Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Fort Wayne Awards; JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT Leads Best Musical!

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Fort Wayne Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Fort Wayne Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Jami Sons-Beard
- MISCAST CABARET
- Huntington Theatre Guild Act 2
17%
Alicia Baron
- MISCAST CABARET
- Huntington Theatre Guild Act II
10%
Melissa Rentfrow
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
10%
Caleb Curtis
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
8%
Tegan Dostal
- BURLESQUE: SULTRY SONGS OF THE STAGE & SCREEN
- Three Rivers Music Theatre
8%
Jayleena Grace
- ARETHA
- Indiana Musical Theatre Foundation
7%
Tegan Dostal
- I MADE YOU A MIXTAPE
- Three Rivers Music Theatre
6%
Tessa Burris
- I MADE YOU A MIXTAPE
- Three Rivers Music Theatre
6%
Greyson Barnett
- IT TAKES TWO
- Three Rivers Music Theatre
5%
Ennis Brown
- MISCAST
- Huntington Theatre Guild
4%
Anna Ousley
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
4%
Martel Harris
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
4%
Jakob Michael
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
4%
Cass Rentfrow
- FLOPS
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Martel Harris
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
2%
I’Anna Rit
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
1%
Melissa Rentfrow
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
1%Best Choreography Of A Play Or Musical
Laura Maxwell
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
20%
Riley McKissick
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
18%
Eric Smead
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
17%
Brittney Coughlin
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
9%
Emma Houser
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
4%
Nich O’Neil
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%
Emma Houser
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
4%
Jakob Michael
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
3%
Capri Parrish Williams
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Mandie Kolkman/Eric Smead/Olivia Rang
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
Scott Michaels
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Leslie Beauchamp & Chris Rasor
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Scott Michaels
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center For The Arts
2%
Dawn Yingling
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
2%
Capri Parrish Williams
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Brittney L.
- AVENUE Q
- IMTF
1%
Capri Williams
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Scott Michaels
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Olivia Rang / Mandie Kolkman / Eric Smead
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
1%
Kelly Bartlett
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
1%
John O'Connell
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Doug King
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Olivia Rang
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
DJ Reed
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center for the Arts
10%
Cynthia Smyth-Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
10%
Austin Rausch
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
8%
Cynthia Smyth-Wartzok
- THE BOXCAR CHILDREN
- The Pulse Opera House
7%
Emily Peduto
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
6%
Alaina Moore
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
6%
Sarah Moloney
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Kelly Gomes
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
5%
Austin Rausch
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
5%
Jill Bixler & Kelly Gomes
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
5%ELEPHANT AND PIGGIE'S 'WE ARE IN A PLAY!'
- Purdue University Fort Wayne
4%
Rin Ulrick
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
4%
Jeanne Pendleton
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
4%
Amber Klinker
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
3%
Sarah Moloney
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Sarah Moloney
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Sarah Moloney
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Haley Dee Tynes
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Kelly Gnomes
- AVENUE Q
- IMTF
2%
Angela Sahli
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
2%
Rin Ulick
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
1%
Sarah Moloney
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Dance Production JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
40%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
18%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
16%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
15%COLLECTIVE EXPRESSIONS
- Fort Wayne Dance Collective
11%Best Direction Of A Musical
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
17%
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
16%
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
16%
Cynthia Smyth-Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
8%
Julie Lyn Barber
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
6%
Alex Leavell
- AVENUE Q
- IMTF
4%
David Schlumpf
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%
AJ Lorenzini
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Andy Planck
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
3%
Brandon Porter
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
3%
Gavin Drew
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Capri Parrish Williams
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Scott Michaels
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Andrew Sherman
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
2%
Bev Redman
- ELEPHANT & PIGGIE: WERE IN A PLAY!
- Purdue University Fort Wayne
2%
Christopher J. Murphy & Leslie Beauchamp
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%
Scott Michaels
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center For the Arts
1%
Leslie Beauchamp
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
1%
Leslie Beauchamp
- COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Scott Michaels
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center For The Arts
1%
Kavin Ley
- INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
1%
Andy Planck
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%
Doug King
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Andy Plank
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%
Brad Beauchamp
- CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
1%Best Direction Of A Play
Cynthia Smyth-Wartzok
- LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
14%
Gavin Thomas Drew
- CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
13%
Jeff Casazza
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
10%
Brianna Borger
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
10%
Ranae Butler
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
7%
Reuben Albaugh
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Church Theatre
7%
Mark Ridgeway
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
6%
Andy Planck
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
6%
Darby LeClear
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
5%
Andrew Holderfield
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Cynthia Smyth-Wartzok
- WAR OF THE WORLDS: THE 1938 RADIO SCRIPT
- The Pulse Opera House
4%
Mitch Harper
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
4%
Hayley Johnson
- MACBETH
- Parlor City Shakespeare Company
3%
Christopher J Murphy
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
Chip Davis
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Marcus Deweems
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
1%
Ellen Herendeen Reuille
- DROP DEAD
- Gaslight Playhouse
1%Best Ensemble JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theatre
21%CURTAINS
- The Harold Company Performers
16%LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
13%CABARET
- Purdue University Fort Wayne
8%SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
5%SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
3%HAIR
- Three Rivers Music Theatre
3%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
3%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
2%GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%SISTER ACT
- Wagon Wheel Center For The Arts
2%WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
2%FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
2%AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
1%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%RENT
- indiana musical theatre foundation
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
19%
Keith Gilbert
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
16%
Jeremy Bugge
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
15%
Corey Lee
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
7%
Ron Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
7%
Patrick Chan
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%
Corey Lee
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
3%
Andrew Holderfield
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Brock Eastom
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
3%
Andrew Holderfield
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
2%
Jacob Zeigler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
2%
Lilian Meyers
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Mark Ridgeway
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%
Andrew Holderfield
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Corey Lee
- ELEPHANT & PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PFW Theatre
2%
JZ Ziegler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%
Andrew Holderfield
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Brock Eastom
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Brock Eastom
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%
Jacob Zeigler
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
McKenzie Martz
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
1%
Andrew Holderfield
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Andrew Holderfield
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Melissa Baughman
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
18%
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
12%
Kelly Gomes
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
9%
Holly Knott
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
9%
Anne Van Steenwinkel
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
8%
Brandon Porter
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
6%
Julie Drummond
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
5%
Thomas Hall
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%
Mindy Cox
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
4%
Sue Coolman
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
3%
Danielle Webb
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
3%
Thomas Hall
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Andrew Gross
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
3%
Holly Knott
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Christy Maloney & Peter Klopfenstein
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Rollie Maines
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Thomas Hall
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Brandon Porter
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
2%
Brandon Porter
- CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
2%Best Musical JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
20%LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
18%CURTAINS
- The Harold Company Performers
16%CABARET
- Purdue University Fort Wayne
9%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
5%SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
4%HAIR
- Three Rivers Music Theatre
4%WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%PARADE
- Genesis Outreach
1%ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
0%Best New Play Or Musical 24-HOUR PLAYS
- Purdue University Fort Wayne
38%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
20%MOST WANTED
- Three Rivers Music Theatre
15%THE MINUTES
- TimeVista Theater
15%IN PIECES
- Plymouth Congregational Church
12%Best Performer In A Musical
Nicky Trivino
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
14%
Aaron Kipfer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theatre
13%
Erin Staugler
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
12%
Amy J. Jagger
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
10%
Jaime Macklin
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
4%
Darren Turney
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
3%
Jackson Mckinney
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
3%
Seth Fisher
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
3%
Ayden Murphy
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
2%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
2%
Cassandra Petrie
- CURTAINSA
- The Harold Company Performers
2%
Susannah Jane
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
2%
Owen Saalfrank
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%
Jami Sons-Beard
- BONNIE & CLYDE
- Van Wert Civic Theatre
1%
Brock Ireland
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Tony Didier
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Isabelle Shenfeld
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
1%
Adam Cesarz
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Hannah Byrd
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
1%
Michaela Mooney
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
1%
Sophie Lindwall
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Martel Harris
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
1%
Jaina Berry
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
1%
Jackson Mckinney
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
1%
Armani Ponder-Keith
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%Best Performer In A Play
Vivian Littell
- THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
15%
Caleb Curtis
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
9%
Jami Sons-Beard
- MURDER ON THE MENU
- Huntington Theatre Guild Act 2
8%
Sophie Lindwall
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
7%
Caleb Curtis
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
7%
Kali Denny
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
5%
Jen Poiry Prough
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Callie McKinney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
3%
Thom Grieving
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Todd Frymier
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
3%
Kelsey Kreager
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
3%
Alyssa Wellington
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
3%
Thomas Wilson
- THE MINUTES
- TImeVista Theater
2%
Gloria Minnich
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Church Theatre
2%
Carter Thurnall
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
2%
Jami Sons-Beard
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%
Maddy Morgan
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Anton Phillis
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
2%
Michaela Mooney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Janet Piercy
- GIRL'S WEEKEND
- Arena Dinner Theatre
2%
Brad Beauchamp
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Bob Ahlersmeyer
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Kate Black
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
2%
Jenna Boese
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
1%
Lincoln Everetts
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
1%Best Play A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
15%THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
12%MACBETH
- Parlor City Shakespeare
9%STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
9%THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
8%JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
7%THE MINUTES
- TimeVista Theater
6%MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
5%FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
4%WAR OF THE WORLDS: THE 1938 RADIO SCRIPT
- The Pulse Opera House
4%THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
3%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
3%DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
2%CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT TIME
- IMTF
2%THE CATASTROPHIST
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
2%RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%GIRL'S WEEKEND
- Arena Dinner Theatre
1%26 PEBBLES
- First Presbyterian Theatre
1%DROP DEAD
- Gaslight Playhouse
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
20%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
19%
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
18%
Mike Higgins
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
8%
Robert Shoquist
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
7%
Jacob Zeigler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
4%
Robert Shoquist
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
4%
Adam Fletcher
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Abby Wicker
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
4%
Adam Fletcher
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Adam Fletcher
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Adam Fletcher
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
JZ Ziegler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%
Robert Shoquist
- ELEPHANT & PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PFW Theatre
1%
Adam Fletcher
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Jerey Bugge
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
22%
Anthony Kirk
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
15%
Ben Culp
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
13%
Ron Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
12%
Tera Woolley
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
11%
Brock Eastom
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
8%
Tera Wooley
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
8%
Dave Martin
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Jacob Zeigler
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
4%
Caleb Stoller
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical
McKenna Vore
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
18%
Aaron Wood
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
14%
Tailor Grant
- ELEPHANT & PIGGIE: WERE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
5%
Jessica Barker
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
4%
Christian Tyler Dorey
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Elizabeth Drummond
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
3%
Ashton Barnhouse
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Presents
3%
Brad Davis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
3%
Leyna Macke
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Gavin Drew
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Christian Tyler Dorey
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Grace Ludlow
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%
Bob Ahlersmeyer
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Kira Lace Hawkins
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Angelica Concepcion
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
AJ Lorenzini
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
James Frantz
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
2%
Julie Donnell
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%
Debi Sackett
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
2%
Lina Willard
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Cass Rentfrow
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Brad Beauchamp
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
Jordyn Freed
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%
Martel Harris
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
2%
Melissa Rentfrow
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Jamison Dickey
- THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
16%
Tony Didier
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
9%
Emma Houser
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
9%
Kira Lace Hawkins
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
8%
Tailor Grant
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
7%
Adam Cesarz
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Sarrazine Prough
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
4%
Athena Robinette
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
4%
Mark GiaQuinta
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
4%
Kate Black
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
3%
Lincoln Everetts
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Caleb Curtis
- CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NUGHT TINE
- IMTF
3%
Chloe Price
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Jen Poiry Prough
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
3%
Grace Ludlow
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
3%
Mitch Harper
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%
Caleb Curtis
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Jon Wetzel
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Ennis Brown
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%
Jackson Mckinney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Olivia Rang
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
Jen Poiry Prough
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
1%
I’Anna Rit
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
1%
Grant Blauvelt
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE BOXCAR CHILDREN
- The Pulse Opera House
24%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
23%ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
22%INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
19%MARK TWAIN'S 'TOM SAWYER'
- Creative Arts Theatre of Bluffton
10%TOMAS AND THE LIBRARY LADY
- Arena Dinner Theatre
3%Favorite Local Theatre
Jay County Civic Theatre
20%
Wagon Wheel Center For The Arts
16%
Purdue University Fort Wayne
12%
Wells Community Theater
10%
Pulse Opera House
9%
Fort Wayne Civic Theatre
9%
Three Rivers Music Theatre
4%
Creative Arts Theatre of Bluffton
4%
Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Arena Dinner Theatre
3%
Summit City Music Theatre
2%
Fort Wayne Summer Music Theatre
2%
Genesis Outreach Presents
2%
TimeVista Theater
2%
First Presbyterian Theatre
1%
Huntington Theatre Guild
1%
Gaslight Playhouse
1%
The Local Archive
0%