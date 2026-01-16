MOD ALLE ODDS Comes to the Aarhus Teater

🎭 NEW! Denmark Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Denmark & beyond. ✨ Sign Up

Reumertvindende og gribende dokumentarisk teater, hvor udvalgte århusianske børn går på scenen for at vise os den statistiske virkelighed bag deres liv.

”Når vi rammer 20-årsalderen, drikker 25 % af os alkohol på ugentlig basis, og 22 % af os har røget hash.” ... ”Jeg bliver kun 42 år. Jeg omkommer i et færdselsuheld.”

Sådan kan det lyde fra børn, når man fremskriver nogle af de tal og fakta, som ifølge statistikken vil være definerende for deres liv.

I Danmark har vi en forestilling om, at vi grundlæggende har lige muligheder uanset vores baggrund. Men statistikken viser noget andet. Næsten 40 procent af børn med forældre udenfor arbejdsmarkedet har ingen uddannelse som 26-årige. Og jo højere socialklasse man er opvokset i, desto højere karakterer opnår man i folkeskolen. Kan vi overhovedet påvirke vores børns fremtid, eller er deres skæbne allerede bestemt af, hvem de bliver født af, og hvor og hvordan de vokser op? Eller sat på spidsen: Har du selv valgt dit liv?

Det kan være både chokerende og uhyggeligt at sætte ansigter på de kolde statistiske facts om indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed, levealder, psykiske lidelser, fertilitet og misbrug. Men det er præcis, hvad produktionsselskabet Fix+Foxy gør i den anmelderroste og præmierede Mod alle odds. Århusianske børn i alderen 10-13 år er på scenen, ikke som karakterer, men som sig selv og som repræsentanter for den overklasse, den højere middelklasse, middelklassen, arbejderklassen og klassen udenfor arbejdsmarkedet, de statistisk set kommer fra.

Forestillingen vandt i 2019 en Reumert for Årets Performance, og manden bag konceptet, instruktør Tue Biering, modtog i 2022 Kronprinsparrets Kulturpris. Konceptet er det samme, men forestillingen er lokalt forankret og co-produceret af Fix+Foxy og Aarhus Teater – med opdateret statistisk materiale og spillet af børn fra vores område af landet. Du kan se frem til en provokerende og medrivende forestilling, som mod alle odds også er fuld af håb og fremtidige mønsterbrydere.

