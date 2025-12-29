Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards; BIG FISH Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Dallas & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Dallas Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Alfredo Tamayo
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
8%
Amanda Jane Cooper
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
8%
Travis Murad Leland
- 90S COUNTRY: THE DECADE THAT CHANGED COUNTRY MUSIC
- The Reid Cabaret Theatre
6%
Major Attaway
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
5%
Blake Rice
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
5%
Cammi Collins
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
5%
Chloe Stoker
- SNOOPY!
- Beacon Performing Arts
5%
Taylor Silvestri
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
4%
Amanda Reyes
- DESTROYING DAVID
- Circle Theatre
4%
Emily Kilgore
- SHOWSTOPPERS
- Roundtable Theatre Troupe
4%
Cara Statham Serber
- PENELOPE
- Stage West
4%
Daniel Hernandez
- MIXTAPE
- Theatre Arlington
4%
Ashley Sanders
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
3%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
3%
Denise Lee
- TOGETHER FOR THEATRE 3
- Theatre 3
3%
Nick Moulton
- BRIDGE OVER TROUBLED WATER: THE REID CABARET THEATRE SINGS SIMON & GARFUNKEL
- The Reid Cabaret Theatre
3%
Analise Scarpaci
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
3%
Kristina Bain
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
3%
Emily J. Pace
- WE'VE ONLY JUST BEGUN: THE MUSIC OF THE CARPENTERS
- The Reid Cabaret Theatre
2%
Rheagan Wallace
- STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Stolen Shakespeare Guild
2%
Efren Peredas
- SONGS FOR A SECOND CHANCE
- Second Chance Players
2%
Hannah Chen
- NOT-SO-HOPEFUL CABERET
- The Hopeful Theatre Project
2%
Caroline Riviera
- SONGS FOR A SECOND CHANCS
- Second Chance Players
2%
Curtis Wiley
- A SOLITARY MAN: THE MUSIC OF NEIL DIAMOND
- The Reid Cabaret Theatre
2%
Meagan Harris
- LUX: A SOLO SHOW
- Manifesto Poetica
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Edward Funderburke
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
10%
Brooke Miller
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
8%
Ellie Sassano
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
7%
Ahmad Simmons
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
6%
Alli Betsill
- BROADWAY OUR WAY
- Uptown Players
5%
Jessica Desekewies
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
3%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Amy Reed
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
3%
Piper Daniel
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Becca Tischer
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
Sofi Warren
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Becca Johnson-Spinos
- A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
3%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Mikki Peterson
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Leslie Navarro-Bovaird
- NEWSIES: THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
2%
Kiandra J. Brooks
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Christina Kudlicki
- KHAN!!!
- MusicalWriters.com Productions
2%
Whitney Morris
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Chloe Parrish
- SOMETHING ROTTEN!
- Repertory Company Theatre
2%
JuNene K
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Whitney Morris
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
2%
William Sampson & Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Ania Lyons
- ALICE
- Plague Mask Players
2%
Hannah Arguelles
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Rodney McMillian
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
DeZhané Jackson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
7%
Nick Mann
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
6%
Alison Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
5%
Wendy Barrett
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%
Jessica Holt, Meghan MacLellan, and Alexander Thomas
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
Aaron Patrick DeClerk
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
4%
Cole McCarty
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
3%
Tammy Spencer
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Carver Olson
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Jessica Holt
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
3%
Mia Siegert & David Williamson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Dayna Dutton
- ROCK OF AGES
- Firehouse Theatre
2%
Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Nita Cadenhead & Lee Anne Gierisch
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Wiloni Darrington
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Alison Kingwell
- ELF THE MUSICAL
- CenterStage Theatre Works
2%
Allison Ayers Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Tammy Spencer
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%
Faith Hilsinger
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Katherine Wright
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
2%
Jasmine Woods
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre
2%
David Phillips
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
1%Best Dance Production NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
21%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
15%LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
15%CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
12%GUYS & DOLLS
- Lyric Stage/Turtle Creek Chorale
12%SNOOPY
- beacon performing arts
9%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
5%IMAGINE
- Uptown Players and Bruce Wood Dance Dallas
5%PEGASUS BALLET
- Moody Theater
4%FLIES
- Bombshell Dance Project
4%Best Direction Of A Musical
Jake Morgan
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
9%
Mike Mazur
- SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
8%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
5%
Jayden Russell
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
4%
Alejandro Saucedo
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Wendi Brozek
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Jessica Holt & Meghan Maclellan
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Ashley White
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
3%
Cameron Byerly
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Gerry McIntyre
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Eddy Herring and Laura Jennings
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%
Hayden Casey
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
2%
Ashley H. White
- THE LAST FIVE YEARS
- Circle Theatre
2%
Natalie Burkhart
- SHREK
- Upright Theatre Co.
2%
Jason Craig West
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Vickie Washington
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Jessica Holt
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Cameron Byerly
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Laura Jennings
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Tiffany Nichole Greene
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Bill Shea
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
2%Best Direction Of A Play
Austin Keefer
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
11%
Amber Bird
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
8%
Steven Lynch
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
7%
Cameron Byerly
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
4%
Becca Johnson-Spinos
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
4%
Megan Guerra
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
3%
Alex Organ
- YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
3%
Vickie Washington
- FAT HAM
- Stage West
3%
Ashley Oliver
- AIN'T NO MO'
- Soul Rep Theatre
3%
William Sampson & Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Claire Janda & William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Natalie Burkhart
- AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
2%
Miranda Stroble
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
2%
Garret Storms
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
2%
Kris Black Jasper
- HOME
- Jubilee Theatre
2%
Kathleen Vaught
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Chris Berthelot
- THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%
Jennifer Conlee
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%
Debra Carter
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Jiles King
- BOX
- Undermain Theatre
2%
Eddy Herring
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
2%
Monserrat Rodriguez
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%
Sasha Maya Ada
- PRIMARY TRUST
- Stage West and Dallas Theater Center
1%
James Cross
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
1%
Tonya Holloway
- PRETTY FIRE
- Soul Rep Theatre Company
1%Best Ensemble BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
7%MY HERO
- CATS Playhouse
5%RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%BEETLEJUICE
- The Wichita Theatre
4%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
4%CATS
- Casa Mañana Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
3%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
3%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%SHREK
- Upright Theatre Co.
2%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%A CHRISTMAS CAROL THE MUSICAL
- Repertory Company Theatre
1%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
1%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
1%ROCK OF AGES
- The Firehouse Theatre
1%AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
1%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Da'Marion Gipson
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
10%
Grace Harmon
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
8%
Aaron Johansen
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
6%
Brooke Potts
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
5%
Aaron Johansen
- THE HEARTSELLERS
- Amphibian Stage
4%
Branson White & Hank Baldree
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
4%
Samuel Rushen
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Ben Loub
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Aaron Johansen
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
3%
Velyncia Caldwell
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%
Jacob Kaplan
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
3%
Mia Lindemann
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Jason English
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
2%
Amanda West
- CARRIE
- Theatre 3
2%
Samuel Rushen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Reid Hayes
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Adam Chamberlain
- RIFT OR WHITE LIES
- Amphibian Stage
2%
Seth Merrifield
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Bryan Stevenson
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
Nicole Iannaccone
- AIN'T NO MO'
- Soul Rep Theatre
2%
Ken Davis
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Hank Baldree
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
1%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
1%
Samuel Rushen
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Billy Veer
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%
Alison Hale
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
5%
Rachel Moes
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
5%
Rob Rogers
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
5%
Adam C. Wright
- XANADU
- Uptown Players
4%
Vonda K. Bowling
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
4%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
4%
Matthew Stern
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Kelly Schaaf
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Ashley Grether
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Billy Veer
- NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
3%
Noel Clark
- SHREK
- Upright Theatre Co.
3%
Christina Major Davis
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
3%
BEN MCELROY
- NEXT TO NORMAL
- SECOND CHANCE PLAYERS
3%
Jared Duncan
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Devon Harper
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
2%
Cody Dry
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Cherish Love Robinson
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Christina Major Davis
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Cherish Love Robinson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Ilana Atkins
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
James McQuillen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Kelly Poche Rodriguez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Ben Barker
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
2%
Cherish L. Robinson
- IN THE HEIGHTS
- Circle Theatre
2%Best Musical BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
8%SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
8%MY HERO
- CATS Playhouse
6%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
4%RENT
- Grand Prairie Arts Council
4%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%SNOOPY
- beacon performing arts
3%ANNIE
- The Wichita Theatre
3%CATS
- Casa Mañana Theatre
3%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%SHREK
- Upright Theatre Co.
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%CATCH ME IF YOU CAN
- Runway theatre
2%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
1%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
1%THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
1%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
1%CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
1%Best New Play Or Musical MY HERO
- CATS Playhouse
11%AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
7%A DIFFERENT LOVE STORY
- Fort Worth Fringe Festival
7%THE MOVEMENT
- Jubilee Theatre
6%KHAN!!! The Musical!
- MusicalWriters.com Productions
6%A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
6%YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
5%ALICE
- Plague mask players
5%LEND ME A CHAINSAW
- Lakeside Community Theatre
5%WE ARE CONTINUOUS
- Uptown Players
4%H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
4%CLEAVAGE
- Lakeside Community Theatre
4%A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
4%PENELOPE
- Stage West
3%THE HAT BOX
- Rover Dramawerks
3%BUZZED!
- Theatre Three
3%THE KILLER INSTINCTS OF GREG THE GRIM
- Fort Worth Fringe Festival
3%THE AMAZING, FABULOUS, AND SPECTACULAR UNTRUTHS OF JUAN GARCIA
- Amphibian Stage
3%THE PENUMBRA
- Bath House Cultural Center
2%AS SMALL AS STARS
- Sundown Collaborative Theatre
2%LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
2%GETTING THROUGH APRIL
- MusicalWriters.com Productions
1%HEALED
- Second Thought Theatre
1%RIFT OR WHITE LIES
- Amphibian Stage
1%Best Performer In A Musical
Deborah Shute
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
9%
Jojo Garcia
- MY HERO
- CATS Playhouse
6%
Jack Horton
- INTO THE WOODS
- STAND
6%
Cayden Burns
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
4%
Alli Perez
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
3%
Cassie Magrath
- ANNIE
- The Wichita Theatre
3%
Cooper Powell
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
3%
Mason Cox
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
3%
Dakota Britvich
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
2%
Akron Watson
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Joshua Bruno
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
2%
Cammi Collins
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Jackie Burns
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Zachary J Willis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Micaela Workman
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
2%
Alejandro Hernandez
- MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
2%
Hannah Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
1%
Blake Rice
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
1%
Christian Black
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
1%
Amy Parsons
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
1%
Gideon Ethridge
- CATCH ME IF YOU CAN
- Garland Summer Musicals
1%
Caleb Ross
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
1%
Tiffany Solano
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Whitney Golin
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Garland Civic Theater
1%
Justin Mayer
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
1%Best Performer In A Play
Kevin Forman
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
9%
Zoe Hayhurst
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
4%
Piper Daniel
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
4%
Bill Combs
- ON GOLDEN POND
- Stand Stage
4%
Jordana Hollis
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
3%
Alex Bigus
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
3%
Ryan Tullis
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
3%
Alex Eding
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Whitney Coulter
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
2%
Blake Rice
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Tyler Ray Lewis
- FAT HAM
- Stage West
2%
Connor McMurray
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Bob Hess
- A CHRISTMAS CAROL
- Dallas Theater Center
2%
Micah Collier
- ARTEMISIA
- Roundtable Theater
2%
Angel Somarriba
- AMITYVILLE ‘74
- Upright Theatre Co.
2%
Alice Wilkinson
- MACBETH
- Texas Shakespeare Festival
2%
John Marshall
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
2%
Tim Bass
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Andrew Nicolas
- A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
1%
Tiana Alexander
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
1%
Emir Price
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
1%
Esteban Vilchez
- SHANE
- Dallas Theater Center
1%
Laura Bryan
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
1%
Quintin Jones
- WE ARE CONTINUOUS
- Uptown Players
1%Best Play 12 ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
11%A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
6%ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
6%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
6%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
6%STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
4%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall Cultural Center
3%ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
2%AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
2%JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%FAT HAM
- Stage West
2%LIFE OF PI- NATIONAL TOUR
- Winspear Opera House
2%ON GOLDEN POND
- Stand Stage
2%PRIMARY TRUST
- Stage West/Dallas Theater Center
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
2%THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%SPIDERS WEB
- Pocket Sandwich Theatre
2%SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%AMITYVILLE ‘74
- Upright Theatre Co.
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
2%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Candice Addison and Paul Evans
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
10%
Chris Davis
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
8%
Bob Lavallee
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
7%
Brian Pacelli
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
5%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
3%
William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co
3%
Hayden Casey
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Hayden Casey
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Sydney Aviles
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Seth Byrum
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Conor Clark
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%
Cameron Byerly & Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Dahlia
- DRACULA: COMEDY OF TERROR
- Dallas Theater Center
2%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Leah Mezar
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Hayden Casey & Sage Frost
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Leah Mazur
- THE LAST 5 YEARS
- Circle Theatre
2%
Mike Sabourin
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Kennedy Smith
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Mike Sabourin
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
1%
Leah Mazur
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
1%
Matt Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
1%
Edgar Hernandez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
1%
Debra Carter
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allan Branson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
9%
Allan Branson
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
8%
Andrew Oglesby
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
6%
Caleb Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
Allan Branson
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
4%
Allan Branson
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
4%
Ben Smith
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
4%
Thomas Bartke
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
4%
Natalie Burkhart
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Thomas Bartke
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Crescent Haynes
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
3%
C J Partin
- LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
3%
Brian Christensen
- EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
2%
Bill Sizemore
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Sailor Wiggins
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Jason Johnson-Spinos
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Bill Sizemore
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%
Spiders Web
- DAVID LAMBERT
- Pocket Sandwich Theatre
2%
Rowan Steed
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
David Lanza
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Ryan Simon
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
C J Partin
- A CHRISTMAS CAROL THE MUSICAL
- Repertory Company Theatre
2%
Ryan Simon
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Branson White
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%Best Supporting Performer In A Musical
Elyse Kuss
- MY HERO
- CATS Playhouse
6%
Jaella Hardy
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
5%
Bella Correa
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
4%
Lincoln Lundquist
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
4%
Christopher Hill
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
4%
Nicholas Long
- ANNIE
- The Wichita Theatre
4%
Riley Samuel
- FOOTLOOSE
- The Repertory Theatre at North Texas Performing Arts
4%
JoJo Garcia
- SOMETHING ROTTEN!
- Moonlight Musicals, Lubbock, Texas
3%
Alfredo Tamayo
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
3%
Joshua Flores
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
3%
Whitney Bohannon
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Alli Betsill
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
Payton Zemaitis
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Amy Parsons
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Mila Nelson
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
2%
Dylan Aaron
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Michael Di Leo
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Ayanna Edwards
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%
Dakota Britvich
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
1%
Javon Tcheco
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
1%
Hailey Hatfield
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
1%
Crystal Williams
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
1%
Christina Austin Lopez
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Laila Jalil
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
1%
Blake Hackler
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%Best Supporting Performer In A Play
Ed Kless
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
10%
Reyan Luera
- DADDY'S DYIN' WHO'S GOT THE WILL
- CATS Playhouse
7%
Annie Such
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
4%
Alyssa Carrasco
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
4%
Whitney Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
3%
Zachary Willis
- FAT HAM
- Stage West
3%
Hannah Burns
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
2%
Deacon Chaney
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
2%
Noelle Saul
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Cherish Love
- FAT HAM
- Stage West
2%
Caleb Mosley
- FAT HAM
- Stage West
2%
Christian Black
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Dylan Weand
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Kelly Clarkson
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Charlotte Kostopoulos
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Danny Street
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Sinclair Freeman
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
2%
Anthony Magee
- GLENGARRY GLEN ROSS
- The Classics Theatre Project
2%
Kyle Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Megan Noble
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Blair Mitchell
- ANGEL STREET AKA GASLIGHT
- Richardson Theatre Centre
2%
Benjamin McElroy
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Phillip Slay
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Laurel Collins
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
1%
Lily Gast
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
11%PINKALICIOUS
- North Texas Performing Arts
11%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
10%YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
9%MY HERO
- CATS Playhouse
9%JUNIE B JONES
- Casa Mañana Theatre
9%ANNIE
- Wichita Theatre
7%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Casa Mañana Theatre
7%NARNIA
- Lubbock Moonlight Musicals
5%SNOOPY
- Beacon Performing Arts
4%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Casa Mañana Theatre
3%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
3%THE WIZARD OF OZ
- YAPT, OUR PRODUCTIONS
3%DRAGONS LOVE TACOS
- CenterStage Theatre Works
3%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
2%THE PRINCESS AND THE PLAYERS
- Texas Shakespeare Festival
1%Favorite Local Theatre
North Texas Performing Arts
10%
Texas Music Theatre Company
7%
Casa Mañana Theatre
7%
CATS Playhouse
6%
Upright Theatre Co.
5%
The Hopeful Theatre Project
5%
The Firehouse Theatre
4%
The Wichita Theatre
4%
Allen Contemporary Theatre
3%
Lubbock Moonlight Musicals
3%
Scratch Theatre Co.
3%
Beacon Performing Arts
2%
Lewisville Playhouse
2%
Jubilee Theatre
2%
Stand Performing Arts Ministry
2%
Pocket Sandwich Theatre
2%
Circle Theatre
2%
Outcry Theatre
2%
Theatre Arlington
2%
Garland Civic Theater
2%
Repertory Company Theatre
2%
Soul Rep Theatre
2%
Second Thought Theatre
1%
Shakespeare Dallas
1%
Stage West Theatre
1%