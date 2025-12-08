Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards; Sunbury Performing Arts Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Columbus & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Columbus Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Francesca DiFranceso
- MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
44%
Que Jones
- DON'T TELL GRETTA CABARET
- DistrictWest
30%
Patricia Wallace-Winbush
- THANK GOD I LOOK GOOD IN PINK
- Up Front Performance Space
25%Best Choreography Of A Play Or Musical
Taya Lukacsko
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
14%
Jill Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
11%
Conner Triplett
- GREASE
- Weathervane Playhouse
10%
Anna Elliott
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Frankie Mitchell
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
7%
Tracey Williamson
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
6%
Dionysia Williams Velazco
- WAITRESS
- Short North Stage
5%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
5%
Jamie Markovich McMahon
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin
5%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
4%
Stella Hiatt Kane
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
4%
Jennifer Sansfacon and Nik Blocker
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
4%
Remi Wörtmeyer
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, CAPA, BalletMet
3%
Amy Lang
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
3%
Nicholas Wilson
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Caroline Grace Williams
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Brandon Shaw McKnight
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Nicholas Wilson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%
Nicholas Wilson
- BEAUTIFUL
- Gallery Players
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Marci Hain
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
15%
Melissa Sponseller
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
12%
Wagner Costumes
- GREASE
- Weathervane Playhouse
12%
Alexa Rybinski
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin/Evolution Theatre Company
9%
Wagner Costumes
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
9%
Mackenzie Leland
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
8%
Anna Grywalski
- URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
8%
Max Cotman
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
6%
Adam Crawford
- FIREFLIES
- Curtain Players
5%
Linda Turske
- THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
5%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
4%
Linda Turske
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Austin Conlee
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Neil Fortin
- MARRIAGE FIGARO
- Opera Columbus
2%
Neil Fortin
- THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
2%Best Dance Production A CHORUS LINE
- Short North Stage
34%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
29%42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
29%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
9%Best Direction Of A Musical
Ben Hartwig
- INTO THE WOODS
- Sunbury Performing Arts
18%
Cindi Macioce
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
13%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
8%
Brian Gray
- GREASE
- Weathervane Playhouse
7%
Joe Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
7%
Dionysia Williams Velasco
- WAITRESS
- Short North Stage
6%
Allegra Libonati
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
5%
Melissa Lusher
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
5%
Mackenzie Leland & Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
4%
Scott Clay
- AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
4%
Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
4%
David J. Glover
- NEXT TO NORMAL
- CCT
4%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
3%
Leda Hoffmann
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
3%
Ryan Shealy
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
3%
Austin Regan
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Ryan Shealy
- SOUTH PACIFIC
- Renaissance Theatre
1%
Michael Thomas
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%Best Direction Of A Play
Carmel Avegnon Sanders
- NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
20%
Zac DelMonte
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
10%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
9%
Aaron Turnbull
- THE VILLIAN WORE A DIRTY SHIRT
- Weathervane Playhouse
9%
Jessie Glover
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
8%
Joe Bishara
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
7%
Lenny Leibowitz
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
6%
David Glover
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
5%
Mary McMullen
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
5%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
5%
Jonathan Collura
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
4%
Eleni Papaleonardos
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
4%
James F. Petsche
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Ellie Levine
- GROWING PAINS
- CCT
2%
James Blackmon
- A.I. V. US
- Madlab
2%Best Ensemble NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
15%42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
10%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
9%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
8%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
7%WAITRESS
- Short North Stage
6%GREASE
- Weathervane Playhouse
6%URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
6%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
5%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
4%A CHORUS LINE
- Short North Stage
4%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
3%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
3%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%NEXT TO NORMAL
- CCT
2%FIREFLIES
- Curtain Players
1%A.I. V. US
- Madlab
1%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
1%MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
1%SOUTH PACIFIC
- Renaissance Theatre
0%THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ben Bratton
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
18%
Carly Samples
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
15%
T.J. Gerckens
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
15%
Rae Lake
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
12%
Issac Stewart & Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
9%
Iz Nichols
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
9%
Jennifer Sansfacon
- NEXT TO NORMAL
- CCT
9%
Denise Dumouchelle
- FIREFLIES
- Curtain Players
5%
Jonathan Allender-Zivic
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Marcella Barbeau
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
4%Best Music Direction & Orchestra Performance
Lisa Huston
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
21%
Jeff Shellhammer
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
16%
Dee Saunders
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
14%
Carol Hayward
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
9%
Lori Kay Harvey
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Kevin Wines
- GREASE
- Weathervane Playhouse
7%
Emerson Slicer
- NEXT TO NORMAL
- CCT
6%
Octavio Mas-Arocas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
5%
KatieAnn Bonavita
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
5%
Dr. Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%
Emily Foster/Dennis Davenport
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Otterbein Summer Theatre
3%
Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%Best Musical THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
16%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
13%42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
9%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
8%WAITRESS
- Short North Stage
6%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
5%NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
5%GREASE
- Weathervane Playhouse
5%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
4%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
4%GUTTENBERG: THE MUSICAL
- The Abbey Theatre of Dublin
3%FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
3%A CHORUS LINE
- Short North Stage
3%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
3%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%NEXT TO NORMAL
- CCT
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
1%THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
1%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
1%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
0%HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
0%Best New Play Or Musical IN THE LAND OF OZ
- CCT
32%NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
30%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
14%SANTA'S WORKSHOP
- CCT
11%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
7%A.I. V. US
- Madlab
7%Best Performer In A Musical
Claire Statler
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
9%
Kyle Metzler
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
8%
Hadleigh Harris
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
8%
Nicholas Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
6%
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
6%
Andrea Hayes
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
4%
Siri Nilsen Nguyen
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Brooke Jacob
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Briana McCaffrey
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
3%
Joe Bishara
- GUTENBERG! THE MUSICAL!
- Abbey Theatre of Dublin
3%
Nathan Frewen
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
3%
Madison Keally
- GREASE
- Weathervane Playhouse
3%
Ashley James
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%
Taylor Greny
- GREASE
- Weathervane Playhouse
3%
Katie Kress
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Christine Monsour
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%
Ben Smallwood
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Tom Cardinal
- FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
2%
Liz Wheeler
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
2%
Alexa Baker
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
2%
Andre Tomlinson
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Colin Clevenger
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
1%
Kaitlin Ingram
- AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
1%
Thai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
1%
Patrick Clinage
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
1%Best Performer In A Play
Parker Prenoveau
- NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
14%
Becca Blacksten
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
10%
Ella Cornett
- NINA'S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
9%
Tenley Stitzer
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein University
6%
Kate Maree
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
5%
Rachel Scherrer
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
4%
Ben Smallwood
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
4%
Labron Foy
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
4%
Blade Bolton
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
3%
Brandon Anderson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Scott Douglas Wilson
- YOU'RE MY BOY
- Abbey Theatre of Dublin
3%
Patricia Wallace-Winbush
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Patrick Doss
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
3%
Nik Blocker
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Leigh
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Megan Lear
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
3%
Andrew Clemons
- LAURA
- Curtain Players
2%
Bronwynn Hopton
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Orion Carter
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
2%
Perseus Wright-Delgado
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
2%
Claire Stancy
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Otterbein Theatre and Dance
2%
Robyn Medeiros
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Grace Beikirch
- A.I. V. US
- Madlab
1%
Randy Benge
- FIREFLIES
- Curtain Players
1%
Stuart Yaden
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%Best Play NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Oerforming Arts
17%THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
14%IN THE LAND OF OZ
- CCT
10%KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
10%THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
8%THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
7%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
7%MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
7%A.I. V. US
- Madlab
5%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
5%FIREFLIES
- Curtain Players
3%COLDER THAN HERE
- Curtain Players
2%COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- Madlab
2%LUNCH BUNCH
- Available Light
2%Best Production of an Opera WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
61%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
21%THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
18%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Melissa Sebald
- THE LITTLE MERMAID
- Sunbury Performing Arts
15%
Scott Schmidt
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer musical
13%
Ryan Westhoven
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
8%
Samantha Tamulonis
- WAITRESS
- Short North Stage
8%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%
CG Ryan
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater
7%
Isaac Ramsey
- URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
6%
Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
6%
Lea Pick
- GREASE
- Weathervane Playhouse
4%
Samantha Tamulonis
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
4%
Booth Muller
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
3%
Katherine Simon
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Lea Pick
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Ivory Mazur
- A.I. V. US
- MadLab
2%
Samantha Tamulonis
- NEXT TO NORMAL
- CCT
2%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
2%
Katherine Simon
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%
Julia Noulin-Merat
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
1%
Ivory Mazur
- COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- MadLab
1%
Rick Metzger
- LAURA
- Curtain Players
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Linh Ohm
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
19%
Casey Palbicki
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
15%
Brandon Doeringer
- WAITRESS
- Short North Stage
14%
Emma McCalla
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
14%
Brandon Doeringer
- AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
10%
David Crone
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
8%
Paul Kavicky
- NEXT TO NORMAL
- CCT
8%
Kurt Mueller
- FIREFLIES
- Curtain Players
7%
Dave Wallingford
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
5%Best Supporting Performer In A Musical
Vivie Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
7%
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%
Branden Gieseke
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
6%
Miralhi Taylor-Martin
- GREASE
- Weathervane Playhouse
5%
Sam Bryant
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
5%
Tarrin Clark
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
5%
Kate Kelty
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
5%
Bailey Shy
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
4%
Alan Tyson
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
4%
Bessie Smith
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Chai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
3%
Andrew Caton
- GREASE
- Weathervane Playhouse
3%
Julie Russell
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Glen Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%
Charlotte Emigh
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
2%
Kate Oliver
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%
Tanner Wink
- NEXT TO NORMAL
- CCT
2%
Jace Nguyen
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
2%
Cedric Gegel
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
David Bahgat
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
KJ Hippensteel
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
Dru Loman
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
Sarah Dove
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
2%
Geoffrey Mitchell
- AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%
Jordan Young
- NEXT TO NORMAL
- CCT
2%Best Supporting Performer In A Play
Simone Gelety
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
14%
Becca Blacksten
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
10%
Chad Baker
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
9%
Isaac Tobler
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
8%
Owen Suarez
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
7%
Lizzie Huelskamp
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
6%
Jacob Erney
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
6%
Taylor Greny
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
6%
Madison Keally
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Cody Klimek
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
5%
Zahrohn Nelson
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
4%
Patrick Goldman
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Curtain Players
4%
Molly Watson
- FIREFLIES
- Curtain Players
3%
Scott Manning
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%
Orion Carter
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Mallory Kassoy
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Jeff Kemeter
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Kelly Searfos
- A.I. V. US
- MadLab
2%Best Theatre For Young Audiences Production BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
25%101 DALMATIANS
- Sunbury Performing Arts
17%NINA’S WUNDERBAR BREAKTHROUGH
- Sunbury Performing Arts
16%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
10%PETE THE CAT
- CCT
8%BROWN BEAR, BROWN BEAR WHAT DO YOU SEE?
- CCT
6%DRAGONS LOVE TACOS
- CCT
5%YOUNG WRITERS SHORT PLAY FESTIVAL
- Madlab
5%IMAGINE THAT!
- CCT
4%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%Favorite Local Theatre
Sunbury Performing Arts
18%
Weathervane Playhouse
15%
Victoria Players Children’s Theater
8%
Short North Stage
7%
Abbey Theater of Dublin
7%
Otterbein Theatre and Dance
7%
Gahanna Lincoln Summer Theatre
5%
Little Theatre Off Broadway
5%
Morrow Little Theatre
4%
Gahanna Lincoln Alumni Summer Theatre
4%
MadLab
4%
Columbus Children's Theatre (CCT)
4%
Curtain Players
2%
The Contemporary Theatre of Ohio
2%
Opera Columbus
2%
The Tipping Point Theatre Company
1%
Renaissance Theatre
1%
Available Light Theatre
1%
Licking County Players
0%
C.A.M.P.Y. Columbus
0%
JB3Entertainment
0%
IMP at MadLab
0%
The Nest Theatre
0%