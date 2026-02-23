SKOLEKOMEDIEN Comes to Aarhus Teater

🎭 NEW! Denmark Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Denmark & beyond. ✨ Sign Up

Kåret som årets bedste forestilling 2024 – Christian Lollikes alarmerende og forrykt morsomme komedie om den danske folkeskoles sammenbrud er nu tilbage.

Publikum og anmeldere var helt oppe at ringe med skoleklokken over dette samfundssatiriske frikvarter, og Skolekomedien blev Reumert-kåret som Årets Forestilling og som Byens Bedste Teateroplevelse i 2024. Derfor byder vi dig atter velkommen i Store Scenes klasselokale til en kompromisløs og original skildring af livet i vores fælles dannelsesarena, folkeskolen.

Skolekomedien er skabt af dramatiker og instruktør Christian Lollike. Samtidig med forestillingen modtog prisen for Årets forestilling, fik han Reumertjuryens Hæderspris for ”sine brutale, barske og rasende begavede bud på samtidsteater, aktionskunst, musikdramatik og ikke mindst klassikerfornyelse”. En række af Christian Lollikes værker er skabt til netop Aarhus Teater – bl.a. den tredobbelte Reumertvinder Erasmus Montanus, En fortælling om blindhed, Hospitalet og senest Jeppe på bjerget.

Skolekomedien er baseret på autentiske breve og fortællinger fra lærere og elever over hele landet. Historier om hverdagens kampplads og et tragikomisk billede af alle de krav, skolen dagligt skal forholde sig til: læring, undervisningsplaner, fællesskab, mobning, stress, uddannelsesparathed, inklusion, diagnoser, trivsel, tests og Aula. Effektivitet, mere og hurtigere, tjep, tjep.

Et enestående hold af Aarhus Teaters skuespillere er i hopla på scenen, og Skolekomedien er sat i scene af Christian Lollike selv. Internationalt anerkendte Franciska Zahle har skabt scenografien, som hun også gjorde det til Omstigning til Paradis, EVITA og The Sound of Music på Aarhus Teater. Glæd dig til at se eller gense denne svirpende satiriske komedie, hvor der må både grines og grædes.

