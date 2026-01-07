SPEJLNEURONER Comes to the Aarhus Teater

🎭 NEW! Denmark Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Denmark & beyond. ✨ Sign Up

En original og forførende undersøgelse af forholdet mellem individ og fællesskab gennem ekspressiv dans, et kæmpe spejl og publikum som levende organisme.

Spejlneuroner er de særlige hjerneceller, som gør, at vi hurtigt kan afkode og genkende andres bevægelser, mimik, hensigter og følelser. De fungerer som et spejl, der gør os i stand til at efterligne andre og har betydning for vores empati, gensidige forståelse og sociale interaktion.

Den anmelderroste forestilling Spejlneuroner kommer direkte fra bl.a. Salzburg og Berlin og giver dig en enestående mulighed for som publikum at opleve og aktivt være med i et anderledes og inkluderende teatereksperiment. I en sanselig og underholdende forestilling med koreograferet dans, lyseffekter, 3D-animation og lyddesign får du chancen for at se dig selv som en del af noget større – både gennem de professionelle dansere og gennem dit medpublikums fysiske reaktioner.

Spejlneuroner er skabt af den verdensberømte og prisvindende, schweiziske sceneinstruktør Stefan Kaegi fra konceptgruppen Rimini Protokoll i et unikt samarbejde med det anerkendte dansekompagni Sasha Waltz & Guests, under ledelse af den prisbelønnede tyske koreograf og danser Sasha Waltz. Det er inddragende scenekunst på internationalt topniveau.

Få Broadway-nyheder på WhatsApp Få de seneste opdateringer, nyheder og eksklusiv dækning direkte i appen.