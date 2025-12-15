Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Denver Awards; BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Denver & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Denver Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Denver Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
D-TOWN: Denver’s #1 Over-30 Boy Band
- D-TOWN 2: THIS TIME IT’S PERSONAL
- The People’s Building
14%
Geoff Johnson
- JACOB MARLEY'S CHRISTMAS CAROL
- Merely Players
13%
Jennasea Pearce
- A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
- Vintage Theatre
12%
Traci Kern
- BROKEN & BEAUTIFUL
- Vintage Theatre
10%
Sabrina Patten
- READ IT AND WEEP
- Vintage Theatre
9%
Emy McGuire
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Two Cent Lion
8%
Megan Schraeder
- BIG FEELINGS
- Vintage Theatre
7%
Jalyn Webb
- SOLOS STORIES AND SOUL MATES
- Vintage theatre
6%
Alesa Moskal
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Two Cent Lion
5%
Erica Caruso
- POP GOES MUSICAL THEATRE
- Vintage Theatre
5%
Jaiel
- JAIEL: LIVE AT DAZZLE
- Dazzle Denver
4%
Erica Brown
- JEDIDIAH BLACKSTONE
- Emancipation Theater Company
4%
Gary John Miller
- THE DADS: ANGELS GET THEIR WINGS
- Peak Improv Theater
1%Best Choreography Of A Play Or Musical
Zachary Chiero and Dallas Padoven
- GUYS & DOLLS
- Merely Players
11%
Hannah Guilinger
- BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL
- The Butte Theater
9%
Dallas Slankard
- GUYS & DOLLS
- Vintage Theatre
8%
Christie Zimmerman
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Little Theatre of the Rockies
6%
Tia Bloom
- BRIGHT STAR
- The Candlelight
6%
Shawna Hallinan
- OKLAHOMA!
- Candlelight Dinner Playhouse
5%
Aidan Blank
- ROMEO & JULIET
- Upstart Crow
5%
Carrie Colton
- ONCE
- Town Hall Arts Center
4%
Cory Klements
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Beehive productions
4%
Dallas Slankard
- HEAD OVER HEELS
- Shifted Lens
4%
Jessica Swanson
- ANASTASIA
- the Arts Hub
3%
Heather Westenskow
- ABSURD HERO
- Vintage Theatre
3%
Danielle Morris
- SPRING AWAKENING
- Impact Theatre Co
3%
Chelley Canales
- ON YOUR FEET
- Town Hall Arts Center
3%
Piper Arpan
- XANADU
- Creede Repertory Theatre
3%
Jessica Hindsley
- REEFER MADNESS
- OpenStage Theatre & Company
3%
DeAndre Campbell
- JEDIDIAH BLACKSTONE
- Clayton Early Learning Center
3%
Rickey Tripp
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
2%
Danielle Morris
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
2%
Heather Ostberg Johnson
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
2%
John E Roberts
- TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
2%
Heather Westenskow
- SOMETHING ROTTEN!
- StageDoor
2%
Claudia Carson
- THE SOUND OF MUSIC
- Musique & Masque
2%
Jade Sangalang / Kenzie Rosen-Stone
- THE PROM
- Arts hub
1%
Emy McGuire
- THE LEGAND OF ANNE BONNY
- The People's Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jennie Albert
- GUYS & DOLLS
- Merely Players
13%
Cole Emarine
- BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL
- The Butte Theater
11%
Barb Gillam
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Stampede Troupe
10%
Charlotte Campell
- THE LITTLE MERMAID
- Performance Now Theatre Company
8%
Samantha C Jones
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
8%
Ayden Armstrong
- A QUEER REGENCY ROMEO & JULIET
- The UpStart Crow
8%
Deb Faber
- BRIGHT STAR
- The candlelight
7%
Lexie Lazear
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
6%
Jessie Page
- ON YOUR FEET
- Town Hall Arts Center
6%
Rebecca Evans
- THE 39 STEPS
- OpenStage Theatre & Company
3%
Rebecca Spafford
- THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
3%
Crystal McKenzie
- ASSASSINS
- Miner's Alley
3%
Emily Valley
- REEFER MADNESS
- OpenStage Theatre & Company
3%
Nikki Harrison
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
3%
The Ensemble
- EYES UP, MOUTH AGAPE
- Buntport Theater
3%
Jasper Day
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
2%
Jessie Page
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Town Hall Arts Center
2%
Linda Morken
- EBENEZER SCROOGE'S BIG AURORA FOX CHRISTMAS SHOW
- Aurora Fox Arts Center
2%Best Direction Of A Musical
Mona Wood-Patterson
- GUYS & DOLLS
- Merely Players
12%
Hannah Guilinger
- BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL
- The Butte Theater
9%
Steve Wilson
- BRIGHT STAR
- Candlelight Dinner Playhouse
7%
Lexie Lazear
- THE LEGAND OF ANNE BONNY
- The People's Theatre
6%
Kelly McAllister
- ABSURD HERO
- Vintage Theatre
6%
Bryan Bell
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Beehive productions
6%
Warren Sherrill
- ASSASSINS
- Miner's Alley
5%
Jessica Hindsley
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Little Theatre of the Rockies
5%
Peter Muller
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Stampede Troupe
5%
Emily Barber
- YOU’RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Arts hub
4%
Tanner Kelly
- SOMETHING ROTTEN!
- StageDoor
4%
Ben Raanan
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Phamaly
4%
Chris Coleman
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
4%
Jessica Swanson
- ANASTASIA
- The Arts Hub
4%
Kenny Moten
- REEFER MADNESS
- OpenStage Theatre & Company
3%
Carrie Colton
- ONCE
- Town Hall Arts Center
3%
Shayla Riggle
- JEDIDIAH BLACKSTONE
- Clayton Early Learning Center
3%
Matt Zambrano
- ON YOUR FEET
- Town Hall Arts Center
2%
Steven J. Burge
- TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
2%
Emily Van Fleet
- XANADU
- Creede Repertory Theatre
2%
Kate Gleason
- RING OF FIRE
- Miner's Alley
2%
Shannan Steele
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
2%
Kate Gleason
- THE FANTASTICKS
- Creede Repertory Theatre
1%
Patrick Elkins-Zeglarski
- THE SOUND OF MUSIC
- Musique & Masque
1%Best Direction Of A Play
Shelly Gaza
- STEEL MAGNOLIAS
- The candlelight
18%
Zachary Chiero
- THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDWARD TULANE
- Merely Players
13%
Clove Love
- ROMEO & JULIET
- The UpStart Crow Theatre Company
11%
Stacey Campbell
- LEADING LADIES
- The Stampede Troupe
8%
Tom Bruett
- TORCH SONG
- Vintage Theatre
8%
Heather Ostberg Johnson
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
6%
Steven J. Burge
- EBENEZER SCROOGE'S BIG AURORA FOX CHRISTMAS SHOW
- Aurora Fox Arts Center
4%
Lexie Lazear
- KID DETECTIVE
- Shifted Lens
4%
Warren Sherrill
- NATIONAL BOHEMIANS
- Miners Alley Performing Arts Center
3%
Jessica Jackson
- THE 39 STEPS
- OpenStage Theatre & Company
3%
Sydney Parks Smith
- THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
3%
The Ensemble
- EYES UP, MOUTH AGAPE
- Buntport Theater
3%
John Ashton
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Town Hall Arts Center
3%
Joye Cook-Levy
- NIGHT, MOTHER
- Town Hall Arts Center
3%
Tim Muldrew
- THE SHARK IS BROKEN
- Springs Ensemble Theatre
2%
Gary John Miller
- THE DADS: ANGELS GET THEIR WINGS
- Peak Improv Theater/ Chaos Bloom Theater
2%
Madelyn Riling
- THE REVLON GIRL
- Springs Ensemble Theatre
2%
Steve Keim
- MR. BURNS: A POST-ELECTRIC PLAY
- Bas Bleu Theatre Company
2%
Kate Hertz
- THE THANKSGIVING PLAY
- Springs Ensemble Theatre
1%Best Ensemble STEEL MAGNOLIAS
- The Candlelight
8%THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDWARD TULANE
- Merely Players
7%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Little Theatre of the Rockies
6%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Stampede Troupe
6%GUYS & DOLLS
- Vintage Theatre
5%FIRST DATE
- Vintage Theatre
4%ANASTASIA
- The Arts Hub
4%LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
4%ABSURD HERO
- Vintage Theatre
4%BRIGHT STAR
- Candlelight Dinner Playhouse
4%PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
4%JEDIDIAH BLACKSTONE
- Clayton Early Learning Center
3%ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Beehive productions
3%THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens theatre Company
3%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Fort Collins Children's Theatre
3%ASSASSINS
- Miner’s Alley Performing Arts Center
3%TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
2%THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Platte Valley Theatre Arts
2%HEAD OVER HEELS
- Shifted Lens
2%ROMEO & JULIET
- The Upstart Crow
2%BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
2%REEFER MADNESS
- OpenStage Theatre & Company
2%MR. BURNS: A POST-ELECTRIC PLAY
- Bas Bleu Theatre Company
1%THE SHARK IS BROKEN
- Springs Ensemble Theatre
1%THE SOUND OF MUSIC
- Musique & Masque
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Charles Ford
- JACOB MARLEY'S CHRISTMAS CAROL
- Merely Players
13%
Charles R MacLeod
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
9%
Emily Heida
- BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL
- The Butte Theater
9%
Vance McKenzie
- ASSASSINS
- Miner's Alley
8%
Tom McVeety
- ANASTASIA
- The Arts Hub
7%
Cheri Bauman
- ROMEO & JULIET
- The UpStart Crow Theatre Company
6%
Vance McKenzie
- ON YOUR FEET
- Town Hall Arts Center
6%
Laurel Ladzinski
- REEFER MADNESS
- OpenStage Theatre & Company
5%
Brett Maughn
- EBENEZER SCROOGE'S BIG AURORA FOX CHRISTMAS SHOW
- Aurora Fox Arts Center
5%
Peter Muller
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Stampede Troupe
5%
Vance McKenzie
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
3%
Emy McGuire
- ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
3%
Mandy Heath
- THE FANTASTICKS
- Creede Repertory Theatre
3%
Max O'Neill
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
3%
Mackenzie Lowe
- THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
2%
Mandy Kay Heath
- TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
2%
Cheri Bauman
- KID DETECTIVE
- Shifted Lens
2%
Matthew Schlief
- THE 39 STEPS
- OpenStage Theatre & Company
2%
Kevin Frazier
- XANADU
- Creede Repertory Theatre
2%
David Grinnell
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
2%
Tommy Nolan
- THE SOUND OF MUSIC
- Musique & Masque
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Victor Walters
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Little Theatre of the Rockies
13%
Angela Steiner
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
13%
Tanner Kelly
- HEAD OVER HEELS
- Shifted Lens
9%
David Nehls
- ASSASSINS
- Miner’s Alley Performing Arts Center
8%
Tanner Kelly
- ABSURD HERO
- Vintage Theatre
7%
Victor Walters
- [TITLE OF SHOW]
- Little Theatre of the Rockies
7%
Pluto Boll
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
6%
AbdulKarim Islam
- ONCE
- Town Hall Arts Center
5%
Erin Pettitt
- THE SOUND OF MUSIC
- Musique & Masque
5%
Emy McGuire
- ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
5%
Musa Bailey
- JEDIDIAH BLACKSTONE
- Emancipation Theater Company
5%
Trent Hines
- ON YOUR FEET
- Town Hall Arts Center
5%
Caleb Wenger
- TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
4%
Trent Hines
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
4%
Susan Draus
- RING OF FIRE
- Miner's Alley
3%Best Musical BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL
- The Butte Theater
10%GUYS & DOLLS
- Merely Players
9%LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
7%THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
6%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Stampede Troupe
6%ANASTASIA
- Candlelight Dinner Playhouse
6%RIDE THE CYCLONE
- Vintage Theatre
6%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Little Theatre of the Rockies
5%BRIGHT STAR
- Candlelight Dinner Playhouse
5%FIRST DATE
- Vintage Theatre
5%ANASTASIA
- The Arts Hub
4%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Fort Collins Children's Theatre
3%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Phamaly theatre company
3%THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Platte Valley Theatre Arts
3%ASSASSINS
- Miner’s Alley Performing Arts Center
3%ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Beehive productions
3%REEFER MADNESS
- OpenStage Theatre & Company
3%TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
2%JEDIDIAH BLACKSTONE
- Clayton Early Learning Center
2%THE SOUND OF MUSIC
- Musique & Masque
2%ONCE
- Town Hall Arts Center
2%ON YOUR FEET
- Town Hall Arts Center
1%XANADU
- Creede Repertory Theatre
1%CHESS
- BrightHeart Stages
1%BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
1%Best New Play Or Musical ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
27%ABSURD HERO
- Vintage Theatre
18%THE LEGEND OF MEDUSA
- Two Cent Lion
13%NATIONAL BOHEMIANS
- Miners Alley Performing Arts Center
12%KID DETECTIVE
- Shifted Lens
9%REUNION ‘89
- Parker Arts
8%JEDIDIAH BLACKSTONE
- Clayton Early Learning Center
7%EYES UP, MOUTH AGAPE
- Buntport Theater
6%Best Performer In A Musical
Mandy Irons
- GUYS & DOLLS
- Merely Players
6%
Dallas Slankard
- FIRST DATE
- Vintage Theatre
6%
Nikkita Parsons
- BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL
- The Butte Theater
6%
Katie Stone
- ANASTASIA
- Candlelight Dinner Playhouse
4%
Gunnar Bettis
- ABSURD HERO
- Vintage Theatre
4%
Jennesea Pearce
- BRIGHT STAR
- Candlelight Dinner Playhouse
3%
Mackenzie Quinn Ross
- BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL
- The Butte Theater
3%
Ash Bradberry
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Little Theatre of the Rockies
3%
Brian Wilcox
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Stampede Troupe
3%
Eli-Leon Harvey
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
3%
Sabrina Patten
- RIDE THE CYCLONE
- Vintage Theatre
3%
Maura Rose Pawelko
- BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL
- The Butte Theater
3%
Jack Olson
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Little Theatre of the Rockies
2%
Isaac Dechtman
- RIDE THE CYCLONE
- Vintage Theatre
2%
Patrick J. Clarke
- FIRST DATE
- Vintage Theatre
2%
Erica Brown
- JEDIDIAH BLACKSTONE
- Clayton Early Learning Center
2%
Phillip Baugh
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Stampede Troupe
2%
Jerod Mose
- ANASTASIA
- Candlelight Dinner Playhouse
2%
Andrea Camacho
- ON YOUR FEET
- Town Hall Arts Center
2%
Grey Randle
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Little Theatre of the Rockies
2%
Jess Sotwick
- GUYS & DOLLS
- Vintage Theatre
2%
Sydney Johnson
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Fort Collins Children's Theatre
2%
Emy McGuire
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
2%
Jeremy Rill
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Platte Valley Theatre Arts
2%
Brandon Lopez
- ON YOUR FEET
- Littleton town hall
2%Best Performer In A Play
Jalyn Webb
- STEEL MAGNOLIAS
- The Candlelight
10%
Adam Fontana
- SWING STATE
- Merely Players
9%
Star Ilalaole
- TORCH SONG
- Vintage Theatre
8%
Cate Rounds
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Little Theatre of the Rockies
6%
Chrys Duran
- SHE KILLS MONSTERS
- Vintage Theatre
5%
Josh Meesey
- LEADING LADIES
- The Stampede Troupe
5%
Ethan Hoover
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Little Theatre of the Rockies
5%
Megan Van De Hey
- NIGHT, MOTHER
- Town Hall Arts Center
3%
Emy McGuire
- ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
3%
Steve Emily
- THE SHARK IS BROKEN
- Springs Ensemble Theatre
3%
Katherine Brownlee
- BAREFOOT IN THE PARK
- ImaginASL and The Arts Hub
3%
Sarah Sheppard shaver
- THE REVLON GIRL
- Springs Ensemble Theatre
3%
Billie McBride
- NIGHT, MOTHER
- Town Hall Arts Center
3%
Aidan Blank
- KID DETECTIVE
- Shifted Lens
3%
Aidan Blank
- ROMEO & JULIET
- Upstart Crow
2%
Bruce Gammonley
- MR. BURNS: A POST ELECTRIC PLAY
- Bas Bleu Theatre Company
2%
Sarah J Baker
- MR. BURNS: A POST ELECTRIC PLAY
- Bas Bleu Theatre Company
2%
Bradley Calahan
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
2%
Noah Kenworthy
- LEADING LADIES
- The Stampede Troupe
2%
Jacob Offen
- THE 39 STEPS
- OpenStage Theatre & Company
2%
Christopher Gausselin
- THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
2%
Pluto Boll
- ROMEO & JULIET
- Upstart Crow
2%
Emy McGuire
- ROMEO & JULIET
- Upstart Crow
2%
Christina Marie Olsen
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
1%
Matt Radcliffe
- THE SHARK IS BROKEN
- Springs Ensemble Theatre
1%Best Play STEEL MAGNOLIAS
- The Candlelight
19%TORCH SONG
- Vintage Theatre
9%SWING STATE
- Merely Players
8%LEADING LADIES
- The Stampede Troupe
7%A QUEER REGENCY ROMEO & JULIET
- The UpStart Crow
7%DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Little Theatre of the Rockies
7%THE MOUSETRAP
- Arvada Center
5%BAREFOOT IN THE PARK
- ImaginASL and The Arts Hub
4%VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Town Hall Arts Center
4%KID DETECTIVE
- Shifted Lens
3%THE PERFECT ARRANGEMENT
- Firehouse
3%THE TRAGEDY OF MEDUSA
- Two Cent Lion
3%PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
3%THE 39 STEPS
- OpenStage Theatre & Company
2%THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
2%EBENEZER SCROOGE'S BIG AURORA FOX CHRISTMAS SHOW
- Aurora Fox Arts Center
2%THE SHARK IS BROKEN
- Springs Ensemble Theatre
2%NIGHT, MOTHER
- Town Hall Arts Center
2%MR. BURNS: A POST-ELECTRIC PLAY
- Bas Bleu Theatre Company
2%PERFECT ARRANGEMENT
- Firehouse theatre company
2%DOUBT A PARABLE
- Springs Ensemble Theatre
2%THE REVLON GIRL
- Springs Ensemble Theatre
1%THE THANKSGIVING PLAY
- Springs Ensemble Theatre
1%EYES UP, MOUTH AGAPE
- Buntport Theater
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brian Watson
- BEEHIVE: THE 60'S MUSICAL
- The Butte Theater
10%
Charles Ford
- SWING STATE
- Merely Players
10%
Alan C Muraoka
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
8%
Lexi Renfro
- RIDE THE CYCLONE
- Vintage Theatre
6%
Allison Jamison
- A QUEER REGENCY ROMEO & JULIET
- The UpStart Crow
6%
Tina Anderson
- ASSASSINS
- Miner's Alley
6%
Brian Malgrave
- ROCK OF AGES
- Parker Arts
6%
Tommy Nolan
- THE SOUND OF MUSIC
- Musique & Masque
4%
Emy McGuire
- ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
4%
Peter F Muller
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Stampede Troupe
4%
Cole Mahlmeister
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
4%
Scot Gagnon
- LEADING LADIES
- The Stampede Troupe
3%
Joseph Graves, Jr.
- JEDIDIAH BLACKSTONE
- Clayton Early Learning Center
3%
Kevin Chung
- TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
3%
Tina Anderson
- THE FANTASTICKS
- Creede Repertory Theatre
3%
Kevin Nelson
- ONCE
- Town Hall Arts Center
3%
Caleb Gilbert
- REEFER MADNESS
- OpenStage Theatre & Company
3%
Caleb Gilbert and Ivan Andrade
- THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
2%
David Cook
- THE SHARK IS BROKEN
- Springs Ensemble Theatre
2%
Brandon Philip Case
- EBENEZER SCROOGE'S BIG AURORA FOX CHRISTMAS SHOW
- Aurora Fox Arts Center
2%
Dan Robbins
- ON CLOVER ROAD
- Springs Ensemble Theatre
2%
Mya Coca
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
2%
Kevin Nelson
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
1%
Kevin Nelson
- XANADU
- Creede Repertory Theatre
1%
Matthew Schlief
- THE 39 STEPS
- OpenStage Theatre & Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Elisabeth Weidner
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
12%
Mona Wood-Patterson
- JACOB MARLEY'S CHRISTMAS CAROL
- Merely Players
11%
Aspen McCart
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
9%
John Hauser
- NATIONAL BOHEMIANS
- Miners Alley Performing Arts Center
6%
Casey Burnham
- EBENEZER SCROOGE'S BIG AURORA FOX CHRISTMAS SHOW
- Aurora Fox Arts Center
6%
Patrick Middlebrook
- REEFER MADNESS
- OpenStage Theatre & Company
6%
Curt Behm
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
5%
Pluto Boll
- A QUEER REGENCY ROMEO & JULIET
- The UpStart Crow
5%
Curt Behm
- TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
5%
Victoria Villalobos
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
5%
Tommy Nolan
- THE SOUND OF MUSIC
- Musique & Masque
5%
Kyle Jensen
- XANADU
- Creede Repertory Theatre
4%
Victoria Villalobos
- THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
4%
Pluto Boll
- KID DETECTIVE
- Shifted Lens
3%
Victoria Villalobos
- THE 39 STEPS
- OpenStage Theatre & Company
3%
Kitty Robbins
- THE SHARK IS BROKEN
- Springs Ensemble Theatre
3%
Musa Bailey
- JEDIDIAH BLACKSTONE
- Emancipation Theater
3%
Musa Bailey
- JEDIDIAH BLACKSTONE
- Clayton Early Learning Center
2%
Kitty Robbins
- ON CLOVER ROAD
- Springs Ensemble Theatre
2%
The Ensemble
- EYES UP, MOUTH AGAPE
- Buntport Theater
1%Best Supporting Performer In A Musical
Tyler Cox
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Little Theatre of the Rockies
9%
Stephen Bowers
- GUYS & DOLLS
- Merely Players
8%
Elizabeth Baugh
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Stampede Troupe
7%
Tracy Warren
- ANASTASIA
- Candlelight Dinner Playhouse
5%
Will Branner
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- DCPA Wolf Theatre
5%
Aidan Blank
- THE LEGEND OF ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
4%
Nick Martinez
- FIRST DATE
- Vintage Theatre
4%
Cooper Kaminsky
- GUYS & DOLLS
- Vintage Theatre
4%
Damon Guerrasio
- ASSASSINS
- Miner's Alley
4%
Emily Elliot
- FIRST DATE
- Vintage Theatre
4%
Antigone Biddle
- ABSURD HERO
- Vintage Theatre
3%
Jason Rexx
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Vintage Theatre
3%
Michelle Jeffres
- ANASTASIA
- The Arts Hub
3%
Joel Adam Chavez
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Beehive productions
3%
Alexandra Alonso
- ON YOUR FEET
- Littleton town Hall
2%
Josh Jackson
- HEAD OVER HEELS
- Shifted lens
2%
Merrian Johnson
- JEDIDIAH BLACKSTONE
- EMANCIPATION THEATER
2%
Alan Ball
- XANADU
- Creede Repertory Theatre
2%
Ella Molinary
- THE SOUND OF MUSIC
- Musique & Masque
2%
Alex Forbes
- REEFER MADNESS
- OpenStage Theatre & Company
2%
Brandon Guzman
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
2%
Pierre Andre McNair
- TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
2%
Breanne N. Johnson
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Fort Collins Children's Theatre
2%
Daevon Robinson
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- Town Hall Arts Center
2%
Elton J. Tanega
- TREY PARKER'S CANNIBAL! THE MUSICAL
- Town Hall Arts Center
2%Best Supporting Performer In A Play
Cate rounds
- STEEL MAGNOLIAS
- The Candlelight
14%
Abby Apple boes
- STEEL MAGNOLIAS
- The Candlelight
12%
Erika Vetter
- SWING STATE
- Merely Players
10%
Valerie Kliewer
- LEADING LADIES
- The Stampede Troupe
9%
Sonsharae Tull
- EBENEZER SCROOGE'S BIG AURORA FOX CHRISTMAS SHOW
- Aurora Fox Arts Center
6%
Aidan Blank
- ROMEO & JULIET
- Upstart Crow
6%
Neil Isales Jr
- THE LEGEND OF MEDUSA
- Two Cent Lion
5%
Erin banthoff
- KID DETECTIVE
- Shifted lens
4%
Cam Leonard
- ROMEO & JULIET
- The Upstart Crow
3%
Desiree myers
- DOUBT A PARABLE
- Springs Ensemble Theatre
3%
Brandon Price
- ROMEO & JULIET
- The Upstart Crow
3%
GerRee Hinshaw
- DOWNSTATE
- Curious Theater Company
3%
David Austin-Groen
- THE 39 STEPS
- OpenStage Theatre & Company
3%
Heather Ostberg Johnson
- THE 39 STEPS
- OpenStage Theatre & Company
2%
Molly McGuire
- THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
2%
Janae Burris
- EBENEZER SCROOGE'S BIG AURORA FOX CHRISTMAS SHOW
- Aurora Fox Arts Center
2%
Monica Toole
- ROMEO & JULIET
- Upstart Crow
2%
Dia Kline
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
2%
Marlo Coffin
- PRIDE AND PREJUDICE
- OpenStage Theatre & Company
2%
Sheridan Singer
- ON CLOVER ROAD
- Springs Ensemble Theatre
2%
Emily Harrison
- EYES UP, MOUTH AGAPE
- Buntport Theater
1%
Louise Thornton
- THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
1%
Marlene Hall
- ROMEO & JULIET
- Upstart Crow
1%
Min Kyung (Cecillia) Kim
- EBENEZER SCROOGE'S BIG AURORA FOX CHRISTMAS SHOW
- Aurora Fox Arts Center
1%
David Siever
- THE MINUTES
- OpenStage Theatre & Company
1%Best Theatre For Young Audiences Production YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- The Arts Hub
27%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Fort Collins Childrens Theatre
23%THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDWARD TULANE
- Merely Players
18%ELEPHANT & PIGGIE 'WE ARE IN A PLAY'
- DCPA Wolf Theatre
15%ANNE BONNY
- Shifted Lens & Two Cent Lion
11%GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS
- Stagebugz
6%Favorite Local Theatre
Vintage Theatre
13%
The Candlelight
12%
The Butte Theater
9%
Merely Players
9%
The Stampede Troupe
7%
Little Theatre of the Rockies
5%
Denver Center for the Performing Arts
5%
The Arts Hub
5%
Town Hall Arts Center
4%
Arvada Center
4%
OpenStage Theatre & Company
4%
Two Cent Lion
3%
Phamaly Theatre Company
2%
Springs Ensemble Theatre
2%
Aurora Fox Arts Center
2%
Emancipation Theater Company
2%
Shifted Lens Theatre Company
2%
Firehouse
2%
Miners Alley Performing Arts Center
1%
Musique & Masque
1%
Theaterworks
1%
The People's Building
1%
Creede Repertory Theatre
1%
Chaos Bloom Theater
1%
Buntport Theater
1%