Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards; BIG FISH Leads Best Musical!

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Dallas Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Alfredo Tamayo - NOT-SO-HOPEFUL CABARET - The Hopeful Theatre Project 8%

TRUE NORTH

8%

Amanda Jane Cooper -- Broadway Dallas

90S COUNTRY: THE DECADE THAT CHANGED COUNTRY MUSIC

6%

Travis Murad Leland -- The Reid Cabaret Theatre

TRUE NORTH

5%

Major Attaway -- Broadway Dallas

SPOTLIGHT ON MUSICALS

5%

Blake Rice -- Allen Contemporary Theatre

NOT-SO-HOPEFUL CABARET

5%

Cammi Collins -- The Hopeful Theatre Project

SNOOPY!

5%

Chloe Stoker -- Beacon Performing Arts

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

4%

Taylor Silvestri -- Scratch Theater Co.

DESTROYING DAVID

4%

Amanda Reyes -- Circle Theatre

SHOWSTOPPERS

4%

Emily Kilgore -- Roundtable Theatre Troupe

PENELOPE

4%

Cara Statham Serber -- Stage West

MIXTAPE

4%

Daniel Hernandez -- Theatre Arlington

SPOTLIGHT ON MUSICALS

3%

Ashley Sanders -- Allen Contemporary Theatre

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

3%

Brock Gray -- Scratch Theater Co.

TOGETHER FOR THEATRE 3

3%

Denise Lee -- Theatre 3

BRIDGE OVER TROUBLED WATER: THE REID CABARET THEATRE SINGS SIMON & GARFUNKEL

3%

Nick Moulton -- The Reid Cabaret Theatre

TRUE NORTH

3%

Analise Scarpaci -- Broadway Dallas

NOT-SO-HOPEFUL CABARET

3%

Kristina Bain -- The Hopeful Theatre Project

WE'VE ONLY JUST BEGUN: THE MUSIC OF THE CARPENTERS

2%

Emily J. Pace -- The Reid Cabaret Theatre

STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY

2%

Rheagan Wallace -- Stolen Shakespeare Guild

SONGS FOR A SECOND CHANCE

2%

Efren Peredas -- Second Chance Players

NOT-SO-HOPEFUL CABERET

2%

Hannah Chen -- The Hopeful Theatre Project

SONGS FOR A SECOND CHANCS

2%

Caroline Riviera -- Second Chance Players

A SOLITARY MAN: THE MUSIC OF NEIL DIAMOND

2%

Curtis Wiley -- The Reid Cabaret Theatre

LUX: A SOLO SHOW

2%

Meagan Harris -- Manifesto Poetica

SOMETHING ROTTEN!

10%

Edward Funderburke -- Lubbock Moonlight Musicals

BIG FISH

8%

Brooke Miller -- Texas Music Theatre Company

OKLAHOMA!

7%

Ellie Sassano -- NTPA Repertory Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

6%

Ahmad Simmons -- Dallas Theater Center

BROADWAY OUR WAY

5%

Alli Betsill -- Uptown Players

OKLAHOMA!

3%

Jessica Desekewies -- The Firehouse Theatre

CATS

3%

Parker Esse -- Casa Mañana Theatre

WAITRESS

3%

Amy Reed -- Dallas Theater Center

JAMES & THE GIANT PEACH

3%

Piper Daniel -- Stand Performing Arts Ministry

CURTAINS THE MUSICAL

3%

Becca Tischer -- Allen Contemporary Theatre

THE LITTLE MERMAID

3%

Sofi Warren -- The Hopeful Theatre Project

A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN

3%

Becca Johnson-Spinos -- Outcry Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Eugenio Contenti -- Casa Mañana Theatre

CATCH ME IF YOU CAN

2%

Mikki Peterson -- Runway Theatre

NEWSIES: THE MUSICAL

2%

Leslie Navarro-Bovaird -- Grand Prairie Arts Council

AIN’T MISBEHAVIN

2%

Kiandra J. Brooks -- Circle Theatre

KHAN!!!

2%

Christina Kudlicki -- MusicalWriters.com Productions

CITY OF ANGELS

2%

Whitney Morris -- Upright Theatre Co.

SOMETHING ROTTEN!

2%

Chloe Parrish -- Repertory Company Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

JuNene K -- Urban Arts Collective

GHOST: THE MUSICAL

2%

Whitney Morris -- Upright Theatre Co.

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

William Sampson & Claire Janda -- Scratch Theater Company

ALICE

2%

Ania Lyons -- Plague Mask Players

IN THE HEIGHTS

2%

Hannah Arguelles -- Theatre Arlington

OLIVER!

2%

Rodney McMillian -- Beacon Performing Arts

AIN’T MISBEHAVIN

7%

DeZhané Jackson -- Circle Theatre

OKLAHOMA!

6%

Nick Mann -- NTPA Repertory Theatre

ALMOST, MAINE

5%

Alison Kingwell -- Allen Contemporary Theatre

RAGTIME

4%

Wendy Barrett -- Lewisville Playhouse

THE LITTLE MERMAID

4%

Jessica Holt, Meghan MacLellan, and Alexander Thomas -- The Hopeful Theatre Project

H*LLO K*TTY SYNDROME

4%

Aaron Patrick DeClerk -- Undermain Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

3%

Cole McCarty -- Dallas Theater Center

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Tammy Spencer -- Casa Mañana Theatre

JAMES & THE GIANT PEACH

3%

Carver Olson -- Stand Performing Arts Ministry

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Jessica Holt -- The Hopeful Theatre Project

CATS

3%

Mia Siegert & David Williamson -- Casa Mañana Theatre

ROCK OF AGES

2%

Dayna Dutton -- Firehouse Theatre

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Claire Janda -- Scratch Theater Company

CITY OF ANGELS

2%

Nita Cadenhead & Lee Anne Gierisch -- Upright Theatre Co.

LITTLE WOMEN

2%

Wiloni Darrington -- Garland Civic Theater

ELF THE MUSICAL

2%

Alison Kingwell -- CenterStage Theatre Works

ALMOST, MAINE

2%

Allison Ayers Kingwell -- Allen Contemporary Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

Tammy Spencer -- Casa Mañana Theatre

OLIVER!

2%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

INTO THE WOODS

2%

Faith Hilsinger -- Stand Performing Arts Ministry

DESCRIBE THE NIGHT

2%

Katherine Wright -- Outcry Theatre

ANASTASIA

2%

Carver Olson -- Stand Performing Arts Ministry

SNOOPY

2%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

AIN'T NO MO

2%

Jasmine Woods -- Soul Rep Theatre

NEXT TO NORMAL

1%

David Phillips -- Second Chance Players

NEWSIES

21%

- Grand Prairie Arts Council

AIN’T MISBEHAVIN

15%

- Circle Theatre

LEGALLY BLONDE

15%

- Repertory Company Theatre

CURTAINS

12%

- Allen Contemporary Theatre

GUYS & DOLLS

12%

- Lyric Stage/Turtle Creek Chorale

SNOOPY

9%

- beacon performing arts

OLIVER!

5%

- Beacon Performing Arts

IMAGINE

5%

- Uptown Players and Bruce Wood Dance Dallas

PEGASUS BALLET

4%

- Moody Theater

FLIES

4%

- Bombshell Dance Project

SOMETHING ROTTEN!

9%

Jake Morgan -- Lubbock Moonlight Musicals

SCROOGE THE MUSICAL

8%

Mike Mazur -- North Texas Performing Arts

OLIVER!

5%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

RENT

4%

Jayden Russell -- Grand Prairie Arts Council

IN THE HEIGHTS

4%

Alejandro Saucedo -- Theatre Arlington

RAGTIME

3%

Wendi Brozek -- Lewisville Playhouse

THE LITTLE MERMAID

3%

Jessica Holt & Meghan Maclellan -- The Hopeful Theatre Project

CATS

3%

Parker Esse -- Casa Mañana Theatre

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

3%

Ashley White -- Theatre Three

ANASTASIA

3%

Cameron Byerly -- Stand Performing Arts Ministry

THE COLOR PURPLE

2%

Gerry McIntyre -- Casa Mañana Theatre

MY FAVORITE YEAR

2%

Eddy Herring and Laura Jennings -- Allen Contemporary Theatre

JAMES & THE GIANT PEACH

2%

Hayden Casey -- Stand Performing Arts Ministry

SNOOPY

2%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

THE LAST FIVE YEARS

2%

Ashley H. White -- Circle Theatre

SHREK

2%

Natalie Burkhart -- Upright Theatre Co.

OKLAHOMA!

2%

Jason Craig West -- The Firehouse Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

Eugenio Contenti -- Casa Mañana Theatre

CATCH ME IF YOU CAN

2%

Hayden Casey -- Runway Theatre

A STRANGE LOOP

2%

Vickie Washington -- Circle Theatre

LITTLE WOMEN THE MUSICAL

2%

Jessica Holt -- The Hopeful Theatre Project

INTO THE WOODS

2%

Cameron Byerly -- Stand Performing Arts Ministry

CURTAINS THE MUSICAL

2%

Laura Jennings -- Allen Contemporary Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Tiffany Nichole Greene -- Dallas Theater Center

NEXT TO NORMAL

2%

Bill Shea -- Second Chance Players

TWELVE ANGRY JURORS

11%

Austin Keefer -- North Texas Performing Arts

STEEL MAGNOLIAS

8%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

A TALENT FOR MURDER

7%

Steven Lynch -- CATS Playhouse

PETER AND THE STAR CATCHER

4%

Cameron Byerly -- Stand Performing Arts Ministry

DESCRIBE THE NIGHT

4%

Becca Johnson-Spinos -- Outcry Theatre

ROMEO & JULIET

3%

Megan Guerra -- Upright Theatre Co.

YOUR WIFE'S DEAD BODY

3%

Alex Organ -- Second Thought Theatre

FAT HAM

3%

Vickie Washington -- Stage West

AIN'T NO MO'

3%

Ashley Oliver -- Soul Rep Theatre

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

William Sampson & Claire Janda -- Scratch Theater Company

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Claire Janda & William Sampson -- Scratch Theater Co.

AMITYVILLE '74

2%

Natalie Burkhart -- Upright Theatre Co.

MUCH ADO ABOUT NOTHING

2%

Miranda Stroble -- Hollingsworth Hall

H*LLO K*TTY SYNDROME

2%

Garret Storms -- Undermain Theatre

HOME

2%

Kris Black Jasper -- Jubilee Theatre

SENSE AND SENSIBILITY

2%

Kathleen Vaught -- Allen Contemporary Theatre

THE OUTSIDER

2%

Chris Berthelot -- Allen Contemporary Theatre

ANNE OF GREEN GABLES

2%

Jennifer Conlee -- CATS Playhouse

SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY

2%

Debra Carter -- Repertory Company Theatre

BOX

2%

Jiles King -- Undermain Theatre

MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE

2%

Eddy Herring -- Rover Dramawerks

JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN

2%

Monserrat Rodriguez -- SMU Division of Theatre

PRIMARY TRUST

1%

Sasha Maya Ada -- Stage West and Dallas Theater Center

LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE

1%

James Cross -- re:INVENT

PRETTY FIRE

1%

Tonya Holloway -- Soul Rep Theatre Company

BIG FISH

7%

- Texas Music Theatre Company

MY HERO

5%

- CATS Playhouse

RENT

5%

- Grand Prairie Arts Council

BEETLEJUICE

4%

- The Wichita Theatre

RAGTIME

4%

- Lewisville Playhouse

NEWSIES THE MUSICAL

4%

- Grand Prairie Arts Council

CATS

3%

- Casa Mañana Theatre

THE LITTLE MERMAID

3%

- The Hopeful Theatre Project

OKLAHOMA!

3%

- The Firehouse Theatre

SOMETHING ROTTEN!

3%

- Lubbock Moonlight Musicals

THE COLOR PURPLE

2%

- Casa Mañana Theatre

SHREK

2%

- Upright Theatre Co.

PETER AND THE STAR CATCHER

2%

- Stand Performing Arts Ministry

OLIVER!

2%

- Beacon Performing Arts

WAITRESS

2%

- Dallas Theater Center

A STRANGE LOOP

2%

- Circle Theatre

AIN’T MISBEHAVIN

2%

- Circle Theatre

A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN

2%

- Outcry Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

- Dallas Theater Center

A CHRISTMAS CAROL THE MUSICAL

1%

- Repertory Company Theatre

EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE

1%

- Uptown Players

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

1%

- Theatre Coppell

ROCK OF AGES

1%

- The Firehouse Theatre

AIN'T NO MO

1%

- Soul Rep Theatre Company

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

1%

- Casa Mañana Theatre

INTO THE WOODS

10%

Da'Marion Gipson -- NTPA Repertory Theatre

BIG FISH

8%

Grace Harmon -- Texas Music Theatre Company

A STRANGE LOOP

6%

Aaron Johansen -- Circle Theatre

THE LITTLE MERMAID

5%

Brooke Potts -- The Hopeful Theatre Project

THE HEARTSELLERS

4%

Aaron Johansen -- Amphibian Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

Branson White & Hank Baldree -- The Hopeful Theatre Project

CATS

3%

Samuel Rushen -- Casa Mañana Theatre

RAGTIME

3%

Ben Loub -- Lewisville Playhouse

THE TAMING OF THE SHREW

3%

Aaron Johansen -- Shakespeare Dallas

THE COLOR PURPLE

3%

Velyncia Caldwell -- Urban Arts Collective

DESCRIBE THE NIGHT

3%

Jacob Kaplan -- Outcry Theatre

CITY OF ANGELS

2%

Mia Lindemann -- Upright Theatre Co.

NEWSIES

2%

Jason English -- Grand Prairie Arts Council

CARRIE

2%

Amanda West -- Theatre 3

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

Samuel Rushen -- Casa Mañana Theatre

JAMES & THE GIANT PEACH

2%

Reid Hayes -- Stand Performing Arts Ministry

RIFT OR WHITE LIES

2%

Adam Chamberlain -- Amphibian Stage

PETER AND THE STAR CATCHER

2%

Seth Merrifield -- Stand Performing Arts Ministry

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

2%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

A CHORUS LINE

2%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

AIN'T NO MO'

2%

Nicole Iannaccone -- Soul Rep Theatre

CURTAINS

2%

Ken Davis -- Allen Contemporary Theatre

LITTLE WOMEN

1%

Hank Baldree -- Garland Civic Theater

IN THE HEIGHTS

1%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

THE COLOR PURPLE

1%

Samuel Rushen -- Casa Mañana Theatre

RENT

5%

Billy Veer -- Grand Prairie Arts Council

OLIVER!

5%

Alison Hale -- Beacon Performing Arts

INTO THE WOODS

5%

Rachel Moes -- NTPA Repertory Theatre

SOMETHING ROTTEN!

5%

Rob Rogers -- Lubbock Moonlight Musicals

XANADU

4%

Adam C. Wright -- Uptown Players

WAITRESS

4%

Vonda K. Bowling -- Dallas Theater Center

SNOOPY

4%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

CATS

3%

Matthew Stern -- Casa Mañana Theatre

THE LITTLE MERMAID

3%

Kelly Schaaf -- The Hopeful Theatre Project

PETER AND THE STAR CATCHER

3%

Ashley Grether -- Stand Performing Arts Ministry

NEWSIES THE MUSICAL

3%

Billy Veer -- Grand Prairie Arts Council

SHREK

3%

Noel Clark -- Upright Theatre Co.

INTO THE WOODS

3%

Christina Major Davis -- Stand Performing Arts Ministry

NEXT TO NORMAL

3%

BEN MCELROY -- SECOND CHANCE PLAYERS

CURTAINS THE MUSICAL

2%

Jared Duncan -- Allen Contemporary Theatre

A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER

2%

Devon Harper -- Repertory Company Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Cody Dry -- Dallas Theater Center

A STRANGE LOOP

2%

Cherish Love Robinson -- Circle Theatre

CATCH ME IF YOU CAN

2%

Christina Major Davis -- Runway Theatre

AIN’T MISBEHAVIN

2%

Cherish Love Robinson -- Circle Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

Ilana Atkins -- Casa Mañana Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

James McQuillen -- Casa Mañana Theatre

LITTLE WOMEN

2%

Kelly Poche Rodriguez -- Garland Civic Theater

NEXT TO NORMAL

2%

Ben Barker -- Second Chance Players

IN THE HEIGHTS

2%

Cherish L. Robinson -- Circle Theatre

BIG FISH

8%

- Texas Music Theatre Company

SCROOGE THE MUSICAL

8%

- North Texas Performing Arts

MY HERO

6%

- CATS Playhouse

SOMETHING ROTTEN!

4%

- Lubbock Moonlight Musicals

RENT

4%

- Grand Prairie Arts Council

RAGTIME

4%

- Lewisville Playhouse

SNOOPY

3%

- beacon performing arts

ANNIE

3%

- The Wichita Theatre

CATS

3%

- Casa Mañana Theatre

OKLAHOMA!

3%

- The Firehouse Theatre

THE LITTLE MERMAID

3%

- The Hopeful Theatre Project

THE COLOR PURPLE

3%

- Urban Arts Collective

LITTLE WOMEN THE MUSICAL

2%

- The Hopeful Theatre Project

MY FAVORITE YEAR

2%

- Allen Contemporary Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

- Casa Mañana Theatre

SHREK

2%

- Upright Theatre Co.

WAITRESS

2%

- Dallas Theater Center

A STRANGE LOOP

2%

- Circle Theatre

CATCH ME IF YOU CAN

2%

- Runway theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

- Casa Mañana Theatre

NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812

1%

- Theatre Three

AIN’T MISBEHAVIN

1%

- Circle Theatre

THE LIGHTNING THIEF

1%

- Casa Mañana Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

1%

- Dallas Theater Center

CITY OF ANGELS

1%

- Upright Theatre Co.

MY HERO

11%

- CATS Playhouse

AMITYVILLE '74

7%

- Upright Theatre Co.

A DIFFERENT LOVE STORY

7%

- Fort Worth Fringe Festival

THE MOVEMENT

6%

- Jubilee Theatre

KHAN!!! The Musical!

6%

- MusicalWriters.com Productions

A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN

6%

- Outcry Theatre

YOUR WIFE'S DEAD BODY

5%

- Second Thought Theatre

ALICE

5%

- Plague mask players

LEND ME A CHAINSAW

5%

- Lakeside Community Theatre

WE ARE CONTINUOUS

4%

- Uptown Players

H*LLO K*TTY SYNDROME

4%

- Undermain Theatre

CLEAVAGE

4%

- Lakeside Community Theatre

A DALLAS HEDDA

4%

- Bishop Arts Theater Center

PENELOPE

3%

- Stage West

THE HAT BOX

3%

- Rover Dramawerks

BUZZED!

3%

- Theatre Three

THE KILLER INSTINCTS OF GREG THE GRIM

3%

- Fort Worth Fringe Festival

THE AMAZING, FABULOUS, AND SPECTACULAR UNTRUTHS OF JUAN GARCIA

3%

- Amphibian Stage

THE PENUMBRA

2%

- Bath House Cultural Center

AS SMALL AS STARS

2%

- Sundown Collaborative Theatre

LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE

2%

- re:INVENT

MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG

2%

- Hollingsworth Hall Cultural Center

GETTING THROUGH APRIL

1%

- MusicalWriters.com Productions

HEALED

1%

- Second Thought Theatre

RIFT OR WHITE LIES

1%

- Amphibian Stage

CAMELOT

9%

Deborah Shute -- North Texas Performing Arts

MY HERO

6%

Jojo Garcia -- CATS Playhouse

INTO THE WOODS

6%

Jack Horton -- STAND

BIG FISH

4%

Cayden Burns -- Texas Music Theatre Company

GHOST: THE MUSICAL

3%

Alli Perez -- Upright Theatre Co.

ANNIE

3%

Cassie Magrath -- The Wichita Theatre

OKLAHOMA!

3%

Cooper Powell -- The Firehouse Theatre

BIG FISH

3%

Mason Cox -- Texas Music Theatre Company

RENT

2%

Dakota Britvich -- Grand Prairie Arts Council

THE COLOR PURPLE

2%

Akron Watson -- Urban Arts Collective

BIG FISH

2%

Joshua Bruno -- Texas Music Theatre Company

LITTLE WOMEN THE MUSICAL

2%

Cammi Collins -- The Hopeful Theatre Project

CATS

2%

Jackie Burns -- Casa Mañana Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Zachary J Willis -- Dallas Theater Center

RAGTIME

2%

Micaela Workman -- Lewisville Playhouse

MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG

2%

Alejandro Hernandez -- Hollingsworth Hall Cultural Center

THE LITTLE MERMAID

1%

Hannah Chen -- The Hopeful Theatre Project

CURTAINS THE MUSICAL

1%

Blake Rice -- Allen Contemporary Theatre

RAGTIME

1%

Christian Black -- Lewisville Playhouse

CURTAINS

1%

Amy Parsons -- Allen Contemporary Theatre

CATCH ME IF YOU CAN

1%

Gideon Ethridge -- Garland Summer Musicals

NEXT TO NORMAL

1%

Caleb Ross -- Second Chance Players

WAITRESS

1%

Tiffany Solano -- Dallas Theater Center

ALWAYS, PATSY CLINE

1%

Whitney Golin -- Garland Civic Theater

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

1%

Justin Mayer -- Casa Mañana Theatre

TWELVE ANGRY JURORS

9%

Kevin Forman -- North Texas Performing Arts

STEEL MAGNOLIAS

4%

Zoe Hayhurst -- Beacon Performing Arts

ROMEO & JULIET

4%

Piper Daniel -- Upright Theatre Co.

ON GOLDEN POND

4%

Bill Combs -- Stand Stage

ANNE OF GREEN GABLES

3%

Jordana Hollis -- CATS Playhouse

MORIARTY

3%

Alex Bigus -- Allen Contemporary Theatre

LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE

3%

Ryan Tullis -- re:INVENT

SENSE AND SENSIBILITY

2%

Alex Eding -- Allen Contemporary Theatre

AIN'T NO MO

2%

Whitney Coulter -- Soul Rep Theatre Company

MORIARTY

2%

Blake Rice -- Allen Contemporary Theatre

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Brock Gray -- Scratch Theater Co.

FAT HAM

2%

Tyler Ray Lewis -- Stage West

DESCRIBE THE NIGHT

2%

Connor McMurray -- Outcry Theatre

A CHRISTMAS CAROL

2%

Bob Hess -- Dallas Theater Center

ARTEMISIA

2%

Micah Collier -- Roundtable Theater

AMITYVILLE ‘74

2%

Angel Somarriba -- Upright Theatre Co.

MACBETH

2%

Alice Wilkinson -- Texas Shakespeare Festival

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME

2%

John Marshall -- Theatre Arlington

ROMEO & JULIET

2%

Tim Bass -- Upright Theatre Co.

A DALLAS HEDDA

1%

Andrew Nicolas -- Bishop Arts Theater Center

AIN'T NO MO

1%

Tiana Alexander -- Soul Rep Theatre Company

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

1%

Emir Price -- Soul Rep Theatre Company

SHANE

1%

Esteban Vilchez -- Dallas Theater Center

ANNE OF GREEN GABLES

1%

Laura Bryan -- CATS Playhouse

WE ARE CONTINUOUS

1%

Quintin Jones -- Uptown Players

12 ANGRY JURORS

11%

- North Texas Performing Arts

A TALENT FOR MURDER

6%

- CATS Playhouse

ROMEO & JULIET

6%

- Upright Theatre Co.

PETER AND THE STAR CATCHER

6%

- Stand Performing Arts Ministry

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME

6%

- Theatre Arlington

STEEL MAGNOLIAS

4%

- Beacon Performing Arts

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

3%

- Scratch Theater Company

SENSE AND SENSIBILITY

3%

- Allen Contemporary Theatre

MUCH ADO ABOUT NOTHING

3%

- Hollingsworth Hall Cultural Center

ANNE OF GREEN GABLES

2%

- CATS Playhouse

DESCRIBE THE NIGHT

2%

- Outcry Theatre

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

2%

- Soul Rep Theatre Company

AIN'T NO MO

2%

- Soul Rep Theatre Company

JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN

2%

- SMU Division of Theatre

FAT HAM

2%

- Stage West

LIFE OF PI- NATIONAL TOUR

2%

- Winspear Opera House

ON GOLDEN POND

2%

- Stand Stage

PRIMARY TRUST

2%

- Stage West/Dallas Theater Center

THE TAMING OF THE SHREW

2%

- Shakespeare Dallas

THE OUTSIDER

2%

- Allen Contemporary Theatre

SPIDERS WEB

2%

- Pocket Sandwich Theatre

SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY

2%

- Repertory Company Theatre

AMITYVILLE ‘74

2%

- Upright Theatre Co.

OTHELLO

2%

- Shakespeare Dallas

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

1%

- Shakespeare Dallas

CAMELOT

10%

Candice Addison and Paul Evans -- North Texas Performing Arts

A TALENT FOR MURDER

8%

Chris Davis -- CATS Playhouse

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

7%

Bob Lavallee -- Casa Mañana Theatre

A STRANGE LOOP

5%

Brian Pacelli -- Circle Theatre

IN THE HEIGHTS

4%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

3%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

3%

William Sampson -- Scratch Theater Co

THE LITTLE MERMAID

3%

Hayden Casey -- The Hopeful Theatre Project

CITY OF ANGELS

3%

Hayden Casey -- Upright Theatre Co.

RAGTIME

3%

Sydney Aviles -- Lewisville Playhouse

CATS

3%

Seth Byrum -- Casa Mañana Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

2%

Conor Clark -- The Hopeful Theatre Project

ANASTASIA

2%

Cameron Byerly & Carver Olson -- Stand Performing Arts Ministry

DRACULA: COMEDY OF TERROR

2%

Dahlia -- Dallas Theater Center

CATCH ME IF YOU CAN

2%

Hayden Casey -- Runway Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Leah Mezar -- Dallas Theater Center

JAMES & THE GIANT PEACH

2%

Hayden Casey & Sage Frost -- Stand Performing Arts Ministry

THE LAST 5 YEARS

2%

Leah Mazur -- Circle Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

Mike Sabourin -- Casa Mañana Theatre

DESCRIBE THE NIGHT

2%

Kennedy Smith -- Outcry Theatre

THE LIGHTNING THIEF

1%

Mike Sabourin -- Casa Mañana Theatre

AIN’T MISBEHAVIN

1%

Leah Mazur -- Circle Theatre

OLIVER!

1%

Matt Bird -- Beacon Performing Arts

LITTLE WOMEN

1%

Edgar Hernandez -- Garland Civic Theater

A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER

1%

Debra Carter -- Repertory Company Theatre

CATS

9%

Allan Branson -- Casa Mañana Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

8%

Allan Branson -- Casa Mañana Theatre

OKLAHOMA!

6%

Andrew Oglesby -- NTPA Repertory Theatre

THE LITTLE MERMAID

4%

Caleb Chen -- The Hopeful Theatre Project

THE COLOR PURPLE

4%

Allan Branson -- Casa Mañana Theatre

THE LIGHTNING THIEF

4%

Allan Branson -- Casa Mañana Theatre

LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE

4%

Ben Smith -- re:INVENT

CATCH ME IF YOU CAN

4%

Thomas Bartke -- Runway Theatre

CITY OF ANGELS

3%

Natalie Burkhart -- Upright Theatre Co.

ANASTASIA

3%

Thomas Bartke -- Stand Performing Arts Ministry

AIN'T NO MO

3%

Crescent Haynes -- Soul Rep Theatre Company

LEGALLY BLONDE

3%

C J Partin -- Repertory Company Theatre

EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE

2%

Brian Christensen -- Uptown Players

CURTAINS

2%

Bill Sizemore -- Allen Contemporary Theatre

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Sailor Wiggins -- Scratch Theater Co.

DESCRIBE THE NIGHT

2%

Jason Johnson-Spinos -- Outcry Theatre

MY FAVORITE YEAR

2%

Bill Sizemore -- Allen Contemporary Theatre

DAVID LAMBERT

2%

Spiders Web -- Pocket Sandwich Theatre

JAMES & THE GIANT PEACH

2%

Rowan Steed -- Stand Performing Arts Ministry

A STRANGE LOOP

2%

David Lanza -- Circle Theatre

IN THE HEIGHTS

2%

Ryan Simon -- Theatre Arlington

A CHRISTMAS CAROL THE MUSICAL

2%

C J Partin -- Repertory Company Theatre

A CHORUS LINE

2%

Ryan Simon -- Theatre Arlington

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

2%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

LITTLE SHOP OF HORRORS

2%

Branson White -- The Hopeful Theatre Project

MY HERO

6%

Elyse Kuss -- CATS Playhouse

BIG FISH

5%

Jaella Hardy -- Texas Music Theatre Company

INTO THE WOODS

4%

Bella Correa -- NTPA Repertory Theatre

BIG FISH

4%

Lincoln Lundquist -- Texas Music Theatre Company

THE COLOR PURPLE

4%

Christopher Hill -- Urban Arts Collective

ANNIE

4%

Nicholas Long -- The Wichita Theatre

FOOTLOOSE

4%

Riley Samuel -- The Repertory Theatre at North Texas Performing Arts

SOMETHING ROTTEN!

3%

JoJo Garcia -- Moonlight Musicals, Lubbock, Texas

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Alfredo Tamayo -- The Hopeful Theatre Project

RENT

3%

Joshua Flores -- Grand Prairie Arts Council

RAGTIME

3%

Whitney Bohannon -- Lewisville Playhouse

A CHORUS LINE

2%

Alli Betsill -- Theatre Arlington

CATS

2%

Payton Zemaitis -- Casa Mañana Theatre

CURTAINS THE MUSICAL

2%

Amy Parsons -- Allen Contemporary Theatre

THE LITTLE MERMAID

2%

Mila Nelson -- The Hopeful Theatre Project

OKLAHOMA!

2%

Dylan Aaron -- The Firehouse Theatre

CATS

2%

Michael Di Leo -- Casa Mañana Theatre

WAITRESS

2%

Ayanna Edwards -- Dallas Theater Center

NEWSIES

1%

Dakota Britvich -- Grand Prairie Arts Council

RENT

1%

Javon Tcheco -- Grand Prairie Arts Council

RENT

1%

Hailey Hatfield -- Grand Prairie Arts Council

THE COLOR PURPLE

1%

Crystal Williams -- Urban Arts Collective

WAITRESS

1%

Christina Austin Lopez -- Dallas Theater Center

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

1%

Laila Jalil -- Theatre Three

WAITRESS

1%

Blake Hackler -- Dallas Theater Center

TWELVE ANGRY JURORS

10%

Ed Kless -- North Texas Performing Arts

DADDY'S DYIN' WHO'S GOT THE WILL

7%

Reyan Luera -- CATS Playhouse

SENSE AND SENSIBILITY

4%

Annie Such -- Allen Contemporary Theatre

THE TAMING OF THE SHREW

4%

Alyssa Carrasco -- Shakespeare Dallas

ROMEO & JULIET

3%

Whitney Morris -- Upright Theatre Co.

FAT HAM

3%

Zachary Willis -- Stage West

MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE

2%

Hannah Burns -- Rover Dramawerks

MUCH ADO ABOUT NOTHING

2%

Deacon Chaney -- Hollingsworth Hall

ROMEO & JULIET

2%

Noelle Saul -- Upright Theatre Co.

FAT HAM

2%

Cherish Love -- Stage West

FAT HAM

2%

Caleb Mosley -- Stage West

SENSE AND SENSIBILITY

2%

Christian Black -- Allen Contemporary Theatre

DESCRIBE THE NIGHT

2%

Dylan Weand -- Outcry Theatre

VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE

2%

Kelly Clarkson -- Allen Contemporary Theatre

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Charlotte Kostopoulos -- Scratch Theater Company

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Danny Street -- Scratch Theater Company

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

2%

Sinclair Freeman -- Soul Rep Theatre Company

GLENGARRY GLEN ROSS

2%

Anthony Magee -- The Classics Theatre Project

ROMEO & JULIET

2%

Kyle Morris -- Upright Theatre Co.

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

2%

Megan Noble -- Theatre Arlington

ANGEL STREET AKA GASLIGHT

2%

Blair Mitchell -- Richardson Theatre Centre

VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE

2%

Benjamin McElroy -- Allen Contemporary Theatre

SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY

2%

Phillip Slay -- Repertory Company Theatre

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

1%

Laurel Collins -- Theatre Arlington

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

1%

Lily Gast -- Shakespeare Dallas

THE LITTLE MERMAID

11%

- The Hopeful Theatre Project

PINKALICIOUS

11%

- North Texas Performing Arts

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

10%

- Casa Mañana Theatre

YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN

9%

- Theatre Coppell

MY HERO

9%

- CATS Playhouse

JUNIE B JONES

9%

- Casa Mañana Theatre

ANNIE

7%

- Wichita Theatre

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

7%

- Casa Mañana Theatre

NARNIA

5%

- Lubbock Moonlight Musicals

SNOOPY

4%

- Beacon Performing Arts

TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS

3%

- Casa Mañana Theatre

THE TAMING OF THE SHREW

3%

- Shakespeare Dallas

THE WIZARD OF OZ

3%

- YAPT, OUR PRODUCTIONS

DRAGONS LOVE TACOS

3%

- CenterStage Theatre Works

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

2%

- Shakespeare Dallas

OLIVER!

2%

- Beacon Performing Arts

OTHELLO

2%

- Shakespeare Dallas

THE PRINCESS AND THE PLAYERS

1%

- Texas Shakespeare Festival

10%

North Texas Performing Arts

7%

Texas Music Theatre Company

7%

Casa Mañana Theatre

6%

CATS Playhouse

5%

Upright Theatre Co.

5%

The Hopeful Theatre Project

4%

The Firehouse Theatre

4%

The Wichita Theatre

3%

Allen Contemporary Theatre

3%

Lubbock Moonlight Musicals

3%

Scratch Theatre Co.

2%

Beacon Performing Arts

2%

Lewisville Playhouse

2%

Jubilee Theatre

2%

Stand Performing Arts Ministry

2%

Pocket Sandwich Theatre

2%

Circle Theatre

2%

Outcry Theatre

2%

Theatre Arlington

2%

Garland Civic Theater

2%

Repertory Company Theatre

2%

Soul Rep Theatre

1%

Second Thought Theatre

1%

Shakespeare Dallas

1%

Stage West Theatre

