trabajo de sonorización también se percibe a medida que la narradora va cambiando de temporalidad, o de personalidad. Esto igualmente es perceptible en la iluminación o en cada uno de los delicados elementos que conforman la puesta en escena. La dirección escénica de Nir Paldi no solo fortalece la dramaturgia, sino que apoya la actuación de Vicky Araico sin en ningún momento ser invasiva. Es en esta elegancia de economía que luce el trabajo de traducción del texto a la escena, al entender que el foco está en el ser humano. Esto se consigue en gran parte gracias al trabajo de Aldo Vázquezx Yela en el diseño de espacio y vestuario, la iluminación de Xóchitl González Quintanilla y al diseño sonoro de Dan Pollard.

“¡Hija, escucha, tu madre está en la lucha!”

Alma habla directamente al público. Está en el presente, presentándose, hablando de la falta de su Luz. Con un desdoblamiento de su cuerpo marca un viaje al pasado, a ese fatídico día en el que una madre perdió una parte de su vida. Al llegar con las autoridades, Alma se encuentra con una malencarada burócrata que masca chicle y que no le podría importar menos el ayudar a la gente. Un diálogo entre madre, su mejor amiga y la empleada gubernamental se desarrolla, todo hecho por la misma actriz, marcando con claridad la diferenciación de cada personaje desde la corporalidad y la voz. Hasta encontrarte es un despliegue de talento actoral puesto al servicio de la historia, misma que es contada desde el más honesto lugar. Tanto por el dominio corporal que tiene Vicky Araico que usa de lleno para crear desde una característica física de una abuela o de un malviviente tatuado, hasta para llevar a cabo una desesperada coreografía de pegar fotografías de la desaparecida en postes de luz, hasta con su expresividad o capacidad vocal, cada célula de la actriz es testimonio del compromiso que tiene con el contar la historia no sólo de manera real, también de forma ágil, con un ritmo que mantiene en todo momento la atención del espectador.

“Sigo buscándola.”

Al final de la representación, la actriz sale del escenario y el aplauso estalla. Vicky Araico no regresa, la ovación acaba y ella… está ausente, ha desaparecido del teatro. Este potente símbolo deja al espectador con un vacío, uno infinitamente más pequeño que el que tantas y tantas familias por todo el país siguen experimentando todos los días, todos los meses, todos los años, incluso décadas pues ellos, ellas no han vuelto a casa. Teatro UNAM, Ad Infinitum y El Ingenio del Caldero han producido un golpe al alma y al corazón, puesto el dedo en la llaga de una herida pulsante de nuestro país, una que nos debería de llenar de tristeza, vergüenza y rabia. Vicky Araico no está en el escenario para recibir su aplauso, muchas y muchos no están en casa para recibir el abrazo de una madre. Les siguen buscando.

DRAMATURGIA: Vivky Araico y Nir Paldi

DIRECCIÓN ESCÉNICA: Nir Paldi

MOVIMEINTO E INTERPRETACIÓN: Vicky Araico

DÓNDE: Foro Sor Juana Inés de la Cruz

DIRECCIÓN: Centro Cultural Universitario. Insurgentes Sur 3000

CUÁNDO: Jueves y Viernes 20:00, Sábado 19:00 y Domingo 18:00 hrs. Del 31 de enero al 28 de febrero 2026.

DURACIÓN: 80 minutos sin intermedio

'Photo Credit: Ricardo Castillo Cuevas'